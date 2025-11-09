Prev
1 શેર પર 1 મફત શેર આપી રહી છે આ કંપની, સ્ટોકનો ભાવ છે 150 રૂપિયાથી પણ ઓછો

Bonus Share: આ વર્ષે રોકાણકારોના પૈસા બમણા કરનાર કંપનીના શેર આ અઠવાડિયે એક્સ-બોનસ અને એક્સ-સ્પ્લિટ ટ્રેડ થશે. કંપનીએ આ માહિતી એક્સચેન્જ સાથે શેર કરી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 09, 2025, 08:30 PM IST

Bonus Share: રોકાણકારોના પૈસા ડબલ કરી કંપની મફત શેર આપવા જઈ રહી છે, રોકાણકારોને 1  શેર પર 1 શેર મફત આપવામાં આવશે. સેમ્પ્રે ન્યુટ્રિશન્સ લિમિટેડના શેરની કિંમત 150 રૂપિયાથી ઓછી છે. ચાલો આ કંપની વિશે વધુ જાણીએ.

ખરીદેલા દરેક શેર માટે એક મફત શેર
એક્સચેન્જને આપેલા નિવેદનમાં, સેમ્પ્રે ન્યુટ્રિશન્સ લિમિટેડે(Sampre Nutritions Ltd) જણાવ્યું હતું કે રોકાણકારોને ખરીદેલા દરેક શેર માટે એક મફત શેર મળશે. વધુમાં, કંપનીએ 10 રૂપિયાની ફેસ વેલ્યુવાળા શેરને બે ભાગમાં વિભાજીત કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

આ સ્ટોક વિભાજન પછી, કંપનીના શેરનું ફેસ વેલ્યુ ઘટીને 5 રૂપિયા પ્રતિ શેર થશે. કંપનીએ 14 નવેમ્બર, 2025ને બોનસ શેર અને સ્ટોક વિભાજન માટે રેકોર્ડ તારીખ તરીકે જાહેર કરી છે. આનો અર્થ એ થયો કે આ તારીખે કંપનીના રેકોર્ડમાં જે રોકાણકારોના નામ દેખાય છે તેમને બોનસ શેર અને સ્ટોક સ્પ્લિટનો લાભ મળશે.

આ પહેલી વાર છે જ્યારે કંપની રોકાણકારોને બોનસ શેર ઓફર કરી રહી છે. અગાઉ, કંપનીએ ન તો ડિવિડન્ડ જારી કર્યું હતું કે ન તો રોકાણકારોમાં બોનસ શેરનું વિતરણ કર્યું હતું.

કંપનીએ શેરબજારમાં કેવું પ્રદર્શન કર્યું છે?
શુક્રવારે કંપનીના શેરમાં લોઅર સર્કિટ લાગી હતી. BSE પર બોનસ શેરનો ભાવ 2 ટકા ઘટીને ₹138.60 થયો. છેલ્લા બે અઠવાડિયામાં કંપનીના શેરનો ભાવ 16 ટકા ઘટ્યો છે. જોકે, આ છતાં, કંપનીના શેરના ભાવે ત્રણ મહિનામાં 132 ટકા વળતર આપ્યું છે. 

આ દરમિયાન, 6 મહિનામાં બોનસ શેરના ભાવમાં 463 ટકાનો વધારો થયો છે. નોંધનીય છે કે એક વર્ષમાં, સેમ્પ્રે ન્યુટ્રિશન્સ લિમિટેડના શેરે પોઝિશનલ રોકાણકારોને 51 ટકા વળતર આપ્યું છે. કંપનીનો 52-સપ્તાહનો હાઈ ભાવ ₹169.30 છે. કંપનીનો ૫૨ અઠવાડિયાનો નીચો ભાવ પ્રતિ શેર 20.90 છે. તેનું માર્કેટ કેપ 291 કરોડ રૂપિયા છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Bonus Sharestock market newsshare marketબોનસ શેરશેરબજાર

