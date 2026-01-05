બેન્ક FD પર ઘટી રહેલા વ્યાજ દર વચ્ચે સિનિયર સિટીઝન માટે સુપરહિટ સાબિત થશે આ સ્કીમ! શાનદાર રિટર્નની સાથે કરાવશે જબરદસ્ત કમાણી
Senior Citizens Savings Scheme: રેપો રેટમાં સતત ઘટાડા બાદ બેન્ક FD વ્યાજ દરમાં મોટો ઘટાડો થયો છે. આવી સ્થિતિમાં પોસ્ટ ઓફિસની સિનિયર સિટીઝન સેવિંગ્સ સ્કીમ સિનિયર સિટીઝનને વધુ સારું રિટર્ન અને સુરક્ષિત રોકાણ મેળવવાની તક આપે છે. ચાલો આ યોજના વિશે વિગતવાર જાણીએ.
Senior Citizens Savings Scheme: છેલ્લા કેટલાક સમયથી બેન્ક ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટમાં રોકાણ કરનારાઓ માટે પરિસ્થિતિ પહેલા જેવી રહી નથી. વર્ષ 2025માં RBIએ રેપો રેટમાં ચાર વખત ઘટાડો કર્યો, જેનાથી લોન સસ્તી થઈ, પરંતુ ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પરના વ્યાજ દરમાં સતત ઘટાડો થયો છે.
આની સૌથી વધુ અસર સિનિયર સિટીઝન પર પડી છે, જેઓ ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટને સુરક્ષિત રોકાણ માટે સૌથી વિશ્વસનીય વિકલ્પ માને છે. જો કે, બેન્કો સામાન્ય રોકાણકારો કરતા વરિષ્ઠ નાગરિકોને 0.50% સુધીના ઊંચા વ્યાજ દરો ઓફર કરે છે, પરંતુ ઘટતા દરોથી તેમની કમાણી પર અસર પડી છે. આવા વાતાવરણમાં પોસ્ટ ઓફિસની સિનિયર સિટીઝન સેવિંગ્સ યોજના (SCSS) એક સુપરહિટ વિકલ્પ તરીકે ઉભરી આવી છે.
સિનિયર સિટીઝન સેવિંગ્સ સ્કીમ (SCSS) શું છે?
SCSSએ સરકાર દ્વારા સંચાલિત બચત યોજના છે જે પોસ્ટ ઓફિસ અને પસંદગીની બેન્કો દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. આ યોજના સિનિયર સિટીઝનને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવી હતી. આ યોજનામાં હાલમાં વાર્ષિક 8.2% વ્યાજ દર મળી રહ્યું છે, જે વર્તમાન ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ દરો કરતા ઘણું વધારે છે. સૌથી મહત્વનું છે કે, આ યોજનામાં સરકાર દ્વારા ગેરંટી આપવામાં આવે છે, એટલે કે તમારા રૂપિયા સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત છે.
SCSS માં રોકાણ કરવાના મોટા ફાયદા
1. ઉચ્ચ અને ગેરંટીકૃત રિટર્ન
SCSS દ્વારા આપવામાં આવતું 8.2% વ્યાજ ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ (FD) કરતા બેસ્ટ છે. આ યોજનામાં બજારના વધઘટની કોઈ અસર થતી નથી.
2. નિયમિત આવક
આ યોજનામાં વ્યાજ દર ક્વાર્ટરમાં ખાતામાં જમા થાય છે. આ સિનિયર સિટીઝન માટે નિયમિત આવક સુનિશ્ચિત કરે છે.
3. સરકારી સુરક્ષા
કારણ કે આ સરકાર દ્વારા સમર્થિત યોજના છે, એટલા માટે આમાં ડિફોલ્ટ અથવા રૂપિયાનું નુકસાન થવાનું કોઈ જોખમ નથી.
4. ટેક્સમાં પણ રાહત
SCSSમાં રોકાણ કરવાથી આવકવેરા કાયદાની કલમ 80C હેઠળ ટેક્સ છૂટનો ફાયદો મળે છે, જો કે, વ્યાજ પર ટેક્સ લાગુ થાય છે.
SCSSમાં કોણ રોકાણ કરી શકે છે?
- 60 વર્ષ કે તેથી વધુ ઉંમરના લોકો.
- 55 થી 60 વર્ષની ઉંમરના લોકો જેમણે VRS લીધું છે.
- સંયુક્ત ખાતા પણ ખોલી શકાય છે, પરંતુ પ્રથમ ખાતાધારક વરિષ્ઠ નાગરિક હોવો જોઈએ.
રોકાણ મર્યાદા અને સમયગાળો
- SCSSમાં લઘુત્તમ રોકાણ 1,000થી શરૂ થાય છે. મહત્તમ રોકાણ મર્યાદા 30 લાખ રૂપિયા છે.
- આ યોજનાનો સમયગાળો 5 વર્ષ છે, જેને 3 વર્ષ સુધી વધારી શકાય છે.
