Gold Rate Today: શેર બજારમાં હાહાકાર, સેન્સેક્સ-નિફ્ટી ધડામ, સોના-ચાંદીના ભાવમાં પણ જોરદાર કડાકો, જાણો લેટેસ્ટ સ્થિતિ
વૈશ્વિક સ્તરે ભારે ઉથલપાથલ અને આર્થિક અનિશ્ચિતતાઓના માહોલ વચ્ચે આજે ભારતીય શેર બજારોમાં પણ ભારે કોહરામ મચ્યો છે. આ ઉપરાંત કોમોડિટી બજારમાં પણ કિંમતી ધાતુઓ જોરદાર પછડાઈ છે. સોનું અને ચાંદી ભયંકર ગગડ્યા છે. જાણો લેટેસ્ટ રેટ.
- ઈરાન-ઈઝરાયેલ અમેરિકા યુદ્ધના પગલે વૈશ્વિક બજારોમાં અફરાતફરી
- વૈશ્વિક સંકેતનો પગલે ભારતીય બજારો પણ ધડામ, સેન્સેક્સ-નિફ્ટી ખુલતા જ તૂટ્યા
- વાયદા બજારમાં સોનું 5 ટકા અને ચાંદી 6 ટકા તૂટી
Trending Photos
સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આજે જોરદાર કડાકો જોવા મળ્યો છે. સોમવારે ગ્લોબલ માર્કેટમાં સોનાનો ભાવ 4 ટકાથી વધુ તૂટ્યો જ્યારે ભારતીય વાયદા બજાર પણ ખુલતાની સાથે જ મોટા કડાકા સાથે જોવા મળ્યા. અત્રે જણાવવાનું કે આ કડાકો એવા સમયે જોવા મળ્યો છે જ્યારે વેસ્ટ એશિયામાં વધતો તણાવ વૈશ્વિક બજારોને હચમચાવી રહ્યો છે. આજે શેરબજારમાં પણ મોટો કડાકો નોંધાયો છે.
સોનાની વૈશ્વિક સ્થિતિ
મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધ વચ્ચે સોનાના ભાવમાં ભારે ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. સુરક્ષિત રોકાણ ગણાતા સોનએ આ વખતે રોકાણકારોને રાહત આપવાની જગ્યાએ દબાણ સર્જ્યું છે અને તે આ વર્ષની પોતાની લગભગ પૂરી લીડ ગુમાવવાની કગારે છે. બ્લુમબર્ગના રિપોર્ટ મુજબ હાલના કારોબારમાં સોનાનો ભાવ લગભગ 3.8 ટકા તૂટીને 4320 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પહોંચી ગયો છે. જે ગત વર્ષના સ્તરની આસપાસ પહોંચી ચૂકી છે. સતત આઠ સત્રોથી ચાલુ કડાકાએ બજારને ચોંકાવ્યું છે અને તે 1983 બાદ સૌથી મોટો સાપ્તાહિક કડાકો ગણવામાં આવી રહ્યો છે.
સિંગાપુર બજારમાં પણ સ્પોટ ગોલ્ડ 3.3 ટકા તૂટીને 4343 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી ગયું. જ્યારે ચાંદી પણ 3.4 ટકા તૂટીને 65.61 ડોલર પર આવી ગઈ. પ્લેટિનમ અને પેલેડિયમમાં પણ ઘટાડો નોંધાયો છે. જેનાથી સ્પષ્ટ છે કે સમગ્ર કિમતી ધાતુ બજાર પર દબાણ સર્જાયું છે.
વાયદા બજારમાં આજે ભારે કોહરામ, જાણો ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX)માં આજે બજાર ખુલતા જ ભારતે અફરાતફરીનો માહોલ જોવા મળ્યો છે. સવારે 9.20 વાગ્યાની આસપાસ 2 એપ્રિલની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 5.20 ટકા તૂટીને 136983 રૂપિયા પર પહોંચી ગયું. જ્યારે 5 મેના વાયદાવાળી એક કિલો ચાંદી 6.05 ટકાના કડાકા સાથે 213045 પર પહોંચી ગઈ છે.
શેર બજારમાં પણ મોટો કડાકો
આજે સોમવારે શેર બજાર ખુલતાની સાથે જ મોટો કડાકો જોવા મળ્યો. વિદશોથી આવેલા ખરાબ સંકેતોના પગલે સીધી અસર ભારતીય બજારો પર પડી છે. બીએસઈ સેન્સેક્સ ખુલતાની સાથે જ 1500 અંકથી વધુ તૂટ્યો અને 72977ના સ્તરે આવી ગયો. હાલ સ્થિતિ જોઈએ તો 9.30 કલાકે સેન્સેક્સ 1259.76 પોઈન્ટ ગગડીને 73273.20 પોઈન્ટ પર છે. જ્યારે નિફ્ટી બજાર ખુલ્યું તો 450 પોઈન્ટ ગગડીને 22634 પર આવી ગયો હતો અને હવે સાડા નવ વાગ્યે 395.15 પોઈન્ટના કડાકા સાથે 22719.35 પોઈન્ટ પર જોવા મળ્યો છે.
કેમ તૂટી રહ્યું છે સોનું
સોનામાં કડાકાનું સૌથી મોટું કારણ છે વધતી મોંઘવારી અને વ્યાજ દરોને લઈને બદલાતી અપેક્ષાઓ છે. ફેડરલ રિઝર્વ સહિત અનેક કેન્દ્રીય બેંકોએ સંકેત આપ્યો છે કે હાલ વ્યાજદરોમાં કાપ જલદી શક્ય નથી. મધ્ય પૂર્વમાં સંઘર્ષના કારણે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ વધ્યા છે. જેનાથી મોંઘવારીનું જોખમ વધ્યું છે. આવા માહોલમાં વ્યાજ દરો ઊંચા રહે તેવી શક્યતા છે. જે સોના માટે નકારાત્મક છે. કારણ કે તે કોઈ વ્યાજ આપતું નથી.
આ ઉપરાંત બજારમાં કડાકાનું મુખ્ય કારણ Forced Selling એટલે કે મજબૂરીમાં કરેલું વેચાણ પણ છે. જ્યારે શેર બજાર અને અન્ય એસેટ ક્લાસમાં નુકસાન ભોગવવાનો વારો આવે તો રોકાણકારો પોતાની ખોટની ભરપાઈ માટે સોનું વેચે છે. 28 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થયેલા સંઘર્ષ બાદ આ ટ્રેન્ડ જોવા મળ્યો છે. જેનાથી સોના પર સતત દબાણ છે.
ઈરાન અમેરિકા યુદ્ધ
ઈરાન અને ઈઝરાયેલ અમેરિકા વચ્ચે વધતા તણાવે બજારની ચિંતા વધારી છે. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાનને ચેતવણી આપતા હોર્મુઝ ખોલવા માટે અલ્ટીમેટમ આપેલું છે. જ્યારે ઈરાને પણ જવાબી કાર્યવાહીની ધમકી આપી છે. આ ઘર્ષણથી વૈશ્વિક બજારોમાં અનિશ્ચિતતા વધી છે. જેની અસર સોનાના ભાવ પર સ્પષ્ટ છલકાઈ રહી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે