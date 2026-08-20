/SBI ગ્રાહકો માટે મોટા સમાચાર ! બેંકે FDના વ્યાજ દરોમાં કર્યો બદલાવ, જાણો હવે કેટલું મળશે વળતર

SBI FD Rates : જો તમે SBI ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ (FD)માં તમારા પૈસા રોકાણ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. દેશની સૌથી મોટી જાહેર ક્ષેત્રની બેંક સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI)એ ₹3 કરોડ અને તેથી વધુની બલ્ક ટર્મ ડિપોઝિટ પર ચોક્કસ મુદત માટે વ્યાજ દર ઘટાડ્યા છે. બેંકના નવા વ્યાજ દર 15 ઓગસ્ટ, 2026થી અમલમાં આવ્યા છે. જોકે, તમામ મુદતની FD માટે વ્યાજ દર ઘટાડવામાં આવ્યા નથી. ચોક્કસ લાંબા ગાળાની ઉચ્ચ-મૂલ્યની FD માટેના દર યથાવત છે.
SBIએ ₹3 કરોડ કે તેથી વધુની FD માટે 7 દિવસથી 179 દિવસ સુધીની FD માટે વ્યાજ દરમાં 25 બેસિસ પોઈન્ટ (0.25%) ઘટાડો કર્યો છે. આનો અર્થ એ છે કે આ મુદતની કેટેગરીમાં નવી FD ખોલનારા ગ્રાહકોને પહેલા કરતા ઓછું વ્યાજ મળશે. ટૂંકા ગાળા માટે મોટી રકમ જમા કરાવતા ગ્રાહકો માટે આ ફેરફાર મહત્વપૂર્ણ છે. તેથી FD ખોલાવતા પહેલા નવા રેટ જાણી લેવા જરૂરી છે.
180થી 210 દિવસની FD માટે પણ ઘટાડો
બેંકે 180થી 210 દિવસની મુદત ધરાવતી FD માટે પણ વ્યાજ દરમાં ઘટાડો કર્યો છે. આ મુદત માટેના વ્યાજ દરમાં 10 બેસિસ પોઈન્ટ (0.10%)નો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. જો કે, રાહતની વાત એ છે કે 211 દિવસથી 10 વર્ષ સુધીની મુદત ધરાવતી FD માટેના વ્યાજ દર યથાવત છે. આનો અર્થ એ થયો કે આ મુદતની થાપણો પર અગાઉના વ્યાજ દરો લાગુ રહેશે.
સિનિયર સિટિઝનની FD પર પણ અસર
SBI દ્વારા કરવામાં આવેલા આ ફેરફારથી સિનિયર સિટિઝન દ્વારા રાખવામાં આવેલી ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ (FD) પર પણ અસર થશે. સિનિયર સિટિઝન માટે 7થી 179 દિવસની મુદત માટે વ્યાજ દરમાં 0.25% અને 180થી 210 દિવસની મુદત માટે 0.10%નો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. જોકે, 211 દિવસથી 10 વર્ષ સુધીની મુદત ધરાવતી સિનિયર સિટિઝન FD માટે વ્યાજ દરમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી.
જૂની FD રિન્યૂ કરાનનારાઓને પણ થશે અસર
નવા દરો ફક્ત નવી બલ્ક FD પર જ નહીં પરંતુ પરિપક્વ થતી FDના રિન્યૂ પર પણ લાગુ થશે. તેથી જો તમારી ઉચ્ચ-મૂલ્યની FD ટૂંક સમયમાં પરિપક્વ થવાની છે અને તમે ફંડનું ફરીથી રોકાણ કરવાની યોજના બનાવી રહ્યા છો, તો રિન્યૂ કરતી વખતે લાગુ વ્યાજ દર ચેક કરવાનું ભૂલશો નહીં.
પાકતી મુદ્દત પહેલા પૈસા ઉપાડવા પર 1% દંડ
SBIએ બલ્ક ડિપોઝિટમાં મુદ્દત પહેલા પૈસા ઉપાડવા અંગેના નિયમો પણ સ્પષ્ટ કર્યા છે. બધી મુદતમાં બલ્ક FD સમય પહેલા બંધ કરવા પર 1% દંડ વસૂલવામાં આવશે. આ નિયમ નવી થાપણો અને રિન્યૂ થનારી FD બંને પર લાગુ પડે છે.