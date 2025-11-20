Prev
મહિનામાં દિવસો ઓછા હોય કે વધુ... પગાર હંમેશા 30 દિવસનો જ કેમ મળે છે? શું છે તેની ગણતરી કરવાની ફોર્મ્યુલા

મહિનામાં 28 દિવસ હોય કે 31, છતાં તમારો પગાર હંમેશા 30 દિવસનો કેમ આવે છે? કંપનીઓ પગારની ગણતરી કઈ રીતે કરે છે? અહીં જાણો 30-Day Salary Formula અને તેની પાછળનું કારણ.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 20, 2025, 04:14 PM IST

નોકરી કરનાર લોકો માટે સૌથી મોટો આધાર તેનો પગાર હોય છે. દર મહિને ફિક્સ રકમ ખાતામાં આવવાથી ખર્ચ અને બચત બંનેનું પ્લાનિંગ સરળ થઈ જાય ચે. પરંતુ હંમેશા મગજમાં એક સવાલ આવે છે કે જ્યારે દર મહિનામાં દિવસોની સંખ્યા અલગ હોય તો પગાર દર મહિને સરખો કેમ આવે છે? ફેબ્રુઆરીમાં 28 દિવસ હોય છે, એપ્રિલ, જૂન, સપ્ટેમ્બર અને નવેમ્બરમાં 30 દિવસ અને જાન્યુઆરી, માર્ચ, મે, જુલાઈ, ઓગસ્ટ, ઓક્ટોબર અને ડિસેમ્બરમાં 31 દિવસ હોય છતાં પગારની ગણતરી હંમેશા 30 દિવસની કરવામાં આવે છે. આખરે શું છે 30-Days Salary Formula. અહીં જાણો.

30 દિવસના પગારનું અસલી લોજિક
કંપનીઓએ દર મહિને પગાર બનાવવાનો હોય છે. જો તે દર મહિનાના દિવસો હિસાબે પગાર બદલે તો પ્રોસેસ મુશ્કેલ થઈ જશે. તેથી મોટા ભાગની કંપની એક સ્ટાન્ડર્ડ 30-Day Month Rule અપનાવે છે. તેવામાં આ ફોર્મ્યુલા હોય છે-

વાર્ષિક સેલેરી (Annual CTC) ÷ 12 = માસિક સેલેરી
માસિક સેલેરી ÷ 30 = એક દિવસની સેલેરી

આ હિસાબ સરળ થઈ જાય છે અને કોઈ સમસ્યા રહેતી નથી.

વાર્ષિક પગાર જ વાસ્તવિક આધાર છે
જ્યારે પણ કોઈ કર્મચારી નોકરીમાં જોડાય છે, ત્યારે તેમનો CTC વાર્ષિક ધોરણે નક્કી થાય છે. કંપનીઓ આ વાર્ષિક પગારને 12 ભાગોમાં વહેંચીને નિશ્ચિત માસિક પગાર બનાવે છે. આ જ કારણ છે કે ફેબ્રુઆરીના ટૂંકા મહિનામાં પણ પગાર 31 દિવસના મહિના જેટલો જ હોય ​​છે.

શું આ પદ્ધતિ કર્મચારીઓ માટે પણ ફાયદાકારક છે?
આ પગાર સૂત્ર કર્મચારીઓ માટે પણ ફાયદાકારક છે. જો દર મહિને પગાર વધે કે ઘટે, તો બજેટ બનાવવું મુશ્કેલ બની જશે. નિશ્ચિત પગારનો ફાયદો એ છે કે દર મહિને નિશ્ચિત રકમ મળે છે. આનાથી EMI અને બિલનું સંચાલન સરળ બને છે. બચત અને રોકાણનું આયોજન સરળ બને છે. નાણાકીય તણાવ પણ ઓછો થાય છે.

શું આ ફોર્મ્યુલા દરેક જગ્યાએ લાગૂ થાય છે?
નહીં. આ 30 દિવસનો નિયમ ખાસ કરી સેલેરીડ કર્મચારીઓ પર લાગૂ થાય છે, જ્યાં માસિક સેલેરી નક્કી હોય છે. પરંતુ જે સેક્ટરોમાં ડે-વેઝેસ (Daily Wages), કલાક પ્રમાણે પેમેન્ટ  (Hourly Pay), ઓવરટાઇમ બેસ્ડ આવક થાય છે, ત્યાં ચુકવણી દિવસ કે કલાક અનુસાર કરવામાં આવે છે.

કુલ મળી મહિનામાં ગમે એટલા દિવસ હોય, પગાર એટલા માટે ફિક્સ રહે છે કારણ કે કંપનીઓ વાર્ષિક CTC ને 12 ભાગમાં વિભાજીત કરી એક સ્ટાન્ડર્ડ 30-Day Formula નો ઉપયોગ કરે છે. તેનાથી કંપની અને કર્મચારી બંનેનું કામ સરળ થઈ જાય છે.
 

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક

