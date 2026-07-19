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સેલરી હાઇકની સાથે અલગથી કેશ... આ કંપનીએ રજૂ કર્યું પગાર વધારાનું નવું મોડલ; કર્મચારીઓની લાગી લોટરી!

Accenture New Salary Model: એક્સેન્ચર (Accenture)એ કર્મચારીઓ માટે પગાર વધારાનું નવું મોડલ લાગુ કર્યું છે. હવે પગાર વધારાનો એક ભાગ બેઝિક સેલરીમાં ઉમેરવામાં આવશે, જ્યારે બીજો ભાગ એકસાથે (Lump Sum) ચુકવણી તરીકે મળશે. કંપનીનું કહેવું છે કે, આનાથી કર્મચારીઓને વધુ પગાર વધારાનો લાભ મળશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 19, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 08:03 PM IST
સેલરી હાઇકની સાથે અલગથી કેશ... આ કંપનીએ રજૂ કર્યું પગાર વધારાનું નવું મોડલ; કર્મચારીઓની લાગી લોટરી!
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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