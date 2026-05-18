/SBI Home Loan: ₹50 લાખની હોમ લોન લેવા કેટલો હોવો જોઈએ પગાર, મહિને કેટલો આવશે EMI

ભારતીય સ્ટેટ બેંક પોતાના ગ્રાહકોને 7.25 ટકાના શરૂઆતી દરો પર હોમ લોન ઉપલબ્ધ કરાવી રહી છે.
SBI Home Loan: જો તમે પણ ઘર ખરીદવા માટે હોમ લોન લેવાનો પ્લાન કરી રહ્યાં છો તો તમારા માટે આ સમય ખુબ સારો હોઈ શકે છે. પાછલા વર્ષની તુલનામાં આ વર્ષે હોમ લોનના રેટમાં 1.25 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. દેશની મુખ્ય બેંકો પોતાના ગ્રાહકોને 7.10 ટકાના શરૂઆતી દરની સાથે હોમ લોન આપી રહી છે. દેશની સૌથી મોટી સરકારી બેંક ભારતીય સ્ટેટ બેંક પોતાના ગ્રાહકોને આકર્ષક દરે હોમ લોન ઓફર કરી રહી છે. એસબીઆઈ પોતાના ગ્રાહકોને 7.25 ટકાના શરૂઆતી દર પર હોમ લોન ઉપલબ્ધ રરાવી રહી છે. આવો જાણીએ એસબીઆઈમાંથી 30 વર્ષ માટે 7.25 ટકાના વ્યાજદરથી 50 લાખ રૂપિયાની હોમ લોન લેવા માટે મહિને કેટલો પગાર હોવો જોઈએ અને દર મહિને કેટલો હપ્તો ભરવો પડશે?
SBIમાંથી 50 લાખની હોમ લોન માટે કેટલો પગાર જોઈએ
ભારતીય સ્ટેટ બેંકમાંથી 7.50 ટકાના વ્યાજદર પર 30 વર્ષ માટે 50 લાખ રૂપિયાની હોમ લોન લેવા માટે તમારો માસિક પગાર ઓછામાં ઓછો 69000 રૂપિયા હોવો જોઈએ. પરંતુ સાથે તે પણ ધ્યાન આપવું પડશે કે તમારા નામે પહેલાથી કોઈ અન્ય લોન ચાલુ હોવી જોઈએ નહીં. એસબીઆઈમાંથી 7.25 ટકાના વ્યાજદર પર 30 વર્ષ માટે 50 લાખ રૂપિયાની હોમ લોન લેવા પર તમારે દર મહિને 34500 રૂપિયાનો ઈએમઆઈ આપવો પડશે.
કઈ બેંક આપી રહી છે સૌથી સસ્તી લોન
લેટેસ્ટ રિપોર્ટ પ્રમાણે પબ્લિક સેક્ટરની બેંક ઓફ ઈન્ડિયા સૌથી ઓછા 7.10 ટકાના શરૂઆતી વ્યાજદર પર હોમ લોન ઓફર કરી રહી છે. આ સિવાય કેનરા બેંક 7.15 ટકા, પંજાબ નેશનલ બેંક 7.20 ટકા, પંજાબ એન્ડ સિંધ બેંક 7.30 ટકાના શરૂઆતી વ્યાજદર પર લોન ઓફર કરી રહી છે. જો તમારો ક્રેડિટ સ્કોર સારો છે તો તમે વ્યાજદરોમાં છૂટ મેળવી શકો છો. ઘણીવાર બેંક સારા ક્રેડિટ સ્કોરને કારણે ઓછા વ્યાજ પર લોન ઓફર આપે છે.