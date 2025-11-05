સેબી બદલશે 30 વર્ષ જૂના બ્રોકર નિયમ, MCXમાં ગડબડની તપાસ શરૂ
Sebi Broker Rule Change: સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (SEBI) ટૂંક સમયમાં સ્ટોક બ્રોકર્સ સંબંધિત નિયમોમાં સુધારો કરવાની યોજના બનાવી રહી છે. સેબીના ચેરમેન તુહિન કાંત પાંડેના જણાવ્યા અનુસાર, આ નિયમોને અપડેટ કરવાનો પ્રાથમિક ઉદ્દેશ્ય જોખમ વ્યવસ્થાપન અને ડેટા સુરક્ષાને મજબૂત બનાવવાનો છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ ફેરફારો ડિસેમ્બર 2025 સુધીમાં લાગુ કરી શકાય છે. એ નોંધનીય છે કે સ્ટોક બ્રોકર્સ માટેના વર્તમાન નિયમો લગભગ 30 વર્ષ જૂના છે.
જૂના ભૌતિક શેર ધરાવતા લોકો માટે રાહત
લાંબા સમયથી રોકાણકારોની મુશ્કેલીઓને ધ્યાનમાં રાખીને, સેબી નોંધપાત્ર રાહત આપવા જઈ રહી છે. નાણાકીય વર્ષ 2020 પહેલાં ભૌતિક શેર ધરાવતા પરંતુ તેમને તેમના નામે ટ્રાન્સફર કરવામાં અસમર્થ રહેલા રોકાણકારોને હવે આમ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે. આનાથી આ શેરધારકોને નોંધપાત્ર રાહત મળશે.
એન્જલ વન કેસ
સ્ટોક બ્રોકરેજ ફર્મ એન્જલ વન એ ₹34 લાખ ચૂકવીને સેબીના ડિસ્ક્લોઝર નિયમોના ઉલ્લંઘનના કેસનું સમાધાન કર્યું છે. સેબીએ એપ્રિલમાં કંપનીને નોટિસ ફટકારી હતી.
MCXમાં ટેકનિકલ ખામીની તપાસ
મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX)માં તાજેતરમાં થયેલી ટેકનિકલ ખામીએ ટ્રેડિંગને અસર કરી હતી. સેબી આ બાબતની તપાસ કરી રહી છે. MCX માં ટેકનિકલ ખામી વચ્ચે, સેબીના ચેરમેન તુહિન કાંત પાંડેએ મંગળવારે આવી સમસ્યાઓના કારણે "વારંવાર" થતી વિક્ષેપો પર નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી.
પાંડેએ જણાવ્યું હતું કે મૂડી બજાર નિયમનકાર વર્તમાન સમસ્યાનું વિશ્લેષણ કર્યા પછી, જો જરૂરી હોય તો, સુધારાત્મક પગલાં લેશે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે આવી ઘટનાઓનો સામનો કરવા માટે સેબી એક માનક સંચાલન પ્રક્રિયાનું પાલન કરે છે.
મૂળ કારણનું વિશ્લેષણ
તેમણે કહ્યું કે સેબીની માનક સંચાલન પ્રક્રિયા (SOP) આવી ઘટના પછી લેવાના પગલાંની વિગતો આપે છે. આ સમસ્યાની જાણ કરવાથી અને પછી મૂળ કારણનું વિશ્લેષણ કરવાથી શરૂ થાય છે. અહેવાલો બહુવિધ સ્તરે જનરેટ થાય છે, એક 24 કલાકની અંદર અને બીજો એક અઠવાડિયા પછી.
તેમણે કહ્યું કે ઝડપી ડિજિટલ પરિવર્તન વચ્ચે, બજાર મધ્યસ્થીઓ માટે કાર્યકારી મજબૂતાઈ સુનિશ્ચિત કરવી અને વ્યવસાયિક સાતત્ય જાળવવાનું જરૂરી છે. MCX હાલમાં ઓક્ટોબર 2023થી ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ (TCS) તરફથી નવી ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ લાગુ કરી રહ્યું છે.
