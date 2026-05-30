/અમેરિકા-ભારત ટ્રેડ ડીલ પર સર્જિયો ગોરનો મોટો દાવો! જાણો ક્યારે થશે કરાર પર હસ્તાક્ષર

US India Trade Deal: ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેનો વચગાળાની ટ્રેડ ડીલ લગભગ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. બંને પક્ષો ડીલ પૂરી કરવાની ખૂબ નજીક છે. ભારતમાં યુએસ એમ્બેસેડર સર્જિયો ગોરે શુક્રવારે આ દાવો કર્યો હતો.
US India Trade Deal: તેમણે કહ્યું હતું કે વાતચીતનો માત્ર 1 ટકા ભાગ બાકી છે. બંને પક્ષો વાતચીતને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે ઝડપથી કામ કરી રહ્યા છે, તેથી આગામી અઠવાડિયામાં ટ્રેડ ડીલ પર હસ્તાક્ષર થઈ શકે છે. તેમણે આ નિવેદન ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી (IIT) દિલ્હી ખાતે યુએસ-ઇન્ડિયા ટ્રસ્ટ ઇનિશિયેટિવના એક કાર્યક્રમ દરમિયાન આપ્યું હતું.
ગોરે કહ્યું હતું કે દેશના મુખ્ય વેપાર વાટાઘાટકારની આગેવાની હેઠળનું એક યુએસ પ્રતિનિધિમંડળ વાટાઘાટોને આગળ વધારવા માટે 1થી 4 જૂન દરમિયાન ભારતની મુલાકાત લેશે. આ મુલાકાત આ વર્ષની શરૂઆતમાં વોશિંગ્ટનમાં બંને દેશોના અધિકારીઓ વચ્ચેની વાતચીત પછી છે.
આગામી થોડા અઠવાડિયામાં આ કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવશે
ગોરે કહ્યું કે ટ્રમ્પનું લક્ષ્ય બંને દેશો વચ્ચે વેપારને સરળ બનાવવાનું છે, જેથી અમેરિકન વ્યવસાયો અને ઉદ્યોગસાહસિકો માટે તકો ઊભી થાય. ગયા અઠવાડિયે, ભારતે તે ટ્રેડ ડીલના અંતિમ તબક્કાને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે અમેરિકામાં એક પ્રતિનિધિમંડળ મોકલ્યું હતું.
આવતા અઠવાડિયે, અમે તે ચર્ચાઓ ચાલુ રાખવા માટે અહીં એક અમેરિકન પ્રતિનિધિમંડળનું સ્વાગત કરીશું. અમને આશા છે કે આગામી થોડા અઠવાડિયા અને મહિનામાં નવા વેપાર કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવશે.
આર્થિક સંબંધોના વિસ્તરણ પર બોલતા, ગોરે કહ્યું કે બંને દેશો વચ્ચે માલ અને સેવાઓમાં વેપાર કરારો માત્ર બે દાયકામાં આશરે 20 બિલિયન ડોલરથી વધીને 220 બિલિયન ડોલરથી વધુ થયા છે. તેમણે કહ્યું કે આ માત્ર જથ્થાની બાબત નથી, પરંતુ ઊંડા અને મજબૂત આર્થિક સંબંધોને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
આ ક્ષેત્રો પર ભાર
રાજદૂતે ભારતને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના મુખ્ય આર્થિક ભાગીદારોમાંના એક તરીકે વર્ણવ્યું અને કહ્યું કે વેપાર વૃદ્ધિ નવીનતા, રોકાણ અને ડિજિટલ વેપાર, ઉત્પાદન, ઊર્જા અને ઉભરતી તકનીકો જેવા હાઈ-મૂલ્ય ક્ષેત્રો દ્વારા સંચાલિત થાય છે. તેમણે બંને દેશોએ આ સંબંધમાંથી નક્કર લાભ મેળવવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો અને નોંધ્યું કે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર ભારતને વિશ્વના ઉભરતા કેન્દ્રોમાંના એક તરીકે ઓળખે છે.