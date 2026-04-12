SBI Home Loan: શું તમને મળી શકે છે 50 લાખ રૂપિયાની લોન ? જાણો કેટલો હોવો જોઈએ પગાર

ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessSBI Home Loan: શું તમને મળી શકે છે 50 લાખ રૂપિયાની લોન ? જાણો કેટલો હોવો જોઈએ પગાર

SBI Home Loan: ભારતીય રિઝર્વ બેંકે તેની એપ્રિલ બેઠકમાં રેપો રેટ 5.25 ટકા પર યથાવત રાખવાનો નિર્ણય લીધો હતો. પરિણામે, લોનના વ્યાજ દરમાં કોઈ નવી રાહત મળશે નહીં.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 12, 2026, 10:08 PM IST
  • લોનના વ્યાજ દરમાં પહેલાથી જ નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે.
  • ગયા વર્ષે, RBI એ રેપો રેટમાં 1.25 ટકાનો ઘટાડો કર્યો હતો
  • હોમ લોન સહિતની તમામ લોન સસ્તી થઈ ગઈ હતી. 

SBI Home Loan: ભારતીય રિઝર્વ બેંકે 8 એપ્રિલના રોજ તેની નાણાકીય નીતિ સમિતિની બેઠકમાં લીધેલા નિર્ણયોની જાહેરાત કરી હતી. RBI એ જણાવ્યું હતું કે સમિતિએ રેપો રેટ 5.25 ટકા પર સ્થિર રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે. RBIના આ નિર્ણયથી લોનના વ્યાજ દરમાં વધુ ઘટાડો થશે નહીં. 

જો કે, લોનના વ્યાજ દરમાં પહેલાથી જ નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. ગયા વર્ષે, RBI એ રેપો રેટમાં 1.25 ટકાનો ઘટાડો કર્યો હતો, જેના કારણે હોમ લોન સહિતની તમામ લોન સસ્તી થઈ ગઈ હતી. અહીં, આપણે જાણીશું કે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા પાસેથી 50 લાખ રૂપિયાની હોમ લોન મેળવવા માટે પગારદાર વ્યક્તિઓ માટે કેટલો પગાર જરૂરી છે.

50 લાખની હોમ લોન મેળવવા માટે કેટલો પગાર જરૂરી છે?

RBI દ્વારા ગયા વર્ષે રેપો રેટમાં 1.25 ટકાના ઘટાડા બાદ, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ પણ તેના હોમ લોન વ્યાજ દરમાં ઘટાડો કર્યો હતો. હાલમાં, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા તેના ગ્રાહકોને 7.25 ટકાના પ્રારંભિક વ્યાજ દરે હોમ લોન આપે છે. 

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા તરફથી 7.25 ટકાના વ્યાજ દરે 30 વર્ષ માટે 50 લાખ રૂપિયાની હોમ લોન મેળવવા માટે, તમારો માસિક પગાર ઓછામાં ઓછો 69,000 રૂપિયા હોવો જોઈએ. 25 વર્ષ માટે 50 લાખ રૂપિયાની હોમ લોન માટે, તમારો પગાર ઓછામાં ઓછો 73,000 રૂપિયા હોવો જોઈએ, અને 20 વર્ષ માટે 50 લાખ રૂપિયાની હોમ લોન માટે, તમારો પગાર ઓછામાં ઓછો 80,000 રૂપિયા હોવો જોઈએ.

તમારે આ પરિબળો પર પણ ખાસ ધ્યાન આપવું જોઈએ

આ ગણતરી માટે, તમારે ખાતરી કરવી જોઈએ કે તમારા નામે અન્ય કોઈ એક્ટિવ લોન નથી. જો તમારી પાસે પહેલાથી જ કોઈ અન્ય લોન છે, તો તમે 30 વર્ષ માટે 69,000 રૂપિયાના પગાર સાથે 50 લાખ રૂપિયાની હોમ લોન મેળવી શકશો નહીં. 

વધુમાં, તમારે તમારા ક્રેડિટ સ્કોર પર ખાસ ધ્યાન આપવું જોઈએ. જો તમારો ક્રેડિટ સ્કોર નબળો હોય, તો લોન મેળવવી મુશ્કેલ બની શકે છે. હોમ લોન મેળવવા માટે તમારી પાસે સારો ક્રેડિટ સ્કોર હોવો જોઈએ.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

