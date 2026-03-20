SBIએ કરોડો ગ્રાહકોને આપી ભેટ, FD પર વ્યાજ દરોમાં કર્યો વધારો; જાણો હવે કેટલો થશે ફાયદો
SBI FD Rate Hike: પબ્લિક સેક્ટરની સૌથી મોટી બેન્ક સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા (SBI)એ બલ્ક ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ (FD) પરના વ્યાજ દરોમાં 25 બેસિસ પોઈન્ટ્સ (0.25%) સુધીનો વધારો કર્યો છે. નોંધનીય છે કે, આ વધારો 3 કરોડથી વધુના રોકાણ પર કરવામાં આવ્યો છે.
- SBIએ ₹3 કરોડથી વધુની FD પર વ્યાજ દરો વધાર્યા
- સિનિયર સિટીઝનને મળશે 7% સુધી વ્યાજ
- 15 માર્ચથી લાગુ થયા નવા દરો વ્યાજ
SBI FD Rate Hike: ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ (FD)માં તમારી બચતનું રોકાણ કરવાનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છો, તો તમારા માટે મોટા ખુશખબર છે. દેશની સૌથી મોટી પબ્લિક સેક્ટરની બેન્ક સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI)એ બલ્ક ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પરના વ્યાજ દરોમાં 25 બેસિસ પોઈન્ટ (0.25%) સુધીનો વધારો કર્યો છે. નોંધનીય છે કે, આ વધારો 3 કરોડ રૂપિયાથી વધુના રોકાણ પર કરવામાં આવ્યો છે. જો કે, 3 કરોડ રૂપિયાથી ઓછી ડિપોઝિટ પર જૂના વ્યાજ દરો જ લાગુ રહેશે. ETના જણાવ્યા અનુસાર, વધેલા નવા વ્યાજ દરો 15 માર્ચ 2026થી લાગુ થઈ ગયા છે. ચાલો અલગ-અલગ સમયગાળા માટે વ્યાજ દરોમાં થયેલા વધારા વિશે વિગતવાર જાણીએ.
અહીં મળશે 6.50% સુધી વ્યાજ
એફડી (FD) દરોમાં આ વધારા બાદ અલગ-અલગ સમયગાળા માટે એસબીઆઈ (SBI)ના સામાન્ય ગ્રાહકોને 5.35 ટકાથી લઈને 6.50 ટકા સુધીનું વ્યાજ મળશે. નોંધનીય છે કે, આ વધારા બાદ 46 દિવસથી 179 દિવસની એફડી પર બેન્ક તેના સામાન્ય ગ્રાહકોને 5.10 ટકાને બદલે હવે 5.35 ટકા સુધી વ્યાજ આપશે. જ્યારે 180 દિવસથી 1 વર્ષથી ઓછા સમયની એફડી પર હવે બેન્ક તેના સામાન્ય ગ્રાહકોને 5.60 ટકાના બદલે 5.85 ટકા સુધી વ્યાજ આપશે. આ ઉપરાંત બેન્ક 1 વર્ષથી 2 વર્ષ સુધીની એફડી પર 6.25 ટકાના બદલે તેના સામાન્ય ગ્રાહકોને 6.50 ટકા સુધી વ્યાજ આપશે.
|સમયગાળો
|જૂનો દર
|નવો દર
|46 દિવસથી 179 દિવસ
|5.10%
|5.35%
|180 દિવસથી 1 વર્ષથી ઓછું
|5.60%
|5.85%
|1 વર્ષથી 2 વર્ષ સુધી
|6.25%
|6.50%
સિનિયર સિટીઝન ગ્રાહકોને 7% સુધી વ્યાજ
બીજી તરફ બેન્કના સિનિયર સિટીઝન ગ્રાહકો માટે પણ વ્યાજ દરોમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. નોંધનીય છે કે, બેન્ક હવે તેના સિનિયર સિટીઝન ગ્રાહકોને 46 દિવસથી 179 દિવસની એફડી પર 5.60 ટકાના બદલે 5.85 ટકા સુધી વ્યાજ આપશે. આ ઉપરાંત એક વર્ષથી લઈને 2 વર્ષની એફડી પર બેન્ક તેના સિનિયર સિટીઝન ગ્રાહકોને 6.75 ટકાના બદલે 7 ટકા સુધી વ્યાજ આપશે. નોંધનીય છે કે, સામાન્ય રીતે એસબીઆઈ (SBI) તેના સિનિયર સિટીઝન ગ્રાહકોને 0.50 ટકા જેટલું વધારે વ્યાજ આપે છે.
સમય પહેલા રૂપિયા ઉપાડવા પર દંડ
જો તમે તમારી એફડી (FD)ને સમય કરતા પહેલા તોડવાનું વિચારી રહ્યા હોય તો સાવધાન થઈ જજો. એસબીઆઈ (SBI)એ હવે સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે, મેચ્યોરિટી પહેલા રૂપિયા ઉપાડવા પર તમારે 1 ટકાનો દંડ ચૂકવવો પડશે. એનો અર્થ એ છે કે, જો તમે વચ્ચેથી જ રૂપિયા ઉપાડો છો, તો તમને મળતા વ્યાજમાંથી 1 ટકાનો કાપ મૂકવામાં આવશે. આ નવો નિયમ તમામ નવી ડિપોઝિટ અને જૂની ડિપોઝિટના રિન્યુઅલ પર લાગુ થશે. બેન્કનું આ પગલું એવા રોકાણકારો માટે એક મોટું અપડેટ છે જેઓ પોતાની જમા બચતને સમય પહેલા ઉપાડવાનું આયોજન કરે છે.
