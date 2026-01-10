SBIના ગ્રાહકોને ઝટકો! ATMમાંથી પૈસા ઉપાડવા થયા વધુ મોંઘા
Withdrawal Charge: દેશની સૌથી મોટી સરકારી ક્ષેત્રની બેંક, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI)એ તેના ગ્રાહકોને આંચકો આપ્યો છે. બેંકે ATM ટ્રાન્ઝેક્શન ચાર્જમાં વધારો કર્યો છે, જેના કારણે રોકડ ઉપાડ અને અન્ય ATM સેવાઓ મોંઘી થઈ ગઈ છે.
Trending Photos
Withdrawal Charge: SBIએ જણાવ્યું હતું કે આ વધારો ઇન્ટરચેન્જ ફીમાં વધારો થવાને કારણે થયો છે. નોંધનીય છે કે SBIએ અગાઉ ફેબ્રુઆરી 2025માં ATM ટ્રાન્ઝેક્શન ફીમાં વધારો કર્યો હતો.
નવા દર 1 ડિસેમ્બર, 2025થી લાગુ
SBIના જણાવ્યા મુજબ, નવી ફી 1 ડિસેમ્બર, 2025થી અમલમાં આવી છે. આ મુખ્યત્વે અન્ય બેંકોના ATMનો ઉપયોગ કરતા બચત અને પગાર ખાતા ધારકોને અસર કરશે. જો કે, બેંકે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે માસિક મફત વ્યવહાર મર્યાદામાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી અને આ વધારો ચોક્કસ શ્રેણીના ખાતાઓ પર લાગુ થશે નહીં.
બીજી બેંકના ATMમાંથી રોકડ ઉપાડવું વધુ ખર્ચાળ
મફત મર્યાદા પછી રોકડ ઉપાડ ચાર્જ:
પહેલા: 21 રૂપિયા
હવે: 23 રૂપિયા + GST
બિન-નાણાકીય વ્યવહારો (જેમ કે બેલેન્સ ચેક)
પહેલા: 10 રૂપિયા
હવે: 11 રૂપિયા + GST
SBI બચત ખાતાના ગ્રાહકો અન્ય બેંકના ATMમાંથી દર મહિને 5 મફત નાણાકીય અને બિન-નાણાકીય વ્યવહારો કરી શકે છે.
SBI ATM પર પણ મફત મર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી છે
SBIએ પોતાના ATM પર ફ્રી ટ્રાન્જેક્શનની મર્યાદા પણ નક્કી કરી છે. હવે, SBI ATM પર દર મહિને કુલ 10 મફત વ્યવહારો (નાણાકીય અને બિન-નાણાકીય) ઉપલબ્ધ થશે, જ્યારે અગાઉ આ સુવિધા અમર્યાદિત હતી.
મફત મર્યાદા પછી:
રોકડ ઉપાડ: 23 રૂપિયા + GST
બિન-નાણાકીય વ્યવહારો: 11 રૂપિયા + GST
કયા ગ્રાહકોને અસર થશે નહીં?
BSBD (મૂળભૂત બચત બેંક ડિપોઝિટ) ખાતાઓ માટેના શુલ્કમાં કોઈ ફેરફાર નથી.
SBI ATM પર SBI ડેબિટ કાર્ડ ધારકો માટે હાલના શુલ્કમાં કોઈ ફેરફાર નથી.
આગામી સૂચના સુધી SBI ATMમાંથી કાર્ડલેસ રોકડ ઉપાડ મફત અને અમર્યાદિત રહેશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે