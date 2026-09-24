Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /SBI Rule Change Alert: 1 ઓક્ટોબરથી બદલાઈ રહ્યા છે SBI ATMના નિયમો, કેશ ઉપાડવા પર લાગશે ચાર્જ; જાણો વિગત

SBI Rule Change Alert: 1 ઓક્ટોબરથી બદલાઈ રહ્યા છે SBI ATMના નિયમો, કેશ ઉપાડવા પર લાગશે ચાર્જ; જાણો વિગત

SBI Rule Change Alert: સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) 1 ઓક્ટોબર 2026થી એટીએમ (ATM) અને કેશ વિથડ્રોઅલ (રોકડ ઉપાડ)ના નિયમોમાં ફેરફાર કરી રહી છે. જાણો સેલેરી અને BSBD ખાતાઓની નવી ફ્રી ટ્રાન્ઝેક્શન લિમિટ અને ચાર્જીસ.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 24, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 03:47 PM IST
SBI Rule Change Alert: 1 ઓક્ટોબરથી બદલાઈ રહ્યા છે SBI ATMના નિયમો, કેશ ઉપાડવા પર લાગશે ચાર્જ; જાણો વિગત

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
જીનપિંગના શાહી સ્વાગત પછી ટ્રમ્પ શું ઇચ્છે છે? મિલિટરી ફ્લાયપાસ્ટ પાછળ અમેરિકાનો અસલ
2
3
4
5