સેબીનો મોટો નિર્ણય! આ હવે પ્રી-આઈપીઓમાં રોકાણ કરી શકશે નહીં, સામાન્ય રોકાણકારો પર શું અસર પડશે?

SEBI rule for IPO: રોકાણકારો માટે એક મોટો ફેરફાર સામે આવ્યો છે. સેબીએ આદેશ આપ્યો છે કે આ કંપની હવે પ્રી-આઈપીઓ શેર પ્લેસમેન્ટમાં રોકાણ કરી શકશે નહીં. રિટેલ રોકાણકારોના હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 25, 2025, 07:17 PM IST

SEBI rule for IPO: મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણકારો માટે આ મોટા સમાચાર છે. હવે, કોઈ પણ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હાઉસ પ્રી-આઈપીઓ શેર પ્લેસમેન્ટમાં રોકાણ કરી શકશે નહીં. શેરબજાર નિયમનકાર સેબીએ તાજેતરમાં આ નવીનતમ આદેશ જાહેર કર્યો છે. નિયમનકારે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઉદ્યોગના છત્ર સંસ્થા, AMFI ને પણ લેખિતમાં જાણ કરી હતી. સેબીનું આ પગલું રિટેલ રોકાણકારોના હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે લેવામાં આવ્યું છે.

પ્રી-આઈપીઓ શું છે?

પ્રી-આઈપીઓ પ્લેસમેન્ટ એ એક પ્રક્રિયા છે જેમાં કંપની સેબીમાં તેનો ડ્રાફ્ટ રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ (DRHP) ફાઇલ કરતા પહેલા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અથવા અન્ય રોકાણકારો પાસેથી નાણાં એકત્ર કરે છે. સેબીએ હવે સ્પષ્ટતા કરી છે કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ફક્ત એન્કર ઇન્વેસ્ટર ભાગ અથવા જાહેર ઇશ્યૂમાં જ ભાગ લઈ શકે છે. આનો અર્થ એ છે કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ માટે પ્રી-આઈપીઓ રોકાણનો માર્ગ સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ ગયો છે.

આ પગલું શા માટે લેવામાં આવ્યું?

સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, સેબીને ચિંતા હતી કે જો કોઈ કંપની તેના પ્રી-આઈપીઓ પછી આઈપીઓ લોન્ચ કરવામાં નિષ્ફળ જાય, તો રિટેલ રોકાણકારોના પૈસા અનલિસ્ટેડ શેરમાં ફસાઈ શકે છે. સેબી માને છે કે જ્યારે એન્કર બુક વિકલ્પ પહેલાથી જ અસ્તિત્વમાં છે, ત્યારે અનલિસ્ટેડ શેરમાં રોકાણ કરવાની કોઈ જરૂર નથી. 

પ્રી-આઈપીઓ રોકાણ હંમેશા ફંડ મેનેજરો માટે આકર્ષક રહ્યું છે. તે તેમને વધુ સારી કિંમત અને મોટો હિસ્સો પ્રદાન કરે છે, જે બદલામાં લિસ્ટિંગ પર રોકાણકારોને વધુ સારું વળતર આપે છે. એન્કર બુક હોલ્ડિંગમાં ઘટાડો થવાને કારણે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં આ વલણ વધ્યું છે.

આ નિર્ણયની શું અસર થશે?

સેબીના નિર્ણયની બીજી અસર એ છે કે વિદેશી પોર્ટફોલિયો રોકાણકારો (એફપીઆઈ), સ્થાનિક ફેમિલી ઓફિસો અને વૈકલ્પિક રોકાણ ભંડોળ (એઆઈએફ) હવે પ્રી-આઈપીઓ રોકાણોમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ કરતાં આગળ વધશે. આ ઉપરાંત, સેબીએ અનલિસ્ટેડ શેરના વેપાર માટે એક નિયમનકારી પ્લેટફોર્મનો વિચાર પણ સૂચવ્યો છે, જે ભવિષ્યમાં રોકાણકારો માટે એક સુરક્ષિત અને પારદર્શક બજાર બનાવશે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

