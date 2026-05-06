/ચેતવણી! સતત ચાર દિવસ સુધી ઠપ્પ રહેશે બેંકનું કામકાજ, દેશવ્યાપી હડતાળનું એલાન, જાણો તારીખ

SBI Banking Services: સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ પોતાના ગ્રાહકોને ચેતવણી આપી છે. જેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે કર્મચારીઓની હડતાળને કારણે બેંકનું કામકાજ ચાર દિવસ ઠપ્પ રહેવાનું છે.
SBI Bank Services: સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ પોતાના ગ્રાહકોને ચેતવણી આપી છે કે આવનાર દિવસમાં જો બેંક સાથે જોડાયેસું કોઈ કામ હોય તો તારીખોનું ધ્યાન રાખો. મે મહિનામાં સતત ચાર દિવસ બેંકનું કામ બંધ રહેવાનું છે. આવું એટલા માટે કારણ કે બેંક કર્મચારીઓ આવનારા દિવસોમાં હડતાળ પર જવાના છે, જેના કારણે બેંકના કામ થઈ શકશે નહીં.
ક્યારે થશે હડતાળ?
AISBISF એટલે કે ઓલ ઈન્ડિયા સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા સ્ટાફ ફેડરેશને જણાવ્યું કે 25 અને 26 મેએ એસબીઆઈનો બધો સ્ટાફ હડતાળ પર રહેશે. હડતાળ બે દિવસની હશે પરંતુ બેંકનું કામ ચાર દિવસ સ્થગિત રહેવાનું છે. આવું એટલા માટે કારણ કે 23 મેએ ચોથો શનિવાર અને 24 મેએ રવિવારની રજા છે. ત્યારબાદ સોમવાર અને મંગળવારે બેંક કર્મચારીઓની હડતાળ રહેશે. જેના કારણે સતત ચાર દિવસ બેંકનું કામકાજ બંધ રહેશે.
કેમ કર્મચારીઓ કરી રહ્યાં છે હડતાળ?
AISBISF એ જણાવ્યું કે આ હડતાળ લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા મુદ્દાના નિરાકરણ માટે કરવામાં આવી રહી છે. સ્ટાફની અછત, નોકરીની શરતો, ભરતીના નિયમ અને પેન્શનની સમસ્યાથી સ્ટાફ પરેશાન છે. યુનિયનનો આરોપ છે કે કામ કરનાર કર્મચારીઓની સમસ્યા પર ધ્યાન આપવામાં આવ્યું નથી અને પહેલા થયેલી સમજુતિ હજુ પણ લાગૂ થઈ નથી. ફેડરેશને 2 મેએ SBI ચેરમેનને આપેલી નોટિસમાં કહ્યું કે આ હડતાસ ઈન્ડસ્ટ્રિયલ ડિસ્પ્યુટ્સ એક્ટ, 1947 હેઠળ કરવામાં આવશે.
બ્રાન્ચની સર્વિસ રહેશે બંધ
મહત્વનું છે કે આ હડતાળની અસર કોઈ પ્રકારની ઓનલાઈન સેવા પર પડશે નહીં. હડતાળને કારણે માત્ર બ્રાન્ચ સંબંધિત કામ થઈ શકશે નહીં. ચેક જમા કરવો, કેશ ડિપોઝિટ જેવી સુવિધાઓ 4 દિવસ માટે બંધ રહેવાની છે. જ્યારે તમામ પ્રકારની ડિજિટલ સેવાઓ યથાવત રહેશે.