/સેલરી હાઇકની સાથે અલગથી કેશ... આ કંપનીએ રજૂ કર્યું પગાર વધારાનું નવું મોડલ; કર્મચારીઓની લાગી લોટરી!

Accenture New Salary Model: જો તમે આઇટી (IT) સેક્ટરમાં કામ કરો છો અથવા એક્સેન્ચર (Accenture) જેવી મોટી ટેક કંપનીની નીતિઓ પર નજર રાખો છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે મહત્વના છે. વૈશ્વિક IT કંપની એક્સેન્ચરે કર્મચારીઓના પગાર વધારાની પદ્ધતિમાં મોટો બદલાવ કર્યો છે. કંપની હવે માત્ર બેઝિક સેલરી વધારવાને બદલે પગાર વધારાને બે ભાગમાં વહેંચશે. એટલે કે કર્મચારીઓને એક ભાગ તેમની બેઝિક સેલરીમાં ઉમેરીને મળશે, જ્યારે બીજો ભાગ એકસાથે (Lump Sum) રોકડ તરીકે આપવામાં આવશે. કંપનીનું કહેવું છે કે, આ નવી વ્યવસ્થાનો ઉદ્દેશ્ય વધુમાં વધુ કર્મચારીઓને પગાર વધારાનો લાભ આપવાનો છે, સાથે જ કંપનીના કુલ પેરોલ ખર્ચને પણ સંતુલિત રાખવાનો છે.
ગયા વર્ષે એક્સેન્ચરે મર્યાદિત સંખ્યામાં કર્મચારીઓને "સ્ટે-એટ-લેવલ" સેલરી હાઇક આપી હતી, જેના કારણે ઘણા કર્મચારીઓમાં નિરાશા હતી. આ વખતે કંપનીએ પોતાની વ્યૂહરચના બદલીને વધુ કર્મચારીઓ સુધી પગાર વધારો પહોંચાડવાનો નિર્ણય કર્યો છે. કંપનીના આંતરિક દસ્તાવેજ અનુસાર, જૂન 2026ના મુખ્ય પગાર સુધારણા ચક્ર (Salary Revision Cycle)માં આ નવું મોડલ લાગુ કરવામાં આવ્યું છે.
કેવી રીતે કામ કરશે આ નવું મોડલ?
નવી વ્યવસ્થા હેઠળ કોઈ કર્મચારીને મળનારા કુલ પગાર વધારાનો નિર્ણય ટેલેન્ટ લીડ અને ગ્રુપ લીડ કરશે. ત્યારબાદ તે વધારાને સરખે ભાગે બે હિસ્સામાં વહેંચી દેવામાં આવશે. ઉદાહરણ તરીકે, જો કોઈ કર્મચારીના પગારમાં 3% વધારો નક્કી થાય છે, તો તેમાંથી 1.5% તેની બેઝિક સેલરીમાં ઉમેરાઈ જશે, જ્યારે બાકીની 1.5% રકમ તેને એકસાથે (Lump Sum) ચૂકવવામાં આવશે. આનાથી કર્મચારીને તરત જ વધારાની રોકડ રકમ પણ મળશે અને તેના નિયમિત પગારમાં પણ વધારો થશે.
કંપનીનું માનવું છે કે, ઘણા કર્મચારીઓ તરત જ કેશ મળવાને પ્રાથમિકતા આપે છે. આવી સ્થિતિમાં આ મોડલ કર્મચારીઓની જરૂરિયાતો અને કંપનીની નાણાકીય રણનીતિ, બન્ને વચ્ચે સંતુલન બનાવવાનો એક પ્રયાસ છે. સાથે જ બેઝિક સેલરીમાં ઓછો ટકાવારી વધારો ઉમેરવાથી કંપની ભવિષ્યના કાયમી પેરોલ ખર્ચને પણ નિયંત્રણમાં રાખી શકશે અને વધુ કર્મચારીઓને પગાર વધારાનો લાભ આપી શકશે.
પ્રમોશન મેળવનારા કર્મચારીઓ માટે નિયમ અલગ
જો કે, આ નવું 50:50 મોડલ તમામ કર્મચારીઓ પર લાગુ થશે નહીં. જે કર્મચારીઓને પ્રમોશન મળશે, તેમનો પૂરેપૂરો પગાર વધારો માત્ર બેઝિક સેલરીમાં જ ઉમેરવામાં આવશે. એટલે કે પ્રમોશન મેળવનારાઓને અલગથી લમ્પસમ ચુકવણી નહીં મળે. આ સિવાય કંપનીએ એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, જૂનમાં મળનારી આ એકસાથે ચુકવણી એ ડિસેમ્બરમાં આપવામાં આવતા વાર્ષિક બોનસનો વિકલ્પ નથી. કર્મચારીઓને ડિસેમ્બરમાં મળતું બોનસ પહેલાની જેમ જ ચાલુ રહેશે.
બીજી એક મહત્વની વાત એ છે કે, બેઝિક સેલરીમાં થયેલો વધારો અને લમ્પસમ ચુકવણી, બન્નેને કર્મચારીની વાર્ષિક કમાણીનો ભાગ માનવામાં આવશે. એનો અર્થ એ કે નાણાકીય વર્ષ 2026ના બોનસની ગણતરી કરતી વખતે આ બન્ને રકમોનો સમાવેશ કરવામાં આવશે. બીજી તરફ જે કર્મચારીઓ કંપનીના VEIP (Voluntary Equity Investment Program) અથવા ESPP (Employee Share Purchase Plan)નો ભાગ છે, તેમની લમ્પસમ ચુકવણી પર પણ સામાન્ય નિયમો અનુસાર કપાત લાગુ થશે.
એક્સેન્ચરની આ નવી સેલરી વ્યૂહરચના દર્શાવે છે કે, કંપનીઓ બદલાતા આર્થિક વાતાવરણમાં કર્મચારીઓને સારો અનુભવ આપવા અને ખર્ચ નિયંત્રણ વચ્ચે સંતુલન જાળવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. આવનારા સમયમાં અન્ય IT કંપનીઓ પણ આ પ્રકારનું મોડલ અપનાવે છે કે નહીં, તેના પર સૌની નજર રહેશે.