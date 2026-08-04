/SBI Saving Scheme: માત્ર ₹610 બચાવો અને બનાવો લાખોનું ફંડ, જાણો SBIની ખાસ સ્કીમ

SBI Har Ghar Lakhpati Scheme: સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (SBI)ની 'હર ઘર લખપતિ' યોજના તમારા માટે ઉપયોગી થઈ શકે છે. દર મહિને નાની રકમ જમા કરીને, તમે ચોક્કસ સમયગાળામાં ₹1 લાખ કે તેથી વધુનું ભંડોળ બનાવી શકો છો. ચાલો જાણીએ કે આ યોજના કેવી રીતે કાર્ય કરે છે, તેમાં કોણ રોકાણ કરી શકે છે અને દર મહિને કેટલા પૈસા જમા કરાવવાની જરૂર છે.
SBI હર ઘર લખપતિ યોજના શું છે?
SBIની હર ઘર લખપતિ એક રિકરિંગ ડિપોઝિટ (RD) યોજના છે. ગ્રાહકો દર મહિને એક નિશ્ચિત રકમ જમા કરે છે અને પરિપક્વતા પર વ્યાજ સાથે રકમ મેળવે છે. આ યોજનાની ખાસ વાત એ છે કે માસિક હપ્તો તમારા લક્ષ્યના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે. જો તમારો લક્ષ્ય 1 લાખ રૂપિયા, 2 લાખ રૂપિયા કે તેથી વધુનું ભંડોળ બનાવવાનો છે, તો માસિક થાપણ રકમ તે મુજબ નક્કી કરવામાં આવે છે.
ખાતું કોણ ખોલી શકે છે?
આ યોજના બધા ભારતીય નિવાસી વ્યક્તિઓ માટે ઉપલબ્ધ છે. સિંગલ અને સંયુક્ત બંને ખાતા ખોલી શકાય છે. 10 વર્ષ અને તેથી વધુ ઉંમરના બાળકો જે પોતે સહી કરી શકે છે તેઓ પણ ખાતું ખોલી શકે છે. નાના બાળકો માટે, તેમના માતાપિતા અથવા કાનૂની વાલીઓ ખાતું ખોલી શકે છે. વરિષ્ઠ નાગરિકો પણ આ યોજનાનો લાભ લઈ શકે છે.
રોકાણ કેટલો સમય કરી શકાય છે?
આ યોજનામાં રોકાણનો સમયગાળો 3 વર્ષથી 10 વર્ષ સુધી પસંદ કરી શકાય છે. લઘુત્તમ લક્ષ્ય રકમ 1 લાખ છે. જો કોઈ ગ્રાહક વધુ જમા કરાવવા માંગે છે, તો તેઓ 2 લાખ, 3 લાખ કે તેથી વધુનો ટારગેટ પણ પસંદ કરી શકે છે.
1 લાખ એકઠા કરવા માટે દર મહિને કેટલી રકમ જમા કરાવવી જોઈએ?
જો તમારો ધ્યેય 1 લાખનો ભંડોળ બનાવવાનો છે, તો માસિક હપ્તો રોકાણ સમયગાળાના આધારે બદલાશે. જો તમે 10 વર્ષમાં દર મહિને 610નું યોગદાન આપો છો, તો તમારે દરરોજ ફક્ત 20 બચાવવાની જરૂર પડશે.
3 વર્ષ: 2510 પ્રતિ મહિને
4 વર્ષ: 1820 પ્રતિ મહિને
5 વર્ષ: 1420 પ્રતિ મહિને
6 વર્ષ: 1150 પ્રતિ મહિને
7 વર્ષ: 960 પ્રતિ મહિને
8 વર્ષ: 810 પ્રતિ મહિને
9 વર્ષ: 700 પ્રતિ મહિને
10 વર્ષ: 610 પ્રતિ મહિને
તમને કેટલું વ્યાજ મળશે?
હાલમાં, આ યોજના સામાન્ય ગ્રાહકો માટે 6.30% થી 6.55% સુધીના વ્યાજ દરો ઓફર કરે છે. વરિષ્ઠ નાગરિકોને 6.80% થી 7.05% સુધીના વ્યાજ દરો ઓફર કરવામાં આવે છે. બેંક કર્મચારીઓ અને કર્મચારી વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે વ્યાજ દરો વધુ ઊંચા છે.
ઉપાડના નિયમો
જો જરૂરી હોય તો, આ RD અકાળે બંધ કરી શકાય છે. જો કે, બેંક અકાળે ખાતું બંધ કરવા માટે દંડ વસૂલ કરે છે. 5 લાખ સુધીની થાપણો પર 0.50% અને તેનાથી વધુ રકમની થાપણો પર 1% દંડ લાગુ પડે છે. જો ડિપોઝિટ સાત દિવસથી ઓછા સમય માટે બેંકમાં રહે તો કોઈ વ્યાજ મળશે નહીં.
Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.