થોડા દિવસ બાકી... SBI 1 ડિસેમ્બરથી આ મની ટ્રાન્સફર સેવા કરશે બંધ, જાણો કેવી રીતે થશે પૈસા ટ્રાન્સફર
SBI mCASH Service : જો તમે હજુ પણ OnlineSBI અને YONO Lite દ્વારા mCash સુવિધાનો ઉપયોગ કરો છો, તો તમે તેનો ઉપયોગ ફક્ત થોડા દિવસો માટે જ કરી શકશો. SBI 1 ડિસેમ્બરથી આ સુવિધા બંધ કરી રહી છે.
SBI mCASH Service : જો તમારું ખાતું સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI)માં છે, તો આ સમાચાર તમારા માટે ઉપયોગી છે. SBIએ જાહેરાત કરી છે કે 30 નવેમ્બર, 2025 પછી OnlineSBI અને YONO Lite પર mCASH મોકલવાની અને દાવો કરવાની સુવિધા સંપૂર્ણપણે બંધ કરવામાં આવશે. આનો સીધો અર્થ એ છે કે ગ્રાહકો હવે લાભાર્થીની નોંધણી કરાવ્યા વિના mCASH દ્વારા પૈસા ટ્રાન્સફર કરી શકશે નહીં. વધુમાં ગ્રાહકો mCASH લિંક અથવા એપ્લિકેશન દ્વારા ફંડનો દાવો કરી શકશે નહીં.
પસંદગીના ડિજિટલ વિકલ્પને અપનાવવા માટે અપીલ
SBIએ તેની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર એક મેસેજ જાહેર કરીને ગ્રાહકોને UPI, IMPS, NEFT અને RTGS જેવા સુરક્ષિત અને પસંદગીના ડિજિટલ પેમેન્ટ વિકલ્પો અપનાવવા વિનંતી કરી છે. SBIની વેબસાઇટ પરના મેસેજમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "30 નવેમ્બર, 2025 પછી OnlineSBI અને YONO Lite પર mCASH સુવિધા ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. કૃપા કરીને થર્ડ પાર્ટી લાભાર્થીને પૈસા મોકલવા માટે UPI, IMPS, NEFT અને RTGSનો ઉપયોગ કરો." આ ફેરફાર ગ્રાહકોને વધુ સુરક્ષિત અને ઝડપી ડિજિટલ પેમેન્ટ સિસ્ટમ તરફ લઈ જવાનો પ્રયાસ છે.
mCASH એપનો ઉપયોગ કેવી રીતે થતો હતો ?
ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પરથી mCASH એપ ડાઉનલોડ કર્યા પછી વ્યક્તિએ MPIN રજીસ્ટર કરાવવું પડતું હતું. ગ્રાહકોએ રજિસ્ટર્ડ MPIN વડે લોગ ઇન કરીને એપનો ઉપયોગ કરતા હતા. આ સુવિધા ખાસ કરીને એવા લોકો માટે બનાવવામાં આવી હતી જેઓ લાભાર્થીની નોંધણી કરાવ્યા વિના પૈસા ટ્રાન્સફર કરવા અથવા તરત જ તેમના ખાતામાં પ્રાપ્ત કરવા માંગતા હતા.
mCASHની ખાસ સુવિધાઓ શું છે ?
આમાં SBI ગ્રાહકો 8-પોઇન્ટ પાસકોડનો ઉપયોગ કરીને મોકલેલા ફંડનો દાવો કરી શકે છે. દાવો કરાયેલ ફંડ કોઈપણ બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે. એકાઉન્ટ નંબર અને IFSC વારંવાર ઉપયોગ માટે મનપસંદ તરીકે સાચવી શકાય છે. mCASH બંધ થયા પછી ગ્રાહકો હવે 'ભીમ SBI પે' એપ દ્વારા SBI UPI દ્વારા સરળતાથી પૈસા ટ્રાન્સફર અને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આનાથી બધી UPI-સક્ષમ બેંકોના ખાતાધારકો તેમના સ્માર્ટફોન દ્વારા પૈસા મોકલવા અને મેળવવા, બિલ ચુકવણી કરવા, રિચાર્જ કરવા અને ખરીદી કરવાની મંજૂરી આપે છે.
