SBI ની બજોડ સ્કીમ, ₹5,00,000 જમા કરવા પર ₹1,54,795 મળશે ફિક્સ રિટર્ન, પૈસા રહેશે સુરક્ષિત

જો તમે બજારમાં રોકાણથી બચવા ઈચ્છો છો કે જોખમ લેવા ઈચ્છતા નથી તો એસબીઆઈની આ સ્કીમ તમારા માટે શાનદાર છે. તમે તણાવ રહિત રિટર્ન હાસિલ કરી શકો છો.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 02, 2026, 01:13 PM IST
  • સુરક્ષિત રોકાણ માટે SBI FD શાનદાર વિકલ્પ
  • ઊંચા વ્યાજદરથી મળશે મોટો ફાયદો
  • એસબીઆઈ એફડીમાં તમારા પૈસા રહેશે સુરક્ષિત

દેશની સૌથી મોટી બેંક, ભારતીય સ્ટેટ બેંક એટલે કે એસબીઆઈ તમામ સમયગાળા માટે ફિક્સ ડિપોઝિટ સ્કીમમાં રોકાણ માટે ઓફર કરે છે. રોકાણનો સમયગાળો અને વ્યાજદરની પસંદગી કમારે કરવાની હોય છે. તમે મહત્તમ 10 વર્ષની એફડીનો વિકલ્પ પસંદ કરી શકો છો. એસબીઆઈની એફડી સ્કીમમાં તમારૂ રોકાણ સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત હોય છે, કારણ કે આ રકમનું માર્કેટ સાથે કોઈ કનેક્શન હોતું નથી. એફડી એક એવું રોકાણ છે જેમાં તમે નક્કી સમય માટે એક સાથે પૈસા જમા કરો છો અને તેના પર પહેલાથી નક્કી વ્યાજ મળે છે. એફડી તેવા રોકાણકારો માટે શાનદાર વિકલ્પ છે જે જોખમ લેવા ઈચ્છતા નથી.

₹5,00,000 જમા પર ₹1,54,795 નું રિટર્ન
વર્તમાન સમયમાં ભારતીય સ્ટેટ બેંક 3 વર્ષથી વધુ પરંતુ પાંચ વર્ષથી ઓછા સમયની એફડી માટે 6.30 ટકાનું વ્યાજ આપી રહી છે, જ્યારે વરિષ્ઠ નાગરિકોને 6.80 ટકા વ્યાજ આપવામાં આવી રહ્યું છે. એસબીઆઈ એફડી કેલકુલેટર પ્રમાણે જો તમે એક સીનિયર સિટીઝન માટે 4 વર્ષ માટે ₹5,00,000 ની એસબીઆઈમાં એફડી કરાવો છો તો તમને મેચ્યોરિટી પર ₹1,54,795 નું રિટર્ન મળશે. એટલે કે મેચ્યોરિટી સમયે તમારી પાસે ₹6,54,795 નું ફંડ તૈયાર થઈ જશે.

જો એક સામાન્ય ગ્રાહક 4 વર્ષ માટે ₹5,00,000 ની એફડી કરાવે છે તો 6.30 ટકા વ્યાજદર પ્રમાણે ક્વાર્ટર કમ્પાઉન્ડિંગના આધાર પર મેચ્યોરિટી પર રિટર્ન ₹1,42,036 મળશે. એટલે કે 4 વર્ષ બાદ તમારી પાસે કુલ ₹6,42,036 હશે.

એફડી કરાવતા પહેલા આ વાત સમજી લો
જમા એફડી પર મળનાર વ્યાજ સામાન્ય રીતે જમાની શરૂઆતની તારીખથી દર ક્વાર્ટરના આધારે જોડવામાં આવે છે કે ચુકવવામાં આવે છે કે પછી મેચ્યોરિટી સમયે મૂળધનની સાથે એક સાથે આપવામાં આવે છે. પરંતુ જમાકર્તાની માંગ પર 12 મહિના કે તેનાથી વધુ સમયની એફડી માટે વ્યાજની ચુકવણી માસિક, છમાસિક કે વાર્ષિક રીતે લઈ શકાય છે. તેનાથી રોકાણકારોને પોતાની જરૂરિયાત પ્રમાણે નિયમિત આવકનો વિકલ્પ પસંદ કરવાની સુવિધા મળે છે.

