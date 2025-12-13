Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

SBI ગ્રાહકો માટે મોટા સમાચાર, આ દિવસથી લોન થશે સસ્તી

દેશની સૌથી મોટી સરકારી બેંક SBIએ પણ તમામ મુદત માટે તેના માર્જિનલ કોસ્ટ ઓફ ફંડ્સ-આધારિત ધિરાણ દર (MCLR)માં 5 બેસિસ પોઈન્ટનો ઘટાડો કર્યો છે. આ સુધારા સાથે એક વર્ષની પાકતી મુદત માટે MCLR વર્તમાન 8.75%થી ઘટાડીને 8.70% કરવામાં આવશે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 13, 2025, 01:45 PM IST

Trending Photos

SBI ગ્રાહકો માટે મોટા સમાચાર, આ દિવસથી લોન થશે સસ્તી

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI)ના ગ્રાહકો માટે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. રિઝર્વ બેંકના નીતિગત દર ઘટાડા બાદ SBIએ તેના ધિરાણ દરમાં 25 બેસિસ પોઈન્ટનો ઘટાડો કર્યો છે, જેનાથી હાલના અને નવા ધિરાણ લેનારાઓ માટે લોન સસ્તી થઈ ગઈ છે. આ નવીનતમ ઘટાડા સાથે SBIનો એક્સટર્નલ બેન્ચમાર્ક લિંક્ડ રેટ (EBLR) 25 બેસિસ પોઈન્ટ ઘટાડીને 7.90% કરવામાં આવશે. સુધારેલા દર 15 ડિસેમ્બર, 2025થી અમલમાં આવશે.

MCLRમાં પણ 5 બેસિસ પોઈન્ટનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો 

Add Zee News as a Preferred Source

બેંકે તમામ મુદત માટે માર્જિનલ કોસ્ટ ઓફ ફંડ્સ-આધારિત ધિરાણ દર (MCLR)માં પણ 5 બેસિસ પોઈન્ટનો ઘટાડો કર્યો છે. આ સુધારા સાથે એક વર્ષની પાકતી મુદત માટે MCLR વર્તમાન 8.75% થી ઘટાડીને 8.70% કરવામાં આવશે. તેવી જ રીતે એક વર્ષની પાકતી મુદત માટે દર 5 ટકા સસ્તા થઈને અનુક્રમે 8.75% અને 8.80% થશે. બેંકે જણાવ્યું હતું કે તેણે તેનો બેઝ રેટ/BPLR વર્તમાન 10% થી ઘટાડીને 9.90% કર્યો છે, જે 15 ડિસેમ્બરથી અમલમાં આવશે. 

વધુમાં બેંકે 15 ડિસેમ્બરથી બે અને ત્રણ વર્ષથી ઓછી મુદતની મુદત માટે તેના ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ રેટમાં 5 બેસિસ પોઇન્ટનો ઘટાડો કરીને 6.40% કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. જોકે, બેંકે અન્ય મેચ્યોરિટી બકેટ પર વ્યાજ દર જાળવી રાખ્યા છે. SBIએ તેની ખાસ 444-દિવસની યોજના, અમૃત વર્ષી પર પણ વ્યાજ દર ઘટાડ્યો છે. 15 ડિસેમ્બરથી આ દર હવે 6.60% થી ઘટાડીને 6.45% કરવામાં આવ્યો છે.

ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંકે પણ તેના ધિરાણ દરમાં ઘટાડો કરવાની જાહેરાત કરી 

ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંક (IOB) જે બીજી સરકારી બેંક છે, તેણે પણ 15 ડિસેમ્બર, 2025થી અમલમાં આવતા તેના ધિરાણ દરમાં ઘટાડો કરવાની જાહેરાત કરી છે. IOBએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે બેંકે તેનો એક્સટર્નલ બેન્ચમાર્ક લેન્ડિંગ રેટ (EBLR) ખાસ કરીને રેપો લિંક્ડ લેન્ડિંગ રેટ (RLLR) 8.35% થી 25 બેસિસ પોઇન્ટ ઘટાડીને 8.10% કર્યો છે, જેનાથી પોલિસી રેટમાં ઘટાડાનો સંપૂર્ણ લાભ તેના ગ્રાહકોને મળશે. 
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
sbiRBISBI CustomerLending RateSBI Loansbi interest rate

Trending news