Prev
Next

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણકારો માટે ગેમ ચેન્જર સાબિત થશે SEBIનો નવો TER નિયમ, જાણો કેવી રીતે

SEBI New Rule: મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરનારા માટે એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. SEBIએ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ટોટલ એક્સપેન્સ રેશિયો (TER) એટલે કે, કુલ ખર્ચ ગુણોત્તર સાથે જોડાયેલા નિયમોમાં મોટો બદલાવ કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 29, 2025, 11:58 PM IST

Trending Photos

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણકારો માટે ગેમ ચેન્જર સાબિત થશે SEBIનો નવો TER નિયમ, જાણો કેવી રીતે

SEBI New Rule: મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરનારા માટે એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. માર્કેટ રેગુલેટર SEBIએ મંગળવારે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ટોટલ એક્સપેન્સ રેશિયો (TER) એટલે કે, કુલ ખર્ચ ગુણોત્તર સાથે જોડાયેલા નિયમોમાં મોટો બદલાવ કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. આ બદલાવ રોકાણકારો માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે, કારણ કે તે ફંડ હાઉસ ચાર્જ ઘટાડશે અને રોકાણકારોના રિટર્ન પર પોઝિટિવ અસર કરશે.

સેબીએ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના ખર્ચ માળખાને પારદર્શક, સરળ અને ઈન્વેસ્ટર-ફ્રેન્ડલી બનાવવા માટે આ પગલું ભર્યું છે. નવા નિયમો હેઠળ, ફંડ હાઉસ હવે વધારાના 5 બેસિસ પોઈન્ટ (bps) સુધી ચાર્જ કરી શકશે નહીં, જે તેમને અગાઉ અસ્થાયી રૂપે ચાર્જ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. આ ફેરફાર યુનિટહોલ્ડર ખર્ચ ઘટાડવા અને વળતર વધારવામાં સીધી મદદ કરશે.

Add Zee News as a Preferred Source

સેબીનો નવો પ્રસ્તાવ
સેબીના નવો પ્રસ્તાવમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સંબંધિત તમામ વૈધાનિક ટેક્સ અને ફી, જેમ કે STT, GST, CTT અને સ્ટેમ્પ ડ્યુટી, TER મર્યાદામાંથી બાકાત રાખવામાં આવશે, જેનાથી રોકાણકારોને આ ચાર્જમાંથી બચાવશે. સાથે જ ફંડ હાઉસ દ્વારા વસૂલવામાં આવતા બ્રોકરેજ અને ટ્રાન્ઝેક્શન ચાર્જ પર કડક નિયમો લાગુ થશે.

આ મર્યાદા રોકડ બજાર માટે 12 bpsથી ઘટાડીને 2 bps અને ડેરિવેટિવ્ઝ માટે 5 bpsથી ઘટાડીને 1 bps કરવામાં આવી છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે, આ ફેરફાર પારદર્શિતાને પ્રોત્સાહન આપશે અને રોકાણકારોને ડબલ ફી ચૂકવવાથી અટકાવશે. અગાઉ ઘણા ફંડ હાઉસ સંશોધન અને અન્ય સેવાઓ માટે વધારાની ફી વસૂલતા હતા, જેના પરિણામે રોકાણકારો અજાણતાં વધુ ચૂકવણી કરતા હતા.

નવા નિયમનું શું થશે?
નવા નિયમો હેઠળ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીઓ હવે તેમના પ્રદર્શનના આધારે તેમનો ખર્ચ ગુણોત્તર (TER) સેટ કરી શકશે, પરંતુ આ ફરજિયાત રહેશે નહીં, પરંતુ તેમના વિવેકબુદ્ધિ પર નિર્ભર કરશે. આ ઉપરાંત SEBIએ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે, જ્યારે નવી યોજના શરૂ કરવામાં આવશે, ત્યારે તમામ સંકળાયેલ ખર્ચ (જેમ કે જાહેરાત, પ્રમોશન અથવા લોન્ચ તૈયારી) રોકાણકારો પાસેથી વસૂલવામાં આવશે નહીં, પરંતુ ફંડ હાઉસ અથવા ટ્રસ્ટી દ્વારા ઉઠાવવામાં આવશે.

કેપિટલમાઇન્ડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના સ્થાપક દીપક શેનોયે જણાવ્યું હતું કે, SEBIનું આ પગલું રોકાણકારો માટે ખૂબ ફાયદાકારક છે. ફંડ કંપનીઓએ હવે તેમના ટ્રાન્ઝેક્શન ચાર્જ ઘટાડવાની જરૂર પડશે. આનાથી લાંબા ગાળે રોકાણકારોને ફાયદો થશે, કારણ કે તે તેમના વળતર પર સીધી અસર કરશે અને તેમને વધુ કમાણી કરવાની મંજૂરી આપશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
mutual fundSEBISEBI New RuleSEBI TER rulewhat is TER ruleexplain TER rule

Trending news