Upcoming IPO: આગામી સપ્તાહે કમાણીની મોટી તક, ખુલશે 22 નવા આઈપીઓ, 5000 કરોડ ભેગા કરવાની તૈયારી

Upcoming IPO: આગામી સપ્તાહે શેર બજારમાં 22 આઈપીઓ ખુલવાના છે, જેમાં Ganesh Consumer Products, Atlanta Electricals, Solvex Edibles જેવા નામ સામેલ છે. આ કંપનીઓ કુલ 5000 કરોડ રૂપિયા ભેગા કરવાનો પ્રયાસ કરશે.
Upcoming IPO: શેર બજારમાં આગામી સપ્તાહે કમાલ થવાનો છે. કુલ 22 આઈપીઓ લાઇનમાં છે, જે કુલ મળી 5000 કરોડ રૂપિયા ભેગા કરવાના છે. તેમાંથી 8 મેનબોર્ડ આઈપીઓ છે, જે મોટા પાયે ફંડ એકઠું કરશે અને 14 એસએમઈ આઈપીઓસ જે નાના-મધ્યમ બિઝનેસને મજબૂતી આપશે. રિપોર્ટ અનુસાર આ આઈપીઓ 22થી 30 સપ્ટેમ્બર વચ્ચે ખુલશે.
આગામી સપ્તાહે આ આઈપીઓ ઓપન થશે.
મેનબોર્ડ આઈપીઓની શરૂઆત ગણેશ કંઝ્યુમર પ્રોડક્ટ્સથી થશે. આ ઈશ્યુ 22 સપ્ટેમ્બરે ખુલશે અને 24 તારીખે બંધ થશે. કિંમત 306-322, ઈશ્યુ સાઇઝ 408.8 કરોડ. આ દિવસે એટલાન્ટા ઈલેક્ટ્રોનિક્સ પણ લોન્ચ થશે, જે 22-24 સપ્ટેમ્બર, 718-754 રૂપિયા બેંડ, 687.3 કરોડ રૂપિયાનું ફંડ એકત્ર કરશે.
ધસાઈ ટેક્નોલોજીસનો IPO 23 સપ્ટેમ્બરે ખુલશે, જેની પ્રાઇસ બેન્ડ ₹402-423 કરોડ (831.1 કરોડ) છે. આનંદ રાઠી શેર્સ અને સ્ટોક બ્રોકર્સનો IPO 23-25 સપ્ટેમ્બરે ખુલશે, જેની પ્રાઇસ બેન્ડ ₹593-641 કરોડ (745 કરોડ) છે.
સોલારવર્લ્ડ એનર્જી સોલ્યુશન્સનો IPO 23-25 સપ્ટેમ્બરે ખુલશે, જેની પ્રાઇસ બેન્ડ ₹333-351 કરોડ (333-351 કરોડ) છે, અને તે ₹490 કરોડ (490 કરોડ) એકત્ર કરશે. જારો ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજીનો IPO 23 સપ્ટેમ્બરે ખુલશે, જેની પ્રાઇસ બેન્ડ ₹846-890 કરોડ (846-890 કરોડ) છે. કંપની ₹450 કરોડ (450 કરોડ) એકત્ર કરશે.
અપક પ્રીફેબ ટેક્નોલોજીસનો IPO 24 થી 26 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ખુલશે, જેની પ્રાઇસ બેન્ડ ₹194-204 કરોડ (194-204 કરોડ) હશે. કંપની ₹504 કરોડ (504 કરોડ) એકત્ર કરવા માટે IPO લોન્ચ કરશે.
ઝિંકશાલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 25-29 સપ્ટેમ્બર સુધી ખુલ્લી રહેશે. તેનો પ્રાઇસ બેન્ડ ₹115-121 રહેશે, અને કંપની ₹116.1 કરોડ એકત્ર કરશે. આ IPO મોટા રોકાણકારો માટે એક સુવર્ણ તક છે, કારણ કે તે સારું લિસ્ટિંગ પ્રીમિયમ મેળવવાની શક્યતા છે.
એસએમઈ આઈપીઓમાં પણ રોકાણની સારી તક
હવે, SME IPO ની વાત કરીએ, જે નાના રોકાણકારો માટે વધુ યોગ્ય રહેશે. Solvex Edibles 22-24 સપ્ટેમ્બર માટે ₹72 ની પ્રાઇસ બેન્ડ સાથે સુનિશ્ચિત થયેલ છે, અને કંપની ₹18.87 કરોડ એકત્ર કરવા માટે આ IPO લોન્ચ કરી રહી છે. પ્રાઇમ કેબલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 22-24 સપ્ટેમ્બર સુધી ખુલશે. તેનો પ્રાઇસ બેન્ડ ₹78-₹83 રહેશે, અને કંપની ₹40.01 કરોડ એકત્ર કરશે. ઇકોલાઇન એક્ઝિમ 23-25 સપ્ટેમ્બર સુધી ખુલશે. તેનો પ્રાઇસ બેન્ડ ₹134-₹141 રહેશે, અને કંપની ₹76.42 કરોડ એકત્ર કરશે. મેટ્રિક્સ જીઓ સોલ્યુશન્સ 23-25 સપ્ટેમ્બર સુધી ખુલશે. તેનો પ્રાઇસ બેન્ડ ₹98-₹104 રહેશે, અને કંપની ₹77.91 કરોડ એકત્ર કરશે. ટ્રુ કલર્સ 23-25 સપ્ટેમ્બર સુધી ખુલશે. તેનો પ્રાઇસ બેન્ડ ₹181-₹191 રહેશે, અને કંપની ₹127.96 કરોડ એકત્ર કરશે.
એપ્ટસ ફાર્મા 23-25 સપ્ટેમ્બર સુધી ખુલો રહેશે. તેની પ્રાઇસ બેન્ડ 65-70 રૂપિયા રહેશે અને કંપની 13.02 કરોડ રૂપિયા ભેગા કરશે. ભારતરોહન એયરબોર્ન ઇનોવેશન્સ 23-25 સપ્ટેમ્બર સુધી ખુલશે. તેની પ્રાઇસ બેન્ડ 80-85 રૂપિયા રહેશે અને કંપની 45.04 કરોડ ભેગા કરશે. પરૂહ ટેક્નોલોજી 24-26 સપ્ટેમ્બર સુધી ખુલો રહેશે. તેની પ્રાઇસ બેન્ડ 50-63 રૂપિયા રહેશે અને કંપની 23.5 કરોડ ભેગા કરશે.
જસ્ટો રિફિનટેક 24-26 સપ્ટેમ્બર સુધી ખુલ્લું રહેશે. તેનો પ્રાઇસ બેન્ડ 120-127 રૂપિયા રહેશે અને કંપની 63 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરશે. સિસ્ટમેટિક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 24-26 સપ્ટેમ્બર સુધી ખુલ્લું રહેશે. તેનો પ્રાઇસ બેન્ડ 185-195 રૂપિયા રહેશે અને કંપની 115.6 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરશે. DSM ફ્રેશ ફૂડ્સ 25-30 સપ્ટેમ્બર સુધી ખુલ્લું રહેશે. તેનો પ્રાઇસ બેન્ડ 96-101 રૂપિયા રહેશે અને કંપની 59.65 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરશે. ટેલ્ઝ પ્રોજેક્ટ્સ 25-29 સપ્ટેમ્બર સુધી ખુલ્લું રહેશે. તેનો પ્રાઇસ બેન્ડ 95-105 રૂપિયા રહેશે અને કંપની 27.24 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરશે.
અંતમાં ઇન્ફિનિટી ઇન્ફોવેનો પણ ઉલ્લેખ છે, પરંતુ તેની વિગત હજુ સ્પષ્ટ થઈ નથી. આ પણ એસએમઈનો ભાગ લાગે છે. એસએમઈ આઈપીઓ નાની લોટ સાઇઝ આપે છે, જેનાથી એન્ટ્રી સરળ થઈ જાય છે.
હવે રોકાણકારો વિચારી રહ્યાં હશે કે કઈ જગ્યાએ પૈસા લગાવવા. મેનબોર્ડમાં ટેક અને એનર્જી સેક્ટર મજબૂત જોવા મળી રહ્યું છે, જ્યારે એસએમઈમાં ફાર્મા, કેબલ અને ફૂડ જેવા લોકલ બિઝનેસ આકર્ષક છે. પરંતુ ધ્યાન રાખો, દરેક આઈપીઓમાં જોખમ હોય છે. કંપનીની વિગતો ચેક કર્યાં બાદ આઈપીઓ ભરવો જોઈએ.
