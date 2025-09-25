Prev
આગામી વર્ષ સુધી 1 લાખ પર પહોંચી જશે Sensex! આ 4 સેક્ટર્સ બનશે પૈસાની ખાણ

જાણીતા રોકાણકાર માર્ક મોબિયસ કહે છે કે ભારતીય શેરબજાર આગામી વર્ષમાં નવા રેકોર્ડ બનાવી શકે છે. તેમનું માનવું છે કે 2026 પહેલા BSE સેન્સેક્સ 100,000 સુધી પહોંચી શકે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Sep 25, 2025, 02:43 PM IST

Business News: દુનિયાના જાણીતા ઈન્વેસ્ટર અને ઇમર્જિંગ માર્કેટ્સ એક્સપર્ટ માર્ક રોબિયસનું માનવું છે કે ભારતીય શેર બજાર આગામી એક વર્ષમાં નવી ઊંચાઈએ પહોંચી શકે છે. તેમનું કબેવું છે કે બીએસઈ સેન્સેક્સ 2026 પહેલા 1,00,000 ના નિશાનને પાર કરી શકે છે. એક મીડિયા ચેનલને આપેલા ઈન્ટરવ્યુમાં મોબિયસે કહ્યું- ભારત હંમેશા અમારા ઉભરતા બજારોના લિસ્ટમાં સૌથી ઊપર રહ્યું છે. મને વિશ્વાસ છે કે સેન્સેક્સ એક વર્ષની અંદર 1,00,000 સુધી પહોંચી જશે.

પરંતુ આ વર્ષે 2025મા અત્યાર સુધી સેન્સેક્સે માત્ર 4.1 ટકાનો વધારો આપ્યો છે, જે એશિયાની બાકી બજારોનો મુકાબલે ઓછો છે. ઉદાહરણ માટે MSCI એશિયા પેસિફિક ઈન્ડેક્સ આ વર્ષે 22 ટકા વધ્યો છે, જ્યારે MSCI વર્લ્ડ ઇન્ડેક્સમાં પણ 15 ટકાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે.

ભારત પર વ્યક્ત કર્યો વિશ્વાસ
માર્ક મોબિયસે તાજેતરમાં તાજેતરમાં બજારમાં આવેલા ઝટકાને અસ્થાયી ગણાવ્યો છે. તેમનું કહેવું છે કે ઘટાડો થોડા સમય માટે છે અને ભારતીય શેર બજાર જલ્દી પોતાની ગુમાવેલી ગતિ પકડી લેશે, ખાસ કરી એશિયન બજારોની તુલનામાં. તેઓ માને છે કે ભારતની મજબૂત અર્થવ્યવસ્થા, વિદેશી રોકાણકારોનો ભરોસો અને સરકારની સપોર્ટિવ નીતિઓને કારણે બજારમાં જલ્દી લાંબી અને સ્થિર તેજી આવશે.

આ સેક્ટર્સમાં આવશે જોરદાર તેજી
માર્ક મોબિયસે કેટલાક ખાસ સેક્ટરો તરફ ઈશારો કર્યો છે કે જે આવનાર સમયમાં ભારતીય શેર બજારને નવી દિશા આપશે. તે પ્રમાણે ચાર સેક્ટર ખાસ કરી તેજી દેખાડશે.

બેન્કિંગ સેક્ટર મોબિયસનું કહેવું છે કે બેન્કિંગ સેક્ટર, ભલે તે ખાનગી હોય કે પહ્લિક, બંને બજારને ઉપર લઈ જવામાં મોટી ભૂમિકા નિભાવશે. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સરકારની નવી પરિયોજનાઓ અને ખાનગી રોકાણને કારણે ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કંપનીઓમાં સારી તેજી આવવાની આશા છે, જેનાથી ઈન્વેસ્ટરોને પણ ફાયદો થશે.

ઉત્પાદન અને સેમિકન્ડક્ટર હાર્ડવેર: મોબિયસ માને છે કે ભારતની સ્થાનિક હાર્ડવેર કંપનીઓ, જે વૈશ્વિક ઉત્પાદન અને સેમિકન્ડક્ટર ઉદ્યોગોમાં સંકલિત છે, આગામી વર્ષોમાં રોકાણકારોને સારું વળતર આપી શકે છે.

માર્ક મોબિયસ સંરક્ષણ નિકાસને ભારત માટે એક મોટી તક માને છે. તેમનું કહેવું છે કે ભારત ફક્ત પોતાની સંરક્ષણ જરૂરિયાતો જ પૂરી કરી રહ્યું નથી પરંતુ વૈશ્વિક સ્તરે સંરક્ષણ ટેકનોલોજી અને સાધનોના પુરવઠામાં પણ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. આ જ કારણ છે કે ભવિષ્યમાં આ ક્ષેત્ર રોકાણકારો માટે એક મુખ્ય આકર્ષણ બની શકે છે.

અમેરિકાના ટેરિફની નહીં થાય અસર
તાજેતરમાં અમેરિકા દ્વારા ભારત પર લગાવવામાં આવેલા ટેરિફને લઈને પણ માર્ક મોબિયસે પોતાનો અભિપ્રાય આપ્યો છે. તેમનું કહેવું છે કે ટેરિફની અસર વધુ મોટી કે સ્થાયી હશે નહીં. પરંતુ કેટલાક સેક્ટર જેમ કે ફાર્મા, ડાયમંડ, જેમ્સ અને કપડા ઉદ્યોગ પર તેની અસર જરૂર પડશે, પરંતુ ભારતની પાસે આ પડકારનો સામનો કરવા માટે સંશાધન છે. મોહિયસે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે સરકાર તે ઉદ્યોગોને રાહત આપવા માટે જરૂરી પગલાં ભરશે, જેથી રોકાણકારોનો વિશ્વાસ બનેલો રહે. તેમનું સ્પષ્ટ માનવું છે કે અમેરિકી ટેરિફ છતાં ભારત એક ગ્લોબલ રોકાણ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનેલું રહેશે.

Disclaimer: આ આર્ટિકલ માત્ર જાણકારી માટે છે અને તેને રોકાણની સલાહની રૂપમાં ન લેવો. ઝી 24 કલાક પોતાના વાચકોને પૈસા સાથે જોડાયેલા કોઈ નિર્ણય લેતા પહેલા પોતાના નાણાકીય એડવાઇઝરની સલાહ લેવાનું સૂચન કરે છે.
 

