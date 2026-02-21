Sell Share: TATAનો આ વેચી દેજો, દિગ્ગજ એક્સપર્ટે કહ્યું: હજુ આવવાનો બાકી છે ઘટાડો
Sell Share: બ્રોકરેજ ICICI સિક્યોરિટીઝના જણાવ્યા અનુસાર, ટાટા ગ્રુપની આ કંપનીના શેર સેલ મોડમાં જઈ શકે છે. બ્રોકરેજ કંપનીએ ટારગેટ કિંમત નક્કી કરી છે, જેનો અર્થ એ થાય કે શેર તેના 52-સપ્તાહના નીચલા સ્તરથી નીચે આવી શકે છે.
Sell Share: ટાટા ગ્રુપની કંપની ટાટા એલેક્સીના શેર સેલ મોડમાં હોઈ શકે છે. આ બ્રોકરેજ ICICI સિક્યોરિટીઝની ભવિષ્યવાણી છે. બ્રોકરેજએ સ્ટોકને સેલ રેટિંગ આપ્યું છે, જેનો અર્થ છે કે તે રોકાણકારોને સ્ટોક વેચવાની સલાહ આપી રહ્યું છે. ચાલો ટાટા એલેક્સીના શેરના ટારગેટ ભાવ વિશે જાણીએ.
ટાટા એલેક્સીના શેરનું પ્રદર્શન
ગત શુક્રવારે BSE પર ટાટા એલેક્સીના શેર 4,858.25 રૂપિયા પર બંધ થયા હતા, જે તેના અગાઉના બંધ 4,839.90 રૂપિયાથી થોડો વધારો દર્શાવે છે. શેરની ટ્રેડિંગ રેન્જ 4,908 રૂપિયા અને 4,790 રૂપિયાની વચ્ચે હતી. શેરનો 52-સપ્તાહનું હાઈ લેવલ 6,733.50 રૂપિયા છે, જ્યારે તેનો 52-સપ્તાહનો લો લેવલ 4,601.05 રૂપિયા છે. બ્રોકરેજ ICICI સિક્યોરિટીઝે સ્ટોકને સેલ રેટિંગ આપ્યું છે અને 4,400 રૂપિયાનો ટારગેટ ભાવ નક્કી કર્યો છે. આનો અર્થ એ છે કે શેર તેના 52-સપ્તાહના લોઅર લેવલથી પણ નીચે આવી શકે છે.
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન
ટાટા એલેક્સીના શેરહોલ્ડિંગ પેટર્નની વાત કરીએ તો, પ્રમોટર 43.90 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. જાહેર શેરધારકો 56.10 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. પ્રમોટર જૂથમાં ટાટા સન્સનો બહુમતી હિસ્સો છે. ટાટા સન્સ 26,295,264 શેર અથવા 42.21 ટકા ધરાવે છે. ટાટા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ 1,053,655 શેર અથવા 1.69 ટકા ધરાવે છે. જાહેર શેરધારકોમાં, જનરલ ઇન્શ્યોરન્સ કોર્પોરેશન 733,195 શેર અથવા 1.18 ટકા ધરાવે છે. LIC 4,105,617 શેર અથવા 6.59 ટકા ધરાવે છે.
ચંદ્રશેખરન ટાટા ગ્રુપ કંપનીઓના પ્રમોટર ટાટા સન્સના ચેરમેન
ટાટા એલેક્સીના પ્રમોટર ટાટા સન્સ આવતા અઠવાડિયે એક અસાધારણ સામાન્ય સભા (EGM) યોજવાના છે. આ બેઠકમાં ત્રીજા કાર્યકાળ માટે એક્ઝિક્યુટિવ ચેરમેન તરીકે એન. ચંદ્રશેખરનની પુનઃનિયુક્તિને મંજૂરી આપવામાં આવશે.
ચંદ્રશેખરનનો બીજો કાર્યકાળ એક વર્ષમાં સમાપ્ત થવાનો છે. ટાટા ગ્રુપની હોલ્ડિંગ કંપનીના બહુમતી શેરધારક ટાટા ટ્રસ્ટ્સે ગયા વર્ષે ઓક્ટોબરમાં સર્વાનુમતે ચંદ્રશેખરનને એક્ઝિક્યુટિવ ભૂમિકા પર ફરીથી નિયુક્ત કરવાનો ઠરાવ પસાર કર્યો હતો.
એન ચંદ્રશેખરન ટાટા ગ્રુપ કંપનીઓના પ્રમોટર ટાટા સન્સના ચેરમેન છે. તેઓ ઓક્ટોબર 2016માં ટાટા સન્સના બોર્ડમાં જોડાયા હતા અને જાન્યુઆરી 2017માં તેમને ચેરમેન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. તેઓ ટાટા સ્ટીલ, ટાટા મોટર્સ, ટાટા પાવર, એર ઇન્ડિયા, ઇન્ડિયન હોટેલ્સ કંપની અને ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ સહિત ગ્રુપની ઘણી ઓપરેટિંગ કંપનીઓના બોર્ડના અધ્યક્ષ પણ છે. ચેરમેન બનતા પહેલા, તેઓ TCSના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર હતા, જ્યાં ચંદ્રશેખરન 30 વર્ષ સુધી સેવા આપી હતી.
