રિટાયરમેન્ટ બાદ પણ સરકારી નોકરી જેવી આવક, આ યોજનામાં રોકાણ કરીને મેળવો બમ્પર વળતર

Senior Citizen Savings Scheme : વૃદ્ધાવસ્થા દરમિયાન નિયમિત આવક મેળવવા હવે વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે સરળ બન્યું છે. SCSS અને RBI બોન્ડ જેવી સરકારી યોજનાઓ 8% સુધીનું વળતર આપી રહી છે. યોગ્ય પોર્ટફોલિયો અને સ્માર્ટ રોકાણ વ્યૂહરચના અપનાવીને તમે કોઈપણ જોખમ વિના નોંધપાત્ર માસિક આવક મેળવી શકો છો.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 27, 2026, 01:37 PM IST
  • મોંઘવારીના માહોલમાં યોગ્ય જગ્યાએ રોકાણ કરવું વધુ મહત્વપૂર્ણ છે
  • શ્રેષ્ઠ વળતર મેળવવા વરિષ્ઠ નાગરિક બચત યોજના બેસ્ટ વિકલ્પ છે
  • મહિને મોટી આવક માટે સ્માર્ટ પોર્ટફોલિયો બનાવો

Senior Citizen Savings Scheme : રિટાયરમેન્ટ બાદ દરેક વ્યક્તિ ઈચ્છે છે કે પોતાની બચત સુરક્ષિત રહે અને દર મહિને એક નિશ્ચિત માસિક આવક પણ મળતી રહે. આજના વધતા મોંઘવારીના માહોલમાં યોગ્ય જગ્યાએ રોકાણ કરવું વધુ મહત્વપૂર્ણ બની ગયું છે. સારા સમાચાર એ છે કે કેન્દ્ર સરકાર ઘણી યોજનાઓ ચલાવે છે, જે વરિષ્ઠ નાગરિકોને 8%થી વધુ વળતર આપે છે. 

સુરક્ષિત રોકાણ માટે બેસ્ટ સરકારી યોજનાઓ

બજારના જોખમોથી દૂર રહીને શ્રેષ્ઠ વળતર મેળવવા માંગતા લોકો માટે વરિષ્ઠ નાગરિક બચત યોજના (SCSS) એક બેસ્ટ પસંદગી છે. વધુમાં RBI ફ્લોટિંગ રેટ બોન્ડ રોકાણકારોમાં ટોચની પસંદગી રહે છે. આ યોજનાઓ માત્ર સુરક્ષિત નથી પણ બેંક ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ (FD)ની તુલનામાં ઊંચા વ્યાજ દર પણ આપે છે. નિષ્ણાતો માને છે કે આ યોજનાઓ સુરક્ષિત અને ગૌરવપૂર્ણ ભવિષ્ય માટે પાયા તરીકે સેવા આપી શકે છે.

મહિને મોટી આવક માટે સ્માર્ટ પોર્ટફોલિયો બનાવો

જો તમે દર મહિને તમારા ખાતામાં નિશ્ચિત રકમ મેળવવા માંગતા હો તો તમારી સંપૂર્ણ મૂડી એક જ જગ્યાએ રોકાણ કરવાને બદલે તેને વિવિધ યોજનાઓમાં રોકાણ કરો. જેમ કે,

પોસ્ટ ઓફિસ માસિક આવક યોજના : નિશ્ચિત માસિક આવક મેળવવા માટેનો સૌથી વિશ્વસનીય વિકલ્પ
પ્રધાનમંત્રી વય વંદના યોજના : પેન્શનના રૂપમાં નિયમિત આવકનો સ્ત્રોત
સરકારી બોન્ડ (G-Secs) : લાંબા ગાળે સુરક્ષિત અને ગેરંટીકૃત વળતર આપે છે

આ યોજનાઓમાં રોકાણ કરવાથી માત્ર તમારી માસિક આવકમાં જ વધારો નહીં થાય, પરંતુ ટેક્સમાં પણ રાહત મળશે.

વ્યાજ દરોના ઉતાર-ચઢાવની અસરથી કેવી રીતે બચવું ?

ઘણીવાર એવું જોવા મળે છે કે સમય જતાં વ્યાજ દર ઘટતા જાય છે, જેના કારણે રોકાણકારોની આવકમાં ઘટાડો થઈ શકે છે. આ જોખમ ઘટાડવા માટે, નિષ્ણાતો "લેડરિંગ સ્ટ્રેટેજી" અપનાવવાની ભલામણ કરે છે. આમાં તમારી સંપૂર્ણ મૂડીનું રોકાણ એક જ સમયે ના કરો. તેના બદલ તમારે તેને વિવિધ યોજનાઓમાં અલગ અલગ સમયે રોકાણ કરવું જોઈએ. જેના કારણે બજારના વધઘટનો તમારા એકંદર વળતર પર ઓછો પ્રભાવ પડે છે. 

About the Author
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

