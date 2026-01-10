Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

SBI પોતાના જૂના ગ્રાહકોને આપી રહ્યું છે 2 લાખ રૂપિયા! જાણો કેમ, શું તમે પણ ઉઠાવી શકો છો આનો ફાયદો?

SBI News: SBI એ તેના ખાસ ગ્રાહકો માટે YONO એપ પર રિયલ-ટાઇમ એક્સપ્રેસ ક્રેડિટ ઓફર રજૂ કરી છે. આ ઓફર હેઠળ ગ્રાહકો YONO એપ દ્વારા 35 લાખ રૂપિયા સુધીની પર્સનલ લોન મેળવી શકે છે. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે આ લોન માટે કોઈ પણ પ્રકારના પેપરવર્કની જરૂર પડશે નહીં.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 10, 2026, 04:12 PM IST

SBI News: તમે તમારા ઇન્સ્ટાગ્રામ ફીડ પર એક વિડીયો જોયો હશે જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે SBI તેના લાંબા સમયથી ગ્રાહકોને 200000 આપી રહી છે. આ વિડીયો વાસ્તવમાં SBI ની RTXC (રીઅલ-ટાઇમ એક્સપ્રેસ ક્રેડિટ) ઓફર વિશે છે, જે ફક્ત 200000 જ નહીં, પરંતુ 3.5 મિલિયન સુધીની ઓફર કરે છે. SBI એ તેના ખાસ ગ્રાહકો માટે રીઅલ-ટાઇમ એક્સપ્રેસ ક્રેડિટ (RTXC) ઓફર રજૂ કરી છે. આ ઓફર હેઠળ ગ્રાહકો YONO એપ દ્વારા 3.5 મિલિયન (3.5 લાખ) સુધીની વ્યક્તિગત લોન મેળવી શકે છે. ખાસ વાત એ છે કે આ લોન માટે કોઈ કાગળકામની જરૂર નથી.

કેવી રીતે ઉઠાવશો ફાયદો?
ક્યારેક, તમને અચાનક પૈસાની જરૂર પડે તેવી પરિસ્થિતિમાં મુકાઈ શકો છો. ઘણીવાર, તમે મિત્રો, સંબંધીઓ અથવા પરિચિતોનો સંપર્ક કરીને તેને એકત્ર કરવાનો પ્રયાસ કરો છો. પરંતુ જો જરૂરી રકમ મોટી હોય તો શું? આવી સ્થિતિમાં, પર્સનલ લોન એક સારો વિકલ્પ હોઈ શકે છે, અને જો તમારું દેશની સૌથી મોટી બેંક, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) માં ખાતું હોય, તો તમારી સમસ્યા તરત જ ઉકેલાઈ શકે છે.

કેવી રીતે એપ્લાય કરવું?
તમે તમારા મોબાઈલમાં YONO એપનો ઉપયોગ કરીને આ લોન માટે સરળતાથી અરજી કરી શકો છો. આ પ્રક્રિયામાં તમારે તમારા આધાર OTPનો ઉપયોગ કરીને ઈ-સાઇન (e-sign) કરવાની રહેશે, જેથી કોઈ ફિઝિકલ દસ્તાવેજો જમા કરાવવાની જરૂર રહેશે નહીં.

વ્યાજ દર કેટલો હશે?
આ લોન માટેના વ્યાજ દરો 2-વર્ષના MCLR સાથે જોડાયેલા છે અને તે આખા લોન સમયગાળા (Tenure) માટે ફિક્સ રહે છે.

કોણ મેળવી શકે છે આ ઓફર
આ ઓફર SBI માં પગાર ખાતા ધરાવતા ગ્રાહકો માટે ખુલ્લી છે. કેન્દ્ર અથવા રાજ્ય સરકાર, સંરક્ષણ અને કોર્પોરેટ ક્ષેત્રોમાં કામ કરતા કર્મચારીઓ અરજી કરી શકે છે. બેંક અનુસાર, CIBIL સ્કોર તપાસવા ઉપરાંત, પાત્રતા અને લોન મંજૂરી સહિતની બધી પ્રક્રિયાઓ ડિજિટલ રીતે કરવામાં આવશે, જે ઝડપી પૂર્ણતાની ખાતરી કરશે.

તમારી પાસે SBI માં પગાર ખાતું હોવું આવશ્યક છે. તમારી માસિક આવક ઓછામાં ઓછી 15,000 હોવી જોઈએ. તમારો EMI/NMI ગુણોત્તર 50-60% કરતા ઓછો હોવો જોઈએ, અને તમારો CIBIL સ્કોર 650 અથવા 700 થી વધુ હોવો જોઈએ.
 

