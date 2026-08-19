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SBIમાં જો તમારું ખાતું હોય તો ધ્યાન આપજો...1 ઓક્ટોબરથી બદલાઈ રહ્યો છે આ નિયમ

SBIમાં ખાતું ધરાવતા લોકો માટે મહત્વના સમાચાર છે. બેંકે બેઝિક બચત ખાતાવાળા ગ્રાહકો માટે રોકડ ઉપાડના નિયમમાં ફેરફાર કર્યો છે. ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન વિશે પણ શું ફેરફાર થયો એ ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 19, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 04:10 PM IST
SBIમાં જો તમારું ખાતું હોય તો ધ્યાન આપજો...1 ઓક્ટોબરથી બદલાઈ રહ્યો છે આ નિયમ
Image Credit: પ્રતિકાત્મક તસવીર

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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