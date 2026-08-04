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SBI Saving Scheme: માત્ર ₹610 બચાવો અને બનાવો લાખોનું ફંડ, જાણો SBIની ખાસ સ્કીમ


SBI Har Ghar Lakhpati Scheme: શું તમે મોટી રકમનું રોકાણ કર્યા વિના એક જ વારમાં 1 લાખ રૂપિયાનું ભંડોળ ઊભું કરવા માંગો છો? જો એમ હોય, તો સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (SBI)ની "હર ઘર લખપતિ" યોજના તમારા માટે ઉપયોગી થઈ શકે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 04, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 03:44 PM IST
SBI Saving Scheme: માત્ર ₹610 બચાવો અને બનાવો લાખોનું ફંડ, જાણો SBIની ખાસ સ્કીમ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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