8માં પગાર પંચમાં લેવલ-1 ના કર્મચારીઓના પગારમાં થશે 36,000 રૂપિયાનો વધારો, લાગુ થશે આ ફોર્મ્યુલા!
8th Pay Commission: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ આઠમા પગાર પંચની ભલામણોની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ વખતે પગાર વધારામાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર (Fitment Factor) મોટી ભૂમિકા ભજવવાનું છે. ચાલો સમજીએ કે કેવી રીતે ફિટમેન્ટ ફોર્મ્યુલા હેઠળ 6ઠ્ઠા અને 7મા પગાર પંચમાં પગારમાં વધારો થયો હતો.
8th Pay Commission: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ આઠમા પગાર પંચની ભલામણોની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. 8મું પગાર પંચ અંદાજે 18 મહિનામાં પોતાની ભલામણો સરકારને સોંપવાનું છે. તે પહેલાં એવા અંદાજો લગાવવામાં આવી રહ્યા છે કે, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના પગારમાં કેટલો વધારો થશે. આ વખતે પગાર વધારામાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર (Fitment Factor) મોટી ભૂમિકા ભજવવાનું છે. ચાલો સમજીએ કે કેવી રીતે ફિટમેન્ટ ફોર્મ્યુલા હેઠળ 6ઠ્ઠા અને 7મા પગાર પંચમાં પગારમાં વધારો થયો હતો અને આગામી સમયમાં શું અપેક્ષા છે. આ ઉપરાંત અંદાજિત ફિટમેન્ટ ફોર્મ્યુલાના લાગુ થવા પર કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના પગારમાં કેટલો વધારો થશે?
6ઠ્ઠા અને 7મા પગાર પંચની વિગતો
6ઠ્ઠું પગાર પંચની ભલામણો માર્ચ 2008માં લાગુ થઈ હતી, પરંતુ તે 1 જાન્યુઆરી 2006થી અમલી ગણાયું હતું. તેમાં એન્ટ્રી લેવલ પર ન્યૂનતમ પગાર 6,600 રૂપિયા હતો, જ્યારે મહત્તમ પગાર 80,000 રૂપિયા (કેબિનેટ સચિવ માટે 90,000 રૂપિયા) નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો. ન્યૂનતમ અને મહત્તમ પગારનું ગુણોત્તર 1:12 હતો.
7મું પગાર પંચની વાત કરવામાં આવે તો, આમાં મોટો બદલાવ કરીને પે-બેન્ડ અને ગ્રેડ-પે સિસ્ટમ નાબૂદ કરવામાં આવી અને પે-મેટ્રિક્સ લાગુ કરવામાં આવ્યું. તેમાં 2.57નું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ થયું, જેનાથી કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનો બેઝિક પગાર 2.57 ગણો વધ્યો. ન્યૂનતમ પગાર 18,000 રૂપિયા અને મહત્તમ 2,50,000 રૂપિયા (કેબિનેટ સચિવ સ્તર) નક્કી થયો. આ સાથે જ બધા કર્મચારીઓ માટે વાર્ષિક ઈન્ક્રીમેન્ટ 3 ટકા નક્કી કરવામાં આવ્યું. નોંધનીય છે કે, 7મા પગાર પંચનો કાર્યકાળ 31 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ સમાપ્ત થઈ ચૂક્યો છે.
8મા પગાર પંચથી કેટલો વધી શકે છે પગાર?
સરકારે ગયા વર્ષે આઠમા પગાર પંચની રચના કરી હતી અને નવેમ્બર 2025માં તેની અધિસૂચના જાહેર કરવામાં આવી હતી. પંચની ભલામણો લાગુ થવામાં લગભગ 18 મહિના લાગી શકે છે, પરંતુ તે 1 જાન્યુઆરી 2026થી પ્રભાવી થઈ શકે છે. કર્મચારી સંગઠનોની માંગ છે કે, આ વખતે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 3.0 થી 3.25 ની વચ્ચે રાખવામાં આવે. જો આવું થાય છે, તો કર્મચારીઓના પગારમાં મોટો વધારો જોવા મળી શકે છે.
કેવી રીતે નક્કી થાય છે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર?
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પાછલા પગાર પંચનો બેઝિક પગાર, મોંઘવારી ભથ્થું (DA), વાર્ષિક ઇન્ક્રીમેન્ટ, ગ્રોથ ફેક્ટર અને ફેમિલી યુનિટ્સ પર આધારિત હોય છે. ઓલ ઈન્ડિયા NPS એમ્પ્લોઈઝ ફેડરેશનના નેશનલ પ્રેસિડેન્ટ મનજીત સિંહ પટેલે ઈટીને જણાવ્યું કે, જો હાલનું DA 58% હોય અને 8મા પગાર પંચની ભલામણો લાગુ થાય ત્યાં સુધીમાં DAમાં 12 ટકોનો વધારો થાય છે, તો 70% સુધી પહોંચી જાય છે.
પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, સરકાર ગ્રોથ ફેક્ટરની ગણતરી કરે છે, જે અગાઉના સમયે 24% હતો. ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની ગણતરી કરતી વખતે, પગાર પંચ ફેમિલી યુનિટ્સને પણ ધ્યાનમાં લે છે. જે ગયા વખતે ત્રણ હતા અને આ વખતે અમે પાંચની ભલામણ કરવામાં આવી શકે છે. જો કમિશન 5 ફેમિલી યુનિટ્સને ધ્યાનમાં લે છે, તો 66%નો વધુ વધારાની આશા છે.
એક ઉદાહરણથી સમજો
8મા પગાર પંચમાં જો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 3 રાખવામાં આવે છે, તો લેવલ-1ના કર્મચારીનો પગાર 18,000 રૂપિયાથી વધીને 54,000 રૂપિયા થઈ જશે, એટલે કે 36,000 રૂપિયાનો સીધો વધારો. તેવી જ રીતે લેવલ-18ના કેન્દ્રીય કર્મચારીનો પગાર 2,50,000 રૂપિયાથી વધીને 7,50,000 રૂપિયા થઈ શકે છે. ટૂંકમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર જેટલું ઊંચું હશે, પગારમાં તેટલો જ મોટો ઉછાળો જોવા મળશે.
