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Share Market: ભારતના શેર બજારમાં હાહાકાર, 4 દિવસમાં 13,00,000 કરોડ સ્વાહા; આ તબાહી માટે જવાબદાર કોણ?

Why Sensex Crash Today: છેલ્લા 2 દિવસથી શેરબજારમાં કડાકાનો દોર ચાલી રહ્યો છે. સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી આખા અઠવાડિયે ઘટ્યા છે. બજારમાં આ વેચવાલીના કારણે રોકાણકારોએ 13 લાખ કરોડ રૂપિયા ગુમાવ્યા છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 23, 2026, 07:33 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 07:33 PM IST
Share Market: ભારતના શેર બજારમાં હાહાકાર, 4 દિવસમાં 13,00,000 કરોડ સ્વાહા; આ તબાહી માટે જવાબદાર કોણ?

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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