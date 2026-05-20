/Post Office શાનદાર યોજના, સુરક્ષિત રોકાણની સાથે દર મહિને મળશે માસિક કમાણીની ગેરંટી

જો તમે પણ પોસ્ટ ઓફિસની કોઈ યોજનાથી કમાણી કરવા ઈચ્છો છો તો SCSS તમારા કામની સાબિત થઈ શકે છે. તેમાં રોકાણ કરવામાં આવેલા પૈસા સુરક્ષિત રહે છે.
સીનિયર સિટીઝન સેવિંગ્સ સ્કીમ (SCSS) મુખ્ય રૂપથી 60 વર્ષ કે તેનાથી વધુ ઉંમરના વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે તૈયાર કરવામાં આવેલી એક વિશેષ બચત યોજના છે. જોકે આ યોજના સીધી ભારત સરકાર અંતર્ગત આવે છે, તેથી તેમાં કોઈ પ્રકારનું નાણાકીય જોખમ હોતું નથી. તેમાં રોકાણ કરવામાં આવેલા પૈસા સુરક્ષિત રહે છે. આ સ્કીમનો મેચ્યોરિટી સમય 5 વર્ષનો હોય છે, પરંતુ જો રોકાણકાર ઈચ્છે છો તેને મેચ્યોરિટી બાદ ત્રણ વર્ષ માટે લંબાવી શકે છે. આ યોજના તે લોકો માટે વરદાન સમાન છે, જે નિવૃત્તિ બાદ મળનાર ફંડને એક જગ્યાએ જમા કરી નિયમિત આવક મેળવવા ઈચ્છે છે.
શાનદાર વ્યાજ
આ યોજનાની સૌથી મોટી ખાસિયત તેમાં મળનાર વ્યાજ છે. વર્તમાનમાં પોસ્ટ ઓફિસની આ યોજનામાં 8.2 ટકાના દરે વ્યાજ આપવામાં આવી રહ્યું છે. આ યોજનાનો નિયમ છે કે વ્યાજની ચુકવણી દર ત્રણ મહિને સીધી રોકાણકારોના બેંક ખાતા કે પોસ્ટ ઓફિસના ખાતામાં જમા કરવામાં આવે છે. એટલે કે તમને વર્ષમાં ચાર વખત એપ્રિલ, જુલાઈ, ઓક્ટોબર અને જાન્યુારીની પ્રથમ તારીખે ગેરેન્ટેડ કમાણીના પૈસા મળી જાય છે, જેનાથી તમે તમારી જરૂરિયાત પૂરી કરી શકો છો.
ટેક્સમાં પણ મળશે છૂટ
સરકારે વરિષ્ઠ નાગરિકોની સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખતા આ યોજનામાં મહત્તમ રોકાણની મર્યાદા વધારી 30 લાખ કરી દીધી છે. તમે આ યોજનામાં 1000 રૂપિયાથી લઈને એક સાથે 30 લાખ રૂપિયા પણ જમા કરી શકો છો. આ સિવાય SCSS સ્કીમ ટેક્સ બચાવવા માટે પણ ફાયદાકારક છે. આ યોજનામાં રોકાણ કરવા પર તમને આવકવેરા નિયમ (Income Tax Act) ની કલમ 80C હેઠળ પ્રતિ વર્ષ 1.5 લાખ રૂપિયાની ટેક્સ છૂટનો લાભ મળે છે. પરંતુ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે કે જો તમારા ક્વાર્ટર વ્યાજની આવક એક મર્યાદાથી વધુ હોય છે તો તેના પર નિયમાનુસાર ટીડીએસ કાપવામાં આવે છે.
કોને મળે છે આ યોજનાનો લાભ
આ યોજનામાં ખાતું ખોલાવવું સરળ છે. કોઈપણ ભારતીય નાગરિક જેની ઉંમર 30 વર્ષ કે તેનાથી વધુ છે, તમે નજીકની પોસ્ટ ઓફિસ કે બેંકમાં જઈ SCSS ખાતું ખોલાવી શકો છો. જે લોકોએ 55થી 60 વર્ષની ઉંમર વચ્ચે વીઆરએસ (સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ) લીધી છે, તે પણ નિવૃત્તિ લાભ મળવાના એક મહિનાની અંદર આ યોજનામાં રોકાણ કરી શકે છે. આ સિવાય રક્ષા સેવાઓમાંથી નિવૃત્ત યેલા કર્મચારી 50 વર્ષની ઉંમર બાદ કેટલીક શરતો સાથે એકાઉન્ટ ખોલાવી શકે છે. આ યોજનામાં પતિ-પત્ની સંયુક્ત ખાતું પણ ખોલાવી શકે છે.