શેર બજારમાં લિસ્ટેડ કંપનીને સેબીએ કરી બેન, રોકાણકારો મૂંઝવણમાં, IPOએ કરાવ્યો હતો જંગી નફો
Company Ban: ગયા શુક્રવારે, આ કંપનીના શેરનો ભાવ થોડો વધીને BSE પર 56.72 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો હતો. નોંધનીય છે કે આ કંપની 2022માં લિસ્ટેડ થઈ હતી.
Company Ban: સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (SEBI) એ સ્ટોક એક્સચેન્જમાં લિસ્ટેડ કંપની ડ્રોનઆચાર્ય એરિયલ ઈનોવેશન્સ લિમિટેડ સામે નોંધપાત્ર કાર્યવાહી કરી છે. SEBI એ કંપની, તેના પ્રમોટર્સ અને અન્ય સંબંધિત પક્ષોને સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાંથી બે વર્ષ માટે પ્રતિબંધિત કર્યા છે અને પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (IPO) માંથી એકત્ર કરાયેલા ભંડોળના ગેરઉપયોગ અને ખોટા કોર્પોરેટ ઘોષણાઓ માટે કુલ 75 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો છે.
SEBIએ ડ્રોનઆચાર્ય એરિયલ(Droneacharya share price)ના પ્રમોટર અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, પ્રતીક શ્રીવાસ્તવ, અને પ્રમોટર અને મુખ્ય નાણાકીય અધિકારી (CFO), નિકિતા શ્રીવાસ્તવ પર 2 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો છે. વધુમાં, SEBI એ DAIL, Instafin Financial Advisors LLP અને સંદીપ ઘાટે પર 1 લાખ રૂપિયાનો દંડ અને માઇક્રો ઇન્ફ્રાટેક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ પર 5 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો છે.
SEBI એ શું કહ્યું?
સેબીએ જણાવ્યું હતું કે BSE SME પર લિસ્ટિંગ પછી, કંપની અને તેના પ્રમોટરોએ ખોટી અને ગેરમાર્ગે દોરનારી કોર્પોરેટ ઘોષણાઓ કરી હતી, જેના કારણે ડ્રોનઆચાર્ય એરિયલ ઇનોવેશન્સ લિમિટેડના શેરમાં રસ વધ્યો હતો અને શેરની માંગ પર અસર પડી હતી.
વધુમાં, તેઓએ ઘટતા શેરના ભાવને જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જેથી IPO પહેલાના રોકાણકારો વધુ સારા ભાવે બહાર નીકળી શકે. નિયમનકારે અવલોકન કર્યું હતું કે કંપની અને તેના પ્રમોટરોએ આવક અને નફામાં વધારો કર્યો હતો અને કૃત્રિમ રીતે શેરના ભાવ જાળવી રાખ્યા હતા, જેના કારણે IPO પહેલાના રોકાણકારો અપેક્ષિત ભાવે બહાર નીકળી શક્યા હોત, જે સામાન્ય સંજોગોમાં મુશ્કેલ હોત.
શેરનો ભાવ
ગયા શુક્રવારે એટલે કે 28 નવેમ્બરના રોજ ડ્રોનઆચાર્ય એરિયલ ઇનોવેશન્સ લિમિટેડના શેરનો ભાવ થોડો વધ્યો હતો, જે BSE પર 56.72 રૂપિયા પર પહોંચ્યો હતો. શેર 56.99 રૂપિયા અને 55.50 રૂપિયાની રેન્જમાં ટ્રેડ થયો હતો. ઓક્ટોબર 2025માં શેર 51.98 રૂપિયા પર હતો, જે તેની 52-સપ્તાહની નીચી સપાટી હતી.
ડિસેમ્બર 2024માં સ્ટોક 131 રૂપિયા પર હતો, જે તેની 52-સપ્તાહની ઊંચી સપાટી હતી. કંપનીનો IPO ડિસેમ્બર 2022માં 54 રૂપિયા પ્રતિ શેરના ઇશ્યૂ ભાવે લોન્ચ કરવામાં આવ્યો હતો. લિસ્ટિંગ 23 ડિસેમ્બર, 2022ના રોજ થયું હતું, જ્યાં શેર 52-54 રૂપિયાના પ્રાઇસ બેન્ડ સામે 102 રૂપિયા પર ખુલ્યા હતા, એટલે કે, લગભગ 90 ટકાના પ્રીમિયમ પર.
