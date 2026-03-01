Prev
8મા પગાર પંચમાં 66% સુધી વધશે સેલેરી, કેમ ચર્ચામાં આવ્યો આયક્રોયડ ફોર્મ્યુલા, જાણો

8th Pay Commission: ગયા વર્ષે પગાર પંચની રચનાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. તેની રચના પછી, તેની ભલામણો લાગુ કરવામાં 18થી 20 મહિનાનો સમય લાગી શકે છે. 7મા પગાર પંચનો કાર્યકાળ 31 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ પુરો થયો છે.
 

8th Pay Commission: કેન્દ્રીય સરકારના કર્મચારીઓમાં 8મા પગાર પંચ અંગે ચર્ચાઓ વધી ગઈ છે. આ વાતાવરણ વચ્ચે, આયક્રોયડ ફોર્મ્યુલા ચર્ચાનો વિષય બની ગયો છે. ચાલો જોઈએ કે આયક્રોયડ ફોર્મ્યુલા શું છે અને તે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ પર કેવી અસર કરી શકે છે.

શું વાત છે?

કેન્દ્રીય સરકારી કર્મચારીઓ માટે પરિવાર એકમનો વ્યાપ વધારવાની માંગ થઈ રહી છે. જો આ દરખાસ્ત સ્વીકારવામાં આવે તો, મૂળભૂત પગાર ગણતરીમાં તકનીકી રીતે 66 ટકા સુધીનો વધારો થઈ શકે છે. રાષ્ટ્રીય પરિષદ (સ્ટાફ સાઇડ) હેઠળ સંયુક્ત સલાહકાર મિકેનિઝમ (NC-JCM)ની મુસદ્દા પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે, અને એવું માનવામાં આવે છે કે આ ફેરફાર 1.2 કરોડથી વધુ કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના પગાર નિર્ધારણને ફરીથી વ્યાખ્યાયિત કરી શકે છે.

7મા પગાર પંચે, કુટુંબ એકમ સૂત્ર હેઠળ, ત્રણ યુઝ એકમો (કર્મચારી, જીવનસાથી અને બે બાળકો માટે સમાયોજિત ધોરણ)ના આધારે લઘુત્તમ વેતનની ગણતરી કરી હતી. આ ગણતરી ડૉ. વોલેસ એકરોઇડના નિર્વાહ વેતન સિદ્ધાંતથી પ્રેરિત હતી, જેમાં પોષણ, કપડાં અને રહેઠાણની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવી હતી. 

હવે, કર્મચારી સંગઠનો કુટુંબ એકમમાં 3થી 5 સુધી વધારો કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે, જેમાં આશ્રિત માતાપિતાનો પણ સમાવેશ થાય છે. જો કુટુંબ એકમના વિસ્તરણને મંજૂરી આપવામાં આવે છે, તો તે પેન્શન પર પણ અસર કરશે, કારણ કે મૂળભૂત પેન્શન છેલ્લા પગારના 50 ટકા છે.

આઠમા પગાર પંચની રચના

કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે ગયા વર્ષે આઠમા પગાર પંચની રચના કરવામાં આવી હતી. કર્મચારી સંગઠનો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57થી વધારીને 3.25, વાર્ષિક 7 ટકા પગાર વધારો અને આ પગાર પંચમાંથી જૂની પેન્શન યોજનાને ફરી લાગુ કરવાની પણ માંગ કરી રહ્યા છે. સાતમા પગાર પંચનો કાર્યકાળ 31 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ પુરો થયો છે.

વેબસાઇટ શરૂ કરવામાં આવી

તાજેતરમાં, આઠમા કેન્દ્રીય પગાર પંચે એક વેબસાઇટ શરૂ કરી. આ વેબસાઇટે MyGov પોર્ટલ પર ઉપલબ્ધ માળખાગત પ્રશ્નાવલી દ્વારા જવાબો પણ એકત્રિત કર્યા હતા. તેમાં પગાર, ભથ્થાં અને પેન્શન સંબંધિત ચિંતાઓ અને અપેક્ષાઓને સમજવા માટે 18 પ્રશ્નો છે. 

મંત્રાલયો, વિભાગો, કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો, ન્યાયિક સત્તાવાળાઓ, નિયમનકારી સંસ્થાઓ, કર્મચારી સંગઠનો, પેન્શનરો, સંશોધકો, શિક્ષણવિદો અને અન્ય રસ ધરાવતા વ્યક્તિઓ પાસેથી જવાબો મંગાવવામાં આવ્યા છે. જવાબો સબમિટ કરવાની અંતિમ તારીખ 16 માર્ચ, 2026 છે.

