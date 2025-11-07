Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

સેન્સેક્સમાં ઘટાડા 5 મોટા કારણો આવ્યા સામે, 3 દિવસમાં 1300 પોઈન્ટનો ઘટાડો, જાણો

Sensex Fell Reason: ત્રણ દિવસ દરમિયાન, સેન્સેક્સ 1,300 પોઈન્ટ (1.6%) થી વધુ અને નિફ્ટી 50 440 પોઈન્ટથી વધુ ઘટ્યો. શુક્રવારે જ, સેન્સેક્સ 600 પોઈન્ટથી વધુ ઘટીને 82,670.95 ના ઈન્ટ્રાડે નીચા સ્તરે પહોંચ્યો. મિડ-કેપ અને સ્મોલ-કેપ શેરોમાં પણ ભારે વેચવાલી જોવા મળી છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 07, 2025, 03:37 PM IST

Trending Photos

સેન્સેક્સમાં ઘટાડા 5 મોટા કારણો આવ્યા સામે, 3 દિવસમાં 1300 પોઈન્ટનો ઘટાડો, જાણો

Sensex Fell Reason: સ્થાનિક શેરબજારના મુખ્ય સૂચકાંકો, સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી 50, શુક્રવાર, 7 નવેમ્બરના રોજ તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો. આ તેમનો સતત ત્રીજો ઘટાડો દિવસ હતો. આ ત્રણ દિવસ દરમિયાન, સેન્સેક્સ 1,300 પોઈન્ટ (1.6%)થી વધુ અને નિફ્ટી 50 440 પોઈન્ટ (1.7%) થી વધુ ઘટ્યો છે. ફક્ત શુક્રવારે જ, સેન્સેક્સ 600 પોઈન્ટથી વધુ ઘટીને 82,226.34ના દિવસના નીચલા સ્તરે પહોંચી ગયો હતો. મિડ-કેપ અને સ્મોલ-કેપ શેરોમાં પણ ભારે વેચવાલી જોવા મળી.

  • ભારતીય શેરબજાર કેમ ઘટી રહ્યું છે? અહીં પાંચ મુખ્ય કારણો છે

વૈશ્વિક બજારોમાં નકારાત્મક વલણ

Add Zee News as a Preferred Source

ભારતીય શેરબજારમાં તાજેતરના ઘટાડાનું એક મુખ્ય કારણ વિશ્વભરના બજારોમાં નબળાઈ છે. વૈશ્વિક સ્તરે, રોકાણકારો યુએસ શેરબજારમાં શેરના વધેલા મૂલ્યાંકન અંગે સાવચેત બન્યા છે. 7 નવેમ્બરના રોજ, જાપાનના નિક્કી અને દક્ષિણ કોરિયાના કોસ્પી જેવા એશિયન બજારોમાં પણ 2-2 ટકાનો તીવ્ર ઘટાડો નોંધાયો હતો, જે અગાઉના દિવસે યુએસ બજારોમાં થયેલા ઘટાડાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. વધુમાં, યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજ દરમાં ઘટાડાની ઓછી સંભાવના અને ચાલુ યુએસ સરકારના શટડાઉનને કારણે આર્થિક ડેટાના અભાવે બજારમાં અનિશ્ચિતતા ઊભી કરી છે.

ભારતમાં ટેક અને કોમોડિટી ક્ષેત્રો અસરકારક નથી

આ વર્ષે વૈશ્વિક બજારોમાં ઉછાળો મુખ્યત્વે ટેકનોલોજી કંપનીઓ, ખાસ કરીને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) કંપનીઓની આસપાસના ઉત્સાહને કારણે થયો છે. ભારતમાં આ ક્ષેત્રોમાં મોટી વૈશ્વિક કંપનીઓનો અભાવ છે. નિષ્ણાતો માને છે કે આ વર્ષે ભારતીય શેરબજાર વૈશ્વિક બજારોથી પાછળ રહેવાનું આ એક મુખ્ય કારણ છે.

આર્થિક ડેટામાં ચિંતા

ચાલુ નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ ત્રિમાસિક ગાળા (Q1FY26)માં ભારતનો કુલ સ્થાનિક ઉત્પાદન (GDP) વૃદ્ધિ દર 7.8 ટકા પર પ્રભાવશાળી હતો. જોકે, ફુગાવા માટે સમાયોજિત ફુગાવા પહેલાંનો વિકાસ દર ઘટીને 8.8 ટકા થયો, જે ગયા વર્ષ કરતા ઓછો છે. આ આર્થિક નબળાઈ દર્શાવે છે. વધુમાં, ઓક્ટોબરમાં ભારતના સેવા ક્ષેત્રનો વિકાસ પણ પાંચ મહિનાના નીચલા સ્તરે પહોંચ્યો. નિષ્ણાતો કહે છે કે નોમિનલ GDP વૃદ્ધિ કોર્પોરેટ કમાણી પર અસર કરે છે, અને તેનું નબળું પ્રદર્શન બજાર માટે સમસ્યાઓ ઊભી કરી રહ્યું છે.

વિદેશી રોકાણકારો દ્વારા સતત વેચાણ

મિશ્ર કોર્પોરેટ પરિણામો, રૂપિયામાં વધઘટ અને યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ વ્યાજ દરમાં ઘટાડાની ઓછી સંભાવનાને કારણે વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) સતત ભારતીય શેર વેચી રહ્યા છે. નવેમ્બરમાં અત્યાર સુધીમાં, FII એ ₹6,214 કરોડના શેર વેચ્યા છે. જુલાઈથી, તેમણે કુલ આશરે ₹1.4 લાખ કરોડનું વેચાણ કર્યું છે. FII દ્વારા આ ભારે વેચાણ સ્થાનિક રોકાણકારો (DII) દ્વારા ખરીદી કરતા વધારે છે.

ભારત-યુએસ ટ્રેડ કરાર અંગે અનિશ્ચિતતા

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વચ્ચે સારા સંબંધો હોવા છતાં, સંભવિત ભારત-યુએસ ટ્રેડ કરારને લગતી અનિશ્ચિતતા ભારતીય શેરબજાર માટે એક મોટો પડકાર છે. જો કે, ગુરુવારે, ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે વેપાર વાતચીત સારી રીતે આગળ વધી રહી છે અને તેઓ આવતા વર્ષે ભારતની મુલાકાત લઈ શકે છે.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Stock Market Updatesstock market newsstock market rampagesensexGujarati NewsBusiness Newsbusiness news in gujarati

Trending news