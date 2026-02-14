30% ક્રેશ થશે સેન્સેક્સ, 18000 પોઈન્ટ પર આવી જશે નિફ્ટી, દિગ્ગજ એક્સપર્ટની ભવિષ્યવાણીથી રોકાણકારોમાં હાહાકાર ! જાણો
Stock Market Crash Prediction: શુક્રવારે શેર બજારમાં ભારે ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો, જેના કારણે રોકાણકારોના કરોડો રૂપિયા ધોવાઈ ગયા હતા, ત્યારે શેર માર્કેટના દિગ્ગજ એક્સપર્ટે માર્કેટ ક્રેશ થવાની ભવિષ્યવાણી કરી છે, જે બાદ રોકાણકારો ડરી ગયા છે.
- ગયા શુક્રવારે શેરબજારમાં ભારે ઘટાડો જોવા મળ્યો.
- શેરબજારમાં થયેલા તીવ્ર ઘટાડાને ગંભીરતાથી લેવાની સલાહ
- યુએસમાં મંદીના સંકેતો વધુ મજબૂત બનશે, તો તણાવ વધી શકે છે
Trending Photos
Stock Market Crash Prediction: ગયા શુક્રવારે શેરબજારમાં ભારે ઘટાડો જોવા મળ્યો. સેન્સેક્સ 1,000 પોઈન્ટથી વધુ ઘટીને બંધ થયો અને નિફ્ટી પણ તૂટી પડ્યો. એક્સપર્ટ માને છે કે નાણાકીય વર્ષ 2027ના અંત સુધીમાં ભારતીય બજારોમાં 30 ટકા સુધીનો સુધારો શક્ય છે. જો આવું થાય, તો સેન્સેક્સ 60,000ની આસપાસ પહોંચી શકે છે અને નિફ્ટી 18000 સુધી પહોંચી શકે છે.
એક્સપર્ટોએ શું કહ્યું?
નબળા વૈશ્વિક સંકેતો, યુએસ ટેક શેરોમાં વેચવાલી અને AI વિક્ષેપના ભયે બજારના સેન્ટિમેન્ટ પર ગંભીર અસર કરી છે. એક્સપર્ટ માને છે કે જો આ નકારાત્મક પરિબળો ચાલુ રહે તો, આગામી 1-2 વર્ષમાં ભારતીય બજારમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થઈ શકે છે. PACE 360ના ચીફ ગ્લોબલ સ્ટ્રેટેજિસ્ટ અમિત ગોયલે શુક્રવારે શેરબજારમાં થયેલા તીવ્ર ઘટાડાને ગંભીરતાથી લેવાની સલાહ આપતા કહ્યું કે જો યુએસમાં મંદીના સંકેતો વધુ મજબૂત બનશે, તો તણાવ વધી શકે છે.
વિદેશી રોકાણકારો ભારત જેવા ઉભરતા બજારોમાંથી ભંડોળ પાછું ખેંચી શકે છે. અમિત ગોયલના મતે, જો અમેરિકામાં મંદી આવે છે, તો નાણાકીય વર્ષ 2027ના અંત સુધીમાં ભારતીય બજારોમાં 30% સુધીનો સુધારો શક્ય છે. આવી સ્થિતિમાં, સેન્સેક્સ 60,000ની આસપાસ પહોંચી શકે છે અને નિફ્ટી 18,000 સુધી પહોંચી શકે છે.
મંદીની ભીતિ
સેબીમાં નોંધાયેલા અમિત ગોયલના મંતવ્યોનો પડઘો પાડતા, બજાર એક્સપર્ટ અનુજ ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે ફુગાવાનો ભય, ઓછી માંગ, ઓછી કોર્પોરેટ કમાણી અને નોકરી ગુમાવવાનો ભય જેવા મંદીના સંકેતો પહેલાથી જ યુએસ અર્થતંત્ર પર મંડરાઈ રહ્યા છે. હવે, AI દ્વારા થતા આ વિક્ષેપે મંદીની નવી આશંકા વ્યક્ત કરી છે. જો તેની અસર વધુ વધે તો તે માંગ અને રોજગાર સર્જન પર અસર કરી શકે છે.
શુક્રવારે રોકાણકારોએ કેટલું ગુમાવ્યું?
શુક્રવારે શેરબજારમાં તીવ્ર ઘટાડાને કારણે રોકાણકારોની સંપત્તિમાં એક જ દિવસમાં 7.02 લાખ કરોડ રૂપિયાનો ઘટાડો થયો. અસ્થિર વેપારમાં, 30 શેરોવાળા BSE સેન્સેક્સ 1,048.16 પોઈન્ટ અથવા 1.25 ટકા ઘટીને 82,626.76 પર બંધ થયા. દિવસ દરમિયાન તે 1140.37 પોઈન્ટ (1.36 ટકા) ઘટીને 82534.55ની નીચી સપાટીએ પહોંચ્યો હતો.
બીએસઈ-લિસ્ટેડ કંપનીઓનું કુલ બજાર મૂડીકરણ 7,02,017.71 કરોડ રૂપિયા ઘટીને 4,65,46,643.20 કરોડ રૂપિયા (લગભગ US$5.13 ટ્રિલિયન) થયું. છેલ્લા બે ટ્રેડિંગ સત્રોમાં રોકાણકારોની સંપત્તિમાં કુલ 9,52,648.51 કરોડ રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે. શેરબજારના ડેટા અનુસાર, શુક્રવારે વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) એ 7,395.41 કરોડ રૂપિયાના શેર વેચ્યા હતા, જ્યારે સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારો (DII) એ 5,553.96 કરોડ રૂપિયાના શેર ખરીદ્યા હતા.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે