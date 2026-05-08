/મે મહિનામાં પાંચ દિવસ બંધ રહેશે SBI બેંક, તારીખ જોઈને જરૂરી કામકાજ પહેલા જ પતાવી લેજો

SBI Bank Strike ગૌરવ પટેલ/અમદાવાદ : મે મહિનાના અંતમાં પાંચ દિવસ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) બંધ રહેવાની છે. કારણ કે, સ્ટેટ બેક ઓફ ઈન્ડિયાના વર્ક મેન વર્ગના કર્મચારીઓની હડતાળ પર ઉતરવાના છે. ક્લેરિકલ સ્ટાફ સહિતનો વર્ગ 25 અને 26 મેએ વિવિધ પડતર પ્રશ્નોને લઈને બે દિવસની હડતાળ પર ઉતરશે. ત્યારે આ મહિનામાં કયા પાંચ દિવસ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા બંધ રહેશે તે જાણી લેજો. તે પહેલા તમારા જરૂરી બેન્કિંગ કામ પતાવી લેજો.
ક્યારે ક્યારે બંધ રહેશે બેંક
સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના વર્ક મેન વર્ગના કર્મચારીઓ બે દિવસની દેશ વ્યાપી હડતાળ પર ઉતરવાના છે. ક્લેરીકલ સ્ટાફ સહિતનો વર્કમેન વર્ગ 25 મે અને 26 મેના રોજ હડતાળ કરશે. એસબીઆઇ મેનેજમેન્ટ સમક્ષ પડતર પ્રશ્નોને લઇ બે દિવસની હડતાળ કરવાાં આવશે. એસબીઆઇ સ્ટાફ ફેડરેશનના પડતર મુદ્દાને લઈને હડતાળ પર ઉતરશે.
આ મુદ્દે માહિતી આપતા એસબીઆઈ એમ્પ્લોઈ યુનિયનના મહાસચિવ નિતેશ પરમારે જણાવ્યું કે, 30 વર્ષથી મેસેન્જરની ભરતી ન થતાં બેંકની કાર્ય વ્યવસ્થા પર અસર થઈ છે. સુરક્ષા કર્મીઓની અછતના કારણે ગ્રાહકો અને બેંકની સંપતિને જોખમમાં મૂકાઈ છે. સ્ટાફની અછતના કારણે કામનો બોજ વધ્યો છે. તેથી 25 મે અને 26 મે દરમિયાન આંદોલનાત્મક કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયુ છે. રાજ્યમાં 1300 કરતાં વધારે અને દેશની 22000 કરતાં વધારે બ્રાન્ચના કર્મચારી હડતાળ પર ઉતરશે. રાજ્યના 7500 કરતાં વધારે અને દેશના દોઢ લાખ કરતાં વધારે કર્મચારી કામથી અળગા રહેશે. આ કારણે બે દિવસની હડતાળને પગલે કરોડોના આર્થીક વ્યવહાર ખોરવાશે. બે દિવસની હડતાળના પગલે બેંકનું કામ સતત પાંચ દિવસ બંધ રહેશે.