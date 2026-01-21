શેરબજાર ફરી લોહીલુહાણ ! દોઢ કલાકમાં ₹45000000000000 સ્વાહા, જાણો કેમ સતત ઘટી રહ્યું છે માર્કેટ
Share Market Crash Reason: શેરબજારમાં ઘટાડો ઓછો થવાના કોઈ સંકેત દેખાતા નથી. બુધવારે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો, જેના કારણે રોકાણકારોના પૈસા થોડા સમયમાં જ ધોવાઈ ગયા, જેમાં 4.50 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધુનું નુકસાન થયું છે.
Share Market Crash Reason: બુધવારે પણ શેરબજારમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો. બજારની શરૂઆત ફાયદા સાથે થઈ, પરંતુ તે લાંબો સમય ટકી શક્યું નહીં. થોડા સમય પછી તે ઘટવા લાગ્યો. સવારે લગભગ 11 વાગ્યા સુધીમાં, સેન્સેક્સ 1,000 પોઈન્ટથી વધુ ઘટ્યો હતો.
નિફ્ટીમાં પણ લગભગ 300 પોઈન્ટનો ઘટાડો થયો. આ ઘટાડાથી રોકાણકારોને માત્ર દોઢ કલાકમાં 4.50 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધુનું નુકસાન થયું. ગઈકાલે, મંગળવારે પણ બજારમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો હતો. સેન્સેક્સ 1,000 પોઈન્ટથી વધુ ઘટ્યો અને રોકાણકારોએ 9 લાખ કરોડ રૂપિયા ગુમાવ્યા હતા.
બુધવારે સતત ત્રીજા દિવસે વેચવાલી જોવા મળી. વૈશ્વિક આંચકા અને મિશ્ર કોર્પોરેટ પરિણામોએ રોકાણકારોના વિશ્વાસને ઠેસ પહોંચાડી છે. સવારે લગભગ 11 વાગ્યે, સેન્સેક્સ 863.32 પોઈન્ટ ઘટીને 81,317.15 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. નિફ્ટી 50 પણ 243.35 પોઈન્ટ ઘટ્યો, જે 24,989.15થી ઘટીને 1,056 પોઈન્ટ ઘટીને 81,124.45 પર આવી ગયો છે.
બજાર ઘટવાના મુખ્ય કારણો
1. ગ્રીનલેન્ડ પર ટ્રમ્પનું નિવેદન
યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા ગ્રીનલેન્ડ લેવાની ધમકી અને યુરોપિયન યુનિયન સાથે ટ્રેડ વોર ફરી શરૂ કરવાની ધમકી આપ્યા બાદ એશિયન બજારો સતત ત્રીજા દિવસે ઘટ્યા હતા. આ નિવેદનથી યુએસ સંપત્તિઓમાં વેચાણનો ભય ફરી જાગ્યો છે. યુરોપ સામે નવા ટેરિફની તેમની ધમકીઓએ નવા વૈશ્વિક વેપાર યુદ્ધનો ભય ઉભો કર્યો છે, જેના કારણે બજારમાં ઘટાડો થયો છે.
2. સ્થાનિક કંપનીઓ તરફથી નબળા પરિણામો
કોર્પોરેટ પરિણામોની મોસમમાં પણ કોઈ રાહત મળી નથી. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ અને ICICI બેંક જેવી મોટી કંપનીઓના અપેક્ષા કરતાં નબળા પરિણામોએ રોકાણકારોનો વિશ્વાસ વધુ નબળો પાડ્યો. આનાથી ચિંતા વધી કે કંપનીઓના મૂલ્યાંકન તેમના વાસ્તવિક પ્રદર્શનની તુલનામાં વધુ પડતું હતું. IT ઇન્ડેક્સ 1 ટકા ઘટ્યો, જે ક્ષેત્રોમાં સૌથી મોટો ઘટાડો છે.
3. રૂપિયો રેકોર્ડ નીચી સપાટીએ પહોંચ્યો
ભારતીય રૂપિયો બુધવારે અત્યાર સુધીના સૌથી નીચા સ્તરે પહોંચ્યો, જેનાથી વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાથી પહેલાથી જ પરેશાન ઇક્વિટી રોકાણકારોની ચિંતામાં વધારો થયો. ડિસેમ્બરના મધ્યમાં સ્થાપિત 91.0750 પ્રતિ યુએસ ડોલરના તેના અગાઉના રેકોર્ડને વટાવીને 91.2950ની આસપાસ ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. ગ્રીનલેન્ડ વિવાદ, સતત વિદેશી મૂડીનો પ્રવાહ અને ભારત-યુએસ વેપાર કરારના અભાવે રૂપિયા પર દબાણ વધાર્યું.
4. વિદેશી રોકાણકારોનું વેચાણ
વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) દ્વારા સતત વેચાણથી બજારનો વિશ્વાસ વધુ ઘટ્યો છે. FII સતત અગિયારમા સત્ર માટે ચોખ્ખા વેચાણકર્તા રહ્યા છે. વિદેશી રોકાણકારોએ મંગળવાર, 20 જાન્યુઆરીના રોજ આશરે 2938 કરોડ રૂપિયાના શેર વેચ્યા હતા, જે વૈશ્વિક વેપાર તણાવ અને ભૂરાજકીય અનિશ્ચિતતા વચ્ચે તેમની સાવચેતી દર્શાવે છે. જ્યારે સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારો (DII)એ થોડો ટેકો પૂરો પાડ્યો હતો, તે મુખ્ય સૂચકાંકોમાં ઘટાડાને રોકવામાં નિષ્ફળ ગયો.
