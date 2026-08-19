/SBIમાં જો તમારું ખાતું હોય તો ધ્યાન આપજો...1 ઓક્ટોબરથી બદલાઈ રહ્યો છે આ નિયમ

જો તમારું સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયામાં ખાતું હોય તો આ સમાચાર તમારા કામના છે કારણ કે એસબીઆઈએ પોતાના બેઝિક બચત ખાતાવાળા ગ્રાહકો માટે ચાર્જમાં ફેરફાર કર્યો છે. બેંકે બ્રાન્ચમાં જઈને રોકડ ઉપાડ એટલે કે કેશ વિથડ્રોઅલના નિયમોમાં ફેરફાર કર્યો છે. તમને જણાવી દઈએ કે આ નવો નિયમ 1 ઓક્ટોબર 2026થી અમલી થશે.
નવા નિયમની વિગતો
એસબીઆઈના નવા નિયમ મુજબ હવે એક મહિનામાં પહેલા ચાર મફત કેશ વિથડ્રોઅલ બાદ જેટલો પણ કેશ ઉપાડ કરાશે તે દરેક ટ્રાન્ઝેક્શન પર 15 રૂપિયાની સાથે સાથે જીએસટી પણ લાગશે. અહીં ધ્યાન આપવું કે પહેલાના નિયમોમાં ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન (દાખલા તરીકે ઓનલાઈન પેમેન્ટ)ને ચાર મફત ટ્રાન્ઝેક્શનમાં ગણવામાં આવતા નહતા. એટલે કે તે અલગથી વિના મૂલ્યે મળતા હતા.
ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન ઉપર પણ ચાર્જ!
પરંતુ હવે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ આ છૂટને હટાવી દીધી છે. એટલે તેનો અર્થ એ થયો કે હવે ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન પણ આ ચાર ફ્રી ટ્રાન્ઝેક્શનમાં ગણાશે. એટલે કે જો ચાર કેશ ઉપાડના ટ્રાન્ઝેક્શન થઈ જાય તો ત્યારબાદ ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન અને બ્રાન્ચ બંને પ્રકારના ઉપાડ પર ચાર્જ લાગશે.
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મફત ઉપાડની મર્યાદા
SBIમાં બચત ખાતું ખોલનારા ગ્રાહકોને એક મહિનામાં વધુમાં વધુ ચાર ફ્રી કેશ ઉપાડની સુવિધા મળે છે. આ ચાર ઉપાડમાં નીચે અપાયેલી બધી વસ્તુઓ સામેલ છે....