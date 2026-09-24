/SBI Rule Change Alert: 1 ઓક્ટોબરથી બદલાઈ રહ્યા છે SBI ATMના નિયમો, કેશ ઉપાડવા પર લાગશે ચાર્જ; જાણો વિગત

SBI Rule Change Alert: જો તમારું ખાતું દેશની સૌથી મોટી સરકારી બેંક એટલે કે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI)માં છે, તો આ સમાચાર સીધા તમારા ખિસ્સા સાથે જોડાયેલા છે. 1 ઓક્ટોબર 2026થી SBI તેના ATM અને રોકડ ઉપાડના નિયમોમાં કેટલાક મોટા ફેરફારો કરવા જઈ રહી છે. બેંકે સેલેરી પેકેજ એકાઉન્ટ અને BSBD (બેસિક સેવિંગ્સ બેંક ડિપોઝિટ) એકાઉન્ટ હોલ્ડર્સ માટે ફ્રી ટ્રાન્ઝેક્શનની મર્યાદા ઘટાડી દીધી છે અને મર્યાદા પૂરી થયા પછીના ચાર્જીસમાં સુધારો કર્યો છે.
આવો, જાણીએ કે 1 ઓક્ટોબરથી શું-શું બદલાવા જઈ રહ્યું છે અને તમારા બેંક બેલેન્સ પર તેની શું અસર પડશે.
સેલેરી એકાઉન્ટ માટે નવો નિયમ
જો તમારું SBIમાં સેલેરી એકાઉન્ટ છે, તો હવે તમારે બીજી બેંકોના ATMનો ઉપયોગ થોડો સંભાળીને કરવો પડશે. અત્યાર સુધી સેલેરી એકાઉન્ટ હોલ્ડર્સને અન્ય બેંકોના ATM/ADWM પરથી દર મહિને 10 ફ્રી ટ્રાન્ઝેક્શન (નાણાકીય અને બિન-નાણાકીય) મળતા હતા.
પરંતુ 1 ઓક્ટોબરથી ફ્રી ટ્રાન્ઝેક્શનની મર્યાદા ઘટાડીને અડધી એટલે કે દર મહિને 5 ટ્રાન્ઝેક્શન કરી દેવામાં આવી છે. આમાં ફાઇનાન્શિયલ (પૈસા ઉપાડવા) અને નોન-ફાઇનાન્શિયલ (બેલેન્સ ચેક કરવું અથવા મિની સ્ટેટમેન્ટ) એમ બંને પ્રકારના ટ્રાન્ઝેક્શન સામેલ છે.
મર્યાદા પૂરી થયા પછી કેટલો ચાર્જ લાગશે?
એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખો કે જો તમે SBIના જ ATMનો ઉપયોગ કરો છો અથવા તમારું સામાન્ય બચત ખાતું (નોન-સેલેરી) છે, તો તમારા માટે ફ્રી લિમિટ અને ચાર્જીસમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી.
BSBD એટલે કે ઝીરો બેલેન્સ એકાઉન્ટ હોલ્ડર્સ માટે શું બદલાયું?
ઓછી આવક ધરાવતા વર્ગ માટે બનાવવામાં આવેલા બેસિક સેવિંગ્સ બેંક ડિપોઝિટ (BSBD) ખાતાઓ માટે પણ રોકડ ઉપાડના નિયમોમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. મહિનામાં શરૂઆતના 4 કેશ વિથડ્રોઅલ તદ્દન મફત રહેશે, પછી ભલે તમે SBI ATM, અન્ય બેંક ATM, બ્રાન્ચ કે AEPS દ્વારા પૈસા ઉપાડો. 4 ફ્રી તક પૂરી થયા પછી 5મી વારથી દરેક વખતે પૈસા ઉપાડવા પર રૂ. 15 + GSTનો ચાર્જ ચૂકવવો પડશે.
BSBD એકાઉન્ટની ખાસ શરતો
આ ખાતામાં કોઈ મિનિમમ બેલેન્સ રાખવાની મજબૂરી હોતી નથી. આ ખાતાની સાથે તમારી પાસે SBIમાં અન્ય કોઈ બચત ખાતું ન હોવું જોઈએ, જો હોય તો 30 દિવસની અંદર તેને બંધ કરવાનું રહે છે. આ ખાતા સાથે કોઈ ચેકબુક મળતી નથી, પરંતુ તમને કોઈ પણ વાર્ષિક મેન્ટેનન્સ ચાર્જ વિના ફ્રી RuPay ડેબિટ કાર્ડ આપવામાં આવે છે.
કાર્ડલેસ કેશ વિથડ્રોઅલ કરનારાઓ માટે આનંદના સમાચાર
કાર્ડ વગર એપ (જેમ કે YONO) દ્વારા ATMમાંથી પૈસા ઉપાડતા ગ્રાહકો માટે સારા સમાચાર છે! કાર્ડલેસ કેશ વિથડ્રોઅલ પર અનલિમિટેડ ફ્રી ટ્રાન્ઝેક્શનની સુવિધા ચાલુ રહેશે અને તેના પર કોઈ નવો ચાર્જ લાગુ કરવામાં આવ્યો નથી.
જો તમે SBI સેલેરી એકાઉન્ટ હોલ્ડર છો, તો પૈસા ઉપાડવા કે બેલેન્સ ચેક કરવા માટે SBIના જ ATMનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરો. SBI YONO એપ દ્વારા કાર્ડલેસ રોકડ ઉપાડો, તે સુરક્ષિત પણ છે અને તેના પર કોઈ ચાર્જ પણ નથી.