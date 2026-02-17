પોસ્ટ ઓફિસની આ સ્કીમનો જાદુ! આ યોજનાથી દર મહિને ઘર બેઠા થશે 20000ની કમાણી
પોસ્ટ ઓફિસમાં રોકાણ કરવા માટે અનેક યોજનાઓ ઉપલબ્ધ છે. આજે અમે તમને વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે ચાલી રહેલી સિનીયર સિટીઝન સેવિંગ સ્કીમ વિશે જણાવીશું.
- વરિષ્ઠ નાગરિકો આ સ્કીમમાં કરી શકે છે રોકાણ
- વર્તમાનમાં 8.2 ટકાના દરે મળે છે વ્યાજ
- સરકાર તમારા રોકાણ પર આપશે સુરક્ષાની ગેરંટી
ભારતમાં નિવૃત્તિ બાદ વરિષ્ઠ લોકોની આવક ઓછી કે ન બરાબર રહી જાય છે અને જો તે સમજદારીથી રોકાણ ન કરે તો બધી બચત જલ્દી ખતમ થઈ જાય છે. આ કારણ છે કે ભારત સરકારે સીનિયર સિટીઝન સેવિંગ સ્કીમ (SCSS) શરૂ કરી છે. આ સ્મોલ સેવિંગ સ્કીમ વરિષ્ઠ નાગરિકોને પોતાની મહેનતની કમાણીનુ રોકાણ કરવા અને સમયની સાથે વ્યાજ પ્રાપ્ત કરવામાં સક્ષમ બનાવે છે.
SCSS કેટલાક મામલામાં ટેક્સ બેનિફિટ પણ આપે છે, પરંતુ તે સંપૂર્ણ રીતે ટેક્સ ફ્રી નથી. SCSS એ આકર્ષક વ્યાજદરો, ક્વાર્ટર પેમેન્ટ અને સુરક્ષાને કારણે નિવૃત્ત રોકાણકારોને પોતાના તરફ આકર્ષિત કર્યા છે. SCSS વિશે તમારે પણ કંઈ જાણવું જોઈએ અને તમે દર મહિને 20,000 રૂપિયાની કમાણી કઈ રીતે કરી શકો, આવો વિસ્તારથી સમજાવીએ.
SCSS શું છે?
એસસીએસએસ સરકારની એક સ્મોલ સેવિંગ સ્કીમ છે, જેને વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે નિવૃત્તિ બાદ તેની આર્થિક સ્થિતિ સ્થિર રાખવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. SCSS 60 વર્ષથી વધુ ઉંમરના ભારતીયોને એક સુરક્ષિત રોકાણનો વિકલ્પ આપે છે. નિવૃત્ત લોકો જેણે સુપરએનુએશન, વોલેન્ટરી નિવૃત્તિ કે સ્પેશિયલ વીઆરએસનો વિકલ્પ પસંદ કર્યોછે અને જેની ઉંમર 55થી 60 વર્ષ વચ્ચે છે તે આ યોજનાનો લાભ ઉઠાવી શકે છે.
કેટલીક ખાસ શરતો હેઠળ ડિફેન્સ સર્વિસમાંથી નિવૃત્ત અધિકારી પણ 50 વર્ષની ઉંમર બાદ SCSS ખાતુ ખોલાવી શકે છે. જો તમે SCSS નો વિકલ્પ પસંદ કરી રહ્યાં છો તો તમે તમારા નામ કે પત્ની સાથે સંયુક્ત ખાતું ખોલાવી શકો છો. એસસીએસએસ એકાઉન્ટની મેચ્યોરિટી પાંચ વર્ષની છે અને એકાઉન્ટ સમાપ્ત થયા બાદ તમે રકમ ઉપાડી શકો છો. વૈકલ્પિક રૂપથી તમે ત્રણ વર્ષના વિસ્તાર માટે અરજી કરી શકો છો.
એસસીએસએસમાં કેટલું રોકાણ કરી શકો છો?
એસસીએસએસમાં રોકાણની મહત્તમ રકમ 1000 છે અને ત્યારબાદ 1000ના મલ્ટીપલમાં રોકાણ કરી શકાય છે. મહત્તમ રોકાણ 30 લાખ રૂપિયા છે. આ યોજના નિવૃત્તિ ફંડને એક સુરક્ષિત અને સ્થિર સરકારી યોજનામાં રોકાણ કરવાની સુવિધા આપે છે.
એસસીએસએસમાં વર્તમાન વ્યાજદર શું છે?
સીનિયર સિટીઝન સેવિંગ સ્કીમનો વર્તમાન વ્યાજદર 8.2 ટકા છે. વ્યાજદરમાં સમય-સમય પર ઇકોનોમીની સ્થિતિ અને તે સમયના મોંઘવારી દરના આધાર પર સંશોધન કરવામાં આવી છે.
SCSS થી દર મહિને કઈ રીતે થશે 20 હજારની કમાણી?
SCSS દ્વારા દર મહિને 20 હજારથી વધુની કમાણી શક્ય છે. આવો તેને ઉદાહરણથી સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ. માની લો તમારી પાસે નિવૃત્તિ બાદ વધુ રકમ છે અને તમે બેંક કે પોસ્ટઓફિસમાં SCSS ખાતુ ખોલાવી 30 લાખનું રોકાણ કરો છો.
વ્યાજની ગણતરીઃ વર્તમાન સમયમાં આ યોજનામાં 8.2 ટકા વાર્ષિક વ્યાજ મળે છે, જેના પર ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ લાહે છે. આ પ્રમાણે તમને વર્ષે 2.46 લાખનું વ્યાજ મળશે. જો 12 મહિના પ્રમાણે ગણતરી કરવામાં આવે તો 20500 થાય છે.
SCSS ક્યા ટેક્સ લાભ મળે છે?
SCSS માં જમા રકમ આવકવેરા વિભાગની કલમ 80સી હેઠળ ટેક્સ ડિડક્શનને પાત્ર છે. જેમાં તમે દોઢ લાખ સુધીના ટેક્સ ડિડક્શનનો ક્લેમ કરી શકે છે. પરંતુ તેમાં માત્ર મૂળ રકમ પર જ ટેક્સ બેનિફિટનો લાભ મળે છે જ્યારે તમે મેળવેલા વ્યાજમાં તમારી નિયમ પ્રમાણે ટેક્સ આપવો પડશે.
