દરરોજ 333 રૂપિયાની કરો બચત, બની જશે 17 લાખ, પોસ્ટ ઓફિસની આ સ્કીમ ભરશે ખજાનો

Post Office RD Scheme: દરરોજ થોડી બચત કરી મોટુ ફંડ બનાવવાની યોજના વિશે જાણવા દરેક લોકો ઉત્સુક હોય છે. પોસ્ટ ઓફિસની આરડી સ્કીમ આ કામ કરે છે. તમે તેમાં દરરોજ બચત કરી લાખોનું ફંડ બનાવી શકો છો.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 12, 2025, 04:20 PM IST

Investment News: આજકાલ ઘણા લોકો પૈસા વધારવા માટે ઘણી જગ્યાએ રોકાણ કરે છે. પરંતુ દરેક વિકલ્પ બધા માટે યોગ્ય હોતો નથી. આ કારણે ઘણા લોકો વિકલ્પ છોડી પોસ્ટ ઓફિસની સ્કીમમાં રોકાણ કરવાનું પસંદ કરે છે.

પોસ્ટ ઓફિસની સ્કીમમાં દરરોજ થોડી-થોડી રકમ બચાવી મોટુ ફંડ તૈયાર કરવું સરળ છે અને સૌથી સારી વાત છે કે તેમાં કરેલું રોકાણ સુરક્ષિત રહે છે. પોસ્ટ ઓફિસની નાની બચત યોજનાઓ પર લોકોનો વિશ્વાસ હંમેશા રહ્યો છે.

સરકારી ગેરંટી અને ફિક્સ વ્યાજ તેને વધુ મજબૂત બનાવે છે. આ કારણે આરડી સ્કીમ ફરી ચર્ચામાં છે. તેમાં રોકાણ કરવું સરળ છે અને ઓછા સમયની સાથે એક સારૂ કોર્પસ તૈયાર થઈ શકે છે. આ કારણે લોકો તેના તરફ વળી રહ્યાં છે.

જો કોઈ વ્યક્તિ દરરોજ 333 રૂપિયા બચાવે અને દર મહિને 10,000 રૂપિયા આરડીમાં જમા કરે તો 10 વર્ષ બાદ આશરે 17 લાખ રૂપિયાનું ફંડ બની જાય છે. આ તેની ખાસિયત છે કે નાની બચત પણ લાંબાગાળે મોટુ ફંડ બનાવી શકે છે.

RD પર પોસ્ટ ઓફિસ હાલમાં 6.7 ટકાના દરે વાર્ષિક વ્યાજ આપે છે. ખાતું ખોલાવવાની પ્રક્રિયા પણ સરળ છે અને 10 વર્ષથી મોટા બાળકોના નામે પણ ખાતું ખોલાવી શકાય છે. બાળક 18 વર્ષનું થાય ત્યારે  KYC અપડેટ કરી ખાતાનું સંચાલન કરી શકે છે.

જો દર મહિને 10000 રૂપિયા જમા કરાવવામાં આવે તો પહેલા પાંચ વર્ષમાં કુલ છ લાખ રૂપિયા બને છે અને તેના પર આશરે 1.13 લાખ રૂપિયા વ્યાજ મળે છે. આગામી 5 વર્ષ જારી રાખવા પર કુલ જમા 12 લાખ રૂપિયા થઈ જાય છે અને 10 વર્ષનું વ્યાજ લગભગ 5.08 લાખ રૂપિયા સુધી પહોંચી જાય છે. અંતમાં મેચ્યોરિટી પર આ રકમ 17,08,546 રૂપિયા બને છે.

ઓછી રકમનું રોકાણ કરતા ઈન્વેસ્ટરો માટે આ યોજના સારી છે. જો કોઈ માત્ર 5000 રૂપિયા દર મહિને જમા કરે તો 10 વર્ષમાં લગભગ 8.54 લાખનું ફંડ તૈયાર થાય છે. આરડી ખાતા પર એક વર્ષ પૂરુ થયા બાદ જમા રકમના 50 ટકા જેટલી લોન પણ મળી જાય છે.

 

