/Share Market: ભારતના શેર બજારમાં હાહાકાર, 4 દિવસમાં 13,00,000 કરોડ સ્વાહા; આ તબાહી માટે જવાબદાર કોણ?

Share Market Crash Reason: 23 જુલાઈએ ફરી એકવાર શેરબજાર ઘટાડા સાથે બંધ થયું છે. આ સતત ચોથો દિવસ છે, જ્યારે ભારતીય બજારમાં વેચવાલી હાવી રહી. રોકાણકારોનો ડર સ્પષ્ટ જોવા મળી રહ્યો છે અને બજાર લાલ નિશાન સાથે ખૂલીને લાલ રંગ સાથે જ બંધ થયું. ગુરુવાર 23 જુલાઈએ સેન્સેક્સ 364 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે 76,391 પર બંધ થયો, જ્યારે નિફ્ટી 127 પોઈન્ટ ઘટીને 23,870 પર બંધ થયો.
શેરબજારની ખરાબ હાલત, કોણ છે જવાબદાર?
શેરબજાર માટે આ અઠવાડિયું ખૂબ જ ખરાબ રહ્યું છે. સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બન્ને સતત 4 દિવસથી ઘટી જ રહ્યા છે. 23 જુલાઈએ સેન્સેક્સ 364 પોઈન્ટ ઘટીને બંધ થયો. તે પહેલાં 22 જુલાઈએ સેન્સેક્સ 715 પોઈન્ટ ઘટ્યા બાદ 76,755 પર બંધ થયો હતો. મંગળવાર 21 જુલાઈએ પણ સેન્સેક્સ 238.41 પોઈન્ટ ઘટીને 77,470.11 પર બંધ થયો હતો. 20 જુલાઈએ સેન્સેક્સમાં 442.93 પોઈન્ટનો ઘટાડો થઈને 77,708.52 પર બંધ થયો હતો. આખા અઠવાડિયે બજારની હાલત ખરાબ રહી છે.
4 દિવસના ઘટાડાથી બજારે કેટલું ગુમાવ્યું?
વૈશ્વિક તણાવ અને ક્રૂડ ઓઈલની કિંમતોમાં તેજીએ બજારનો મૂડ બગાડી દીધો છે. દરરોજ રોકાણકારોને લાખો-કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. આજના ઘટાડાના કારણે BSEમાં લિસ્ટેડ કંપનીઓની માર્કેટ કેપ 484.29 લાખ કરોડથી ઘટીને 480.05 લાખ કરોડ પર પહોંચી ગઈ છે. જો છેલ્લા 4 દિવસનું મળીને જોઈએ, તો રોકાણકારોના 13.43 લાખ કરોડ રૂપિયા ડૂબી ચૂક્યા છે.
કેમ સતત ઘટી રહ્યું છે ભારતનું શેરબજાર?
બજારમાં ઘટાડા માટે ઘણા પરિબળો જવાબદાર છે, પરંતુ સૌથી મોટું કારણ ક્રૂડ ઓઈલ બન્યું છે. હોર્મુઝ પર નાકેબંધી, અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ઉગ્ર બની રહેલું યુદ્ધ અને લાલ સાગરમાં હુતીઓ દ્વારા જહાજો પર કરવામાં આવી રહેલા હુમલાઓએ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવને પ્રતિ બેરલ 98 ડોલરને પાર પહોંચાડી દીધા છે. જે ઓઈલ એક અઠવાડિયા પહેલા સુધી 76 ડોલર પર પહોંચી ગયું હતું, તે સતત વધી રહ્યું છે. ઓઈલ સપ્લાયના સંકટના કારણે રોકાણકારોમાં ડરનો માહોલ જોવા મળ્યો. મોંઘું ક્રૂડ ઓઈલ પેઇન્ટ કંપનીઓ, ઓઇલ કંપનીઓ અને એરલાઇન કંપનીઓના શેર પર દબાણ વધારી રહ્યું છે.
ટ્રમ્પ ટેરિફની શેર બજાર પર અસર
અમેરિકાએ જેનરિક દવાઓ પર ટેરિફની જાહેરાત કરી છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ તરફથી જેનરિક દવાઓ પર 100-200% ટેરિફની ધમકીઓ આપવામાં આવી છે, ત્યારથી ફાર્મા સ્ટોક્સમાં વેચવાલી જોવા મળી રહી છે. સિપલા (Cipla) અને ડો. રેડ્ડીઝ (Dr Reddy's) જેવી કંપનીઓના શેર ઊંધા માથે પટકાયા.
વિદેશી રોકાણકારોની બજાર પર અસર
એટલું જ નહીં, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) તરફથી સતત થઈ રહેલી વેચવાલી પણ બજાર પર દબાણ વધારી રહી છે. મિડલ ઈસ્ટ યુદ્ધના કારણે FII ભારતીય બજારથી અંતર વધારી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત કંપનીઓના નબળા ત્રિમાસિક પરિણામોથી બજારનું સેન્ટિમેન્ટ બગડ્યું છે. રોકાણકારોનો ઉત્સાહ ઓછો થયો છે અને બજારમાં ઘટાડો હાવી થઈ ગયો છે.