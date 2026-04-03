ડોલર સામે રૂપિયાની 13 વર્ષની સૌથી મોટી છલાંગ, જાણો અચાનક કેમ આવી તેજી?
Indian Rupee: છેલ્લા કેટલાક સમયથી ડોલર સામે ગગડતો રૂપિયો ચિંતાનું કારણ બન્યો હતો. પરંતુ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ અચાનક એક એવું પગલું ભર્યું કે રૂપિયો દોડવા લાગ્યો. ડોલર સામે મજબૂત થયો. જાણો રૂપિયામાં આવેલી મજબૂતીના 5 કારણો....
- મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધની સ્થિતિ વચ્ચે અચાનક રૂપિયો થયો મજબૂત.
- ડોલર સામે 13 વર્ષની સૌથી મોટી છલાંગ લગાવી, 2 એપ્રિલે 1.8 ટકા મજબૂત થઈ 93.17 પર પહોંચ્યો.
- રૂપિયો મજબૂત થવા પાછળના 5 કારણો જાણો.
ઈરાન અને ઈઝરાયેલ અમેરિકા વચ્ચે મિડલ ઈસ્ટમાં જે ઘમાસાણ ચાલી રહ્યું છે તેની ભારે અસર ભારતીય રૂપિયા પર પડતી જોવા મળી રહી હતી પરંતુ હવે ભારતીય કરન્સી માર્કેટમાં મોટો ફેરફાર જોવા મળ્યો છે. અમેરિકી ડોલરની સરખામણીએ રૂપિયાએ હાલમાં જ 13 વર્ષની સૌથી મોટી તેજી નોંધાવી. 2 એપ્રિલના રોજ રૂપિયો લગભગ 1.8 ટકા મજબૂત થઈને 93.17 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચ્યો. જે સપ્ટેમ્બર 2013 બાદ સૌથી મોટો ઉછાળો છે. આ ઉછાળો આરબીઆઈના કડક પગલાં બાદ આવ્યો જેણે ડોલરની માંગણી ઘટાડી અને રૂપિયાને સપોર્ટ કર્યો. હવે જાણો એ કારણો વિશે જેણે રૂપિયાને તેજી આપવાનું કામ કર્યું.
1. RBIના શાનદાર પગલાં
રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ 1 એપ્રિલના રોજ મોટો નિર્ણય લીધો અને બેંકોને non-deliverable forwards (NDF) રૂપિયામાં આપવાની ના પાડી દીધી. આ ઉપરાંત કંપનીઓને જૂના ફોરેક્સ ડેરિવેટિવ કોન્ટ્રાક્ટ ફરીથી બુક કરવાની પણ ના પાડી. જેનાથી ડોલરની આર્ટિફિશિયલ ડિમાન્ડ ઘટી અને રૂપિયો મજબૂત થયો.
2. ડોલરની માંગણી ઘટી
જ્યારે બેંક અને કંપનીઓ પોતાની જૂની પોઝિશન બંધ કરે છે તો ડોલરની ખરીદી ઘટે છે. જેનાથી રૂપિયા પર દબાણ ઘટે છે અને તે મજબૂત થાય છે.
3. શોર્ટ કવરિંગ અને પોઝિશન અનવાઈન્ડિંગ
માર્કેટમાં અનેક ટ્રેડર્સે રૂપિયો નબળો થશે એવો દાવ લગાવ્યો હતો. આરબીઆઈના નિર્ણય બાદ તેમણે પોતાની પોઝિશન કાપવી પડી. જેનાથી પણ અચાનક રૂપિયામાં ઉછાળો આવ્યો.
4. આરબીઆઈનો કડક મેસેજ
રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ સ્પષ્ટ સંકેત આપ્યો કે તે રૂપિયામાં વધુ ઉતાર ચડાવ ઈચ્છતી નથી. તેનાથી બજારમાં ભરોસો વધ્યો અને કરન્સીને સપોર્ટ મળ્યો.
5. ટેક્નિકલ રિકવરી
રૂપિયો ખુબ ગગડી ચૂક્યો હતો અને 95 રૂપિયા પ્રતિ ડોલરના સ્તરને પાર કરી ગયો હતો. આવામાં તે 'ઓવરસોલ્ડ ઝોન'માં હતો. જ્યાંથી રિકવરી થવી એ સ્વભાવિક હતું.
નાણાકીય વર્ષ 26 રૂપિયા માટે ખુબ નબળું રહ્યું. ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઉછાળો અને વિદેશી રોકાણકારોની વેચવાલીથી રૂપિયો સતત દબાણમાં હતો. 30 માર્ચના રોજ તે 95 પ્રતિ ડોલરના સ્તરને પાર કરી ગયો.
રોકાણકારો અને સામાન્ય માણસો માટે તેનો શું અર્થ
સામાન્ય માણસો માટે આયાત સસ્તું થઈ શકે છે. પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં રાહત મળી શકે છે.
જ્યારે રોકાણકારો માટે બજારમાં સ્થિરતા વધશે. વિદેશી રોકાણ આવવાની શક્યતા વધી શકે છે. આયાત આધારિત કંપનીઓને ફાયદો થઈ શકે છે.
