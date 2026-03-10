8મા પગાર પંચના સમયમાં પહેલીવાર પગારમાં થશે વધારો, 60 % થઈ જશે DA! જાણો
Government Employees Salary Increase: જો બધું બરાબર રહ્યું, તો સરકારને આગામી 18 મહિનામાં આઠમા પગાર પંચની ભલામણો પ્રાપ્ત થશે. તેનો અમલ 1 જાન્યુઆરી, 2026થી થવાનું અનુમાન છે. જ્યાં સુધી આ નિર્ણય ન થાય, ત્યાં સુધી સરકાર જૂની પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને કર્મચારીઓને આપવામાં આવતા મોંઘવારી ભથ્થા (DA)ની ગણતરી કરવાનું ચાલુ રાખશે.
Government Employees Salary Increase: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ આઠમા પગાર પંચની ભલામણોની રાહ જોઈ રહ્યા છે. પગાર પંચની ભલામણો આગામી 18 મહિનામાં લાગુ કરવામાં આવશે. ત્યાં સુધી, સરકાર જૂની પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને કર્મચારીઓને આપવામાં આવતા મોંઘવારી ભથ્થા (DA)ની ગણતરી કરવાનું ચાલુ રાખશે. આનો અર્થ એ થયો કે જ્યાં સુધી પગાર પંચની ભલામણો લાગુ ન થાય ત્યાં સુધી, મોંઘવારી ભથ્થાની ચૂકવણી જૂની પદ્ધતિ મુજબ કરવામાં આવશે.
લેવાનો છે નિર્ણય
હાલના પેટર્ન મુજબ, જાન્યુઆરીથી જૂનના અર્ધવાર્ષિક સમયગાળા માટે DA અંગેનો નિર્ણય હોળી સુધીમાં અથવા એક કે બે દિવસ પછી લેવામાં આવ્યો છે. જો કે, આ વખતે હજુ સુધી તે કરવામાં આવ્યો નથી. એ નોંધવું જોઈએ કે સરકાર વર્ષમાં બે વાર મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં સુધારો કરે છે, એક વાર જાન્યુઆરીમાં અને એક વાર જુલાઈમાં.
મૂળ પગારના આશરે 60 ટકા થઈ શકે
તાજેતરના ફુગાવાના ડેટાના આધારે, જાન્યુઆરી 2026 માટે DA વધારો આશરે 2 ટકા હોવાનો અંદાજ છે. જો અમલમાં મૂકવામાં આવે તો, DA વર્તમાન 58 ટકાથી વધીને મૂળ પગારના આશરે 60 ટકા થઈ શકે છે.
બે મહિનાના બાકી પગાર પણ ઉમેરવામાં આવશે
એક્સપર્ટ માને છે કે સરકાર મોટે ભાગે માર્ચમાં નિર્ણય લેશે, અને વધેલા ભથ્થાને કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના પગારમાં ઉમેરવામાં આવશે. આ સાથે, બે મહિનાના બાકી પગાર પણ ઉમેરવામાં આવશે. આનો અર્થ એ છે કે 31 માર્ચે મળેલા પગારમાં વધેલા DAનો સમાવેશ થવાની સંભાવના છે. આ પહેલી વાર હશે જ્યારે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને આઠમા પગાર પંચ દરમિયાન વધેલો પગાર મળશે.
ભલામણો ક્યારે લાગુ કરવામાં આવશે?
નોંધનીય છે કે સરકારે ગયા વર્ષે જાન્યુઆરીમાં આઠમા પગાર પંચની રચનાની જાહેરાત કરી હતી. આ માટેની ટીમ નવેમ્બરમાં બનાવવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ, ફેબ્રુઆરી 2026માં, પગાર પંચે એક સત્તાવાર વેબસાઇટ શરૂ કરી. હિસ્સેદારો આ વેબસાઇટ પર તેમના સૂચનો સબમિટ કરી શકે છે અને પગાર પંચ સંબંધિત અપડેટ્સ મેળવી શકે છે. પગાર પંચની ભલામણો 18 મહિનામાં લાગુ કરવામાં આવશે. સરકાર તેને શાબ્દિક રીતે લાગુ કરવા માટે બંધાયેલી નથી, પરંતુ તે મોટાભાગે પગાર પંચ દ્વારા કરવામાં આવેલી ભલામણોનું પાલન કરશે.
1 જાન્યુઆરી, 2026થી અમલમાં આવશે
આ ભલામણો 1 જાન્યુઆરી, 2026થી પૂર્વવર્તી રીતે લાગુ થવાની અપેક્ષા છે. આનો અર્થ એ છે કે આઠમું પગાર પંચ પહેલેથી જ શરૂ થઈ ગયું છે. જ્યારે પણ ભલામણો સરકારને સુપરત કરવામાં આવશે, ત્યારે તે 1 જાન્યુઆરી, 2026થી અમલમાં આવશે. તે પછી જ ખબર પડશે કે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને પગાર સહિત આપવામાં આવતા ભથ્થાં અને અન્ય લાભો અંગે સરકારનો નિર્ણય શું હશે.
