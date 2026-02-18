8મા પગાર પંચમાં 18,000થી વધીને 58,500 થઈ જશે પગાર, ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની મુખ્ય ભૂમિકા, જાણો
8th Pay Commission Latest News: આઠમા પગાર પંચની ભલામણોમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટરમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે. સાતમા પગાર પંચે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર તેના પગાર વધારાનો આધાર રાખ્યો હતો, અને હવે તેનો ફરી એકવાર આધાર તરીકે ઉપયોગ થવાની શક્યતા છે.
- પગાર પંચની ભલામણોના અમલીકરણમાં 18થી 20 મહિનાનો સમય લાગશે,
- સરકારે જાન્યુઆરી 2025માં 8મા પગાર પંચની જાહેરાત કરી હતી.
- 7માં પગાર પંચમાં લઘુત્તમ પગાર 7000 રૂપિયાથી વધીને 18000 રૂપિયા થયો હતો.
8th Pay Commission Latest News: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ આઠમા પગાર પંચની ભલામણોની રાહ જોઈ રહ્યા છે. પગાર પંચની ભલામણોના અમલીકરણમાં 18થી 20 મહિનાનો સમય લાગશે, પરંતુ લોકો પહેલાથી જ પોતાની ગણતરી કરી રહ્યા છે. પગાર પંચની ભલામણોમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે.
સાતમા પગાર પંચે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર પગાર વધારાનો આધાર રાખ્યો હતો, અને હવે તેનો ફરી એકવાર આધાર તરીકે ઉપયોગ થવાની શક્યતા છે. તેને મૂળ પગારથી ગુણાકાર કરવામાં આવે છે. હવે પ્રશ્ન એ છે કે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર શું હોઈ શકે?
માંગ શું છે?
ખરેખર, કર્મચારી સંગઠનોએ 2.86થી 3.25 સુધીના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગ કરી છે. જો 3.25 ફેક્ટર લાગુ કરવામાં આવે તો, વર્તમાન લઘુત્તમ મૂળભૂત પગાર 18000 રૂપિયાથી વધીને 58500 રૂપિયા થઈ શકે છે. એ નોંધનીય છે કે સાતમા પગાર પંચે 2.57નો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ કર્યો હતો, જેનાથી લઘુત્તમ પગાર 7000 રૂપિયાથી વધીને 18000 રૂપિયા થયો હતો.
બેઠક યોજાશે
રાષ્ટ્રીય પરિષદ (સ્ટાફ સાઇડ)ની સંયુક્ત સલાહકાર મશીનરી (NC-JCM)ની ડ્રાફ્ટિંગ સમિતિ 25 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ નવી દિલ્હીમાં આઠમા પગાર પંચની માંગણીઓ અંગે બેઠક કરી રહી છે. આ બેઠકમાં કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોની માંગણીઓનું સંયુક્ત મેમોરેન્ડમ તૈયાર કરવામાં આવશે.
ચર્ચા લગભગ એક અઠવાડિયા સુધી ચાલવાની અપેક્ષા છે. કર્મચારી સંગઠનોએ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર ઉપરાંત 5 ટકા વાર્ષિક પગાર વધારો, ઘર ભાડા ભથ્થા (HRA)નું તર્કસંગતકરણ, મોંઘવારી ભથ્થા (DA) માટે એક નવું માળખું અને પેન્શન સુધારણા ફોર્મ્યુલાની માંગ કરી છે.
વેબસાઇટ લોન્ચ
8મા પગાર પંચની વેબસાઇટ, https://8cpc.gov.in/, તાજેતરમાં શરૂ કરવામાં આવી છે. સરકારે સંબંધિત વ્યક્તિઓ અને હિસ્સેદારો પાસેથી સૂચનો અને મંતવ્યો મંગાવ્યા છે, જેનાથી લાખો કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને રાહત મળી છે. નરેન્દ્ર મોદીની આગેવાની હેઠળની સરકારે જાન્યુઆરી 2025માં 8મા પગાર પંચની જાહેરાત કરી હતી.
થોડા મહિનાઓ પછી, ગયા વર્ષે 3 નવેમ્બરના રોજ, નાણા મંત્રાલયે તેને ઔપચારિક રીતે સૂચિત કર્યું. વધુમાં, સરકારે સંદર્ભની શરતો (ToR)ને મંજૂરી આપી છે, જેમાં 8મા પગાર પંચને કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે પગાર, પેન્શન અને અન્ય ભથ્થાઓમાં સુધારા માટે 18 મહિનાની અંદર તેની ભલામણો રજૂ કરવાની જરૂર છે.
સાતમો પગાર પંચનો કાર્યકાળ 31 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ સમાપ્ત થયો હતો. આઠમા પગાર પંચની ભલામણો હવે 1 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ લાગુ થવાની તૈયારીમાં છે.
