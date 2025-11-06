શેરબજારમાં ધૂમ મચાવશે SBIનો નવો IPO! વેચવામાં આવશે આ કંપનીનો 6 ટકા હિસ્સો; બેન્કે કરી મોટી જાહેરાત
SBIMFL IPO: બેન્ક તેની પેટાકંપની SBI ફંડ્સ મેનેજમેન્ટ લિમિટેડ (SBIMFL)માં 6.3 ટકા હિસ્સો આઈપીઓ (IPO) દ્વારા વેચી રહી છે. આ પગલાથી બેન્કને મૂડી એકત્ર કરવામાં મદદ મળશે.
Trending Photos
SBI New IPO: પબ્લિક સેક્ટરની સૌથી મોટી બેન્ક, સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) દ્વારા વધુ એક IPO લોન્ચ કરવાની જાહેર કરી છે. બેન્ક દ્વારા ગુરુવારે જાહેરાત કરી કે, બેન્ક તેની પેટાકંપની SBI ફંડ્સ મેનેજમેન્ટ લિમિટેડ (SBIMFL)માં 6.3 ટકા હિસ્સો આઈપીઓ (IPO) દ્વારા વેચવા જઈ રહી છે. આ પગલાથી બેન્કને મૂડી એકત્ર કરવામાં મદદ મળશે. દેશની સૌથી મોટી પબ્લિક સેક્ટરની બેન્ક દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર, ECCBએ 32,060,000 ઇક્વિટી શેરના IPO દ્વારા વેચાણને મંજૂરી આપી છે, જે કંપનીના કુલ હિસ્સાના 6.3007 ટકા છે.
અંતિમ નિર્ણય હજુ રેગ્યુલેટરી મંજૂરી માટે બાકી
જો કે, આ નિર્ણય હજુ સુધી અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું નથી અને રેગ્યુલેટરી મંજૂરીને આધીન રહેશે. SBIFMLની અન્ય પ્રમોટર કંપની, અમુન્ડી ઇન્ડિયા હોલ્ડિંગ્સ પણ પોતાના 18,830,000 ઇક્વિટી શેર વેચશે, જે SBIFMLની કુલ ઇક્વિટી મૂડીના 3.7006 ટકા છે. આનો અર્થ એ થયો કે, કુલ 10.0013 ટકા હિસ્સેદારીની સાથે 50,890,000 શેર લિસ્ટેડ થશે. SBIFML ભારતની સૌથી મોટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ મેનેજમેન્ટ કંપનીઓમાંથી એક તરીકે ઓળખાય છે.
SBIMFLનો બજાર હિસ્સો 15.55 ટકા
SBIMFLનો બજાર હિસ્સો 15.55 ટકા છે અને તે SBI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સની અલગ-અલગ સ્કીમો હેઠળ 11.99 ટ્રિલિયન રૂપિયાની ત્રિમાસિક સરેરાશ એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ અને અલ્ટરનેટિવ્સ હેઠળ 16.32 ટ્રિલિયન રૂપિયાની AUMનું સંચાલન કરે છે. હાલના સમયમાં SBI અને અમુન્ડી ઇન્ડિયા હોલ્ડિંગ્સની પાસે SBIFMLમાં અનુક્રમે 61.91 ટકા અને 36.36 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે.
SBIની ત્રીજી પેટાકંપની થશે લિસ્ટેડ
SBIFMLના બે પ્રમોટર્સે સંયુક્ત રીતે IPO શરૂ કર્યો છે, જે 2026માં પૂર્ણ થવાની અપેક્ષા છે. SBIના ચેરમેન ચલ્લા શ્રીનિવાસુલુ શેટ્ટીએ જણાવ્યું કે, SBI કાર્ડ્સ અને SBI લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ પછી SBIFML SBIની ત્રીજી પેટાકંપની હશે, જે લિસ્ટેડ થશે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં SBIFMLના સતત મજબૂત પ્રદર્શન અને માર્કેટ લીડરશિપને જોતાં IPO પ્રોપેસ લોન્ચ કરવા માટે આ એક યોગ્ય સમય માનવામાં આવે છે.
SBI મ્યુચ્યુઅલ ફંડની સ્થાપના 1987માં SBIના સ્પોન્સરશિપ સાથે થઈ હતી, જે ભારતનું પ્રથમ નોન-UTI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હતું. 1992માં અલગ-અલગ એસેટ ક્લાસમાં ઈન્વેસ્ટમેન્ટ સોલ્યૂશનના ઉદ્દેશ્યથી SBI ફંડ્સ મેનેજમેન્ટ લિમિટેડને SBIની સંપૂર્ણ માલિકીની પેટાકંપની તરીકે SBI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ માટે રોકાણ મેનેજર તરીકે સામેલ કરવામાં આવી હતી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે