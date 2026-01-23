Prev
60000000000000 રૂપિયા સ્વાહા! શેરબજાર લોહીલુહાણ, સેન્સેક્સમાં મોટો કડાકો, જાણો તેજી પછી કેમ આવ્યો ઘટાડો?

Share market crash: શેરબજાર આજે તેજી સાથે ખૂલ્યું હતું પરંતુ બપોર પછી તેમાં ભારે ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. સેન્સેક્સમાં 700 પોઈન્ટથી વધુનો ઘટાડો થયો, જ્યારે નિફ્ટી 25,100ની સપાટીથી નીચે સરકી ગયો. આ ઘટાડા પાછળનું કારણ શું હતું?

Jan 23, 2026, 02:44 PM IST

Share market crash: સ્થાનિક શેરબજારમાં આજે મોટો કડાકો જોવા મળ્યો છે. સવારે બજાર તેજી સાથે ખૂલ્યું હતું પરંતુ ત્યારબાદ તેમાં અચાનક ઘટાડો શરૂ થયો હતો. વિદેશી રોકાણકારોની સતત વેચવાલીએ ફરી એકવાર બજાર પર દબાણ ઊભું કર્યું છે. જેના કારણે BSE સેન્સેક્સ 800 પોઈન્ટથી વધુ તૂટ્યો હતો, જ્યારે નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો નિફ્ટી પણ એક મહત્વપૂર્ણ ટેકનિકલ સ્તરથી નીચે આવી ગયો હતો.

બપોરે 2:23 વાગ્યે સેન્સેક્સ 800.52 પોઈન્ટ (0.97%)ના ઘટાડા સાથે 81,506.85 પર ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો. નિફ્ટી 240.10 પોઈન્ટ (0.95%) ઘટીને 25,049.80પર આવી ગયો હતો. આ ઘટાડાને કારણે BSEમાં લિસ્ટેડ કંપનીઓનું કુલ માર્કેટ કેપ 5.7 લાખ કરોડ રૂપિયા ઘટીને 452.69 લાખ કરોડ રૂપિયા રહી ગયું હતું.

કેમ આવ્યો આ ઘટાડો?
દુનિયાભરમાંથી મળી રહેલા કેટલાક હકારાત્મક સંકેતો છતાં ભારતીય બજારમાં હજુ પણ અનિશ્ચિતતા યથાવત છે. સપ્તાહના છેલ્લા ટ્રેડિંગ દિવસે સેન્સેક્સની શરૂઆત તેજી સાથે 82,335.94 પર થઈ હતી. તે 82,516.27 ના ઉપરના સ્તરે પણ પહોંચ્યો હતો, પરંતુ તે વધુ સમય ટકી શક્યો નહીં. ઉંચા સ્તરો પર પ્રોફિટ બુકિંગ (નફો વસૂલવાની પ્રક્રિયા) શરૂ થઈ ગઈ હતી. 

આ વેચવાલી એવા સમયે આવી જ્યારે એક દિવસ પહેલા જ બજારે સતત ત્રણ દિવસના ઘટાડાનો સિલસિલો તોડ્યો હતો. શુક્રવારે સવારે એશિયન બજારોમાં તેજી અને ગ્રીનલેન્ડ સંબંધિત ભૂ-રાજકીય ચિંતાઓ હળવી થવાને કારણે બજારને થોડો ટેકો મળ્યો, પરંતુ તે લાંબો સમય ટકી શક્યો નહોતો.

