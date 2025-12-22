Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

લિસ્ટિંગની સાથે તૂટી ગયો આ કચ્છની કંપનીનો શેર, પહેલા જ દિવસે રોકાણકારોને 25%નું નુકસાન ! જાણો

Share Crash: કંપનીનો શેર 100.80 રૂપિયા પર લિસ્ટ થયા છે, જે 20% ઘટીને 126 રૂપિયા હતા. લિસ્ટિંગ પછી, કંપનીના શેર વધુ 5% ઘટીને 95.80 રૂપિયા પર આવી ગયા.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 22, 2025, 02:47 PM IST

Trending Photos

લિસ્ટિંગની સાથે તૂટી ગયો આ કચ્છની કંપનીનો શેર, પહેલા જ દિવસે રોકાણકારોને 25%નું નુકસાન ! જાણો

Share Crash: કંપનીનો શેર પહેલા જ દિવસે નીચે પડ્યો છે. શેર બજારમાં પ્રવેશ્યા પછી મોટો ઘટાડો થયો છે. શેર સોમવારે BSE પર 20% ઘટીને 100.80 રૂપિયા પર લિસ્ટ થયા હતા. IPOમાં કંપનીના શેરનો ભાવ 126 રૂપિયા હતો. 

નેપ્ચ્યુન લોજીટેક(Neptune Logitek)નો IPO 15 ડિસેમ્બર, 2025ના અરજી કરવા માટે ખુલ્યા હતો અને 17 ડિસેમ્બર સુધી ખુલ્લો રહ્યો હતો. કંપનીના IPOનું કુલ કદ 46.62 કરોડ રૂપિયા હતું. નેપ્ચ્યુન લોજીટેક લોજિસ્ટિક્સ સોલ્યુશન્સ પ્રદાન કરે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

લિસ્ટિંગ પછી કંપનીના શેર વધુ ઘટ્યા

નેપ્ચ્યુન લોજીટેક લિમિટેડ(Neptune Logitek)ના શેર નબળા લિસ્ટિંગ પછી વધુ ઘટ્યા છે. કંપનીના શેર 5% ઘટીને 95.80 રૂપિયા થયા છે. IPOના 126 રૂપિયાના ભાવની સરખામણીમાં, નેપ્ચ્યુન લોજીટેકના શેર પહેલા દિવસે 24 ટકા ઘટ્યા છે. લિસ્ટિંગ પછી, કંપનીનું માર્કેટ કેપ 131 કરોડ રૂપિયા છે. અંકિત દેવીદાસ શાહ અને રીમા અંકિત શાહ કંપનીના પ્રમોટર છે. IPO પહેલા, કંપનીમાં પ્રમોટરોનો હિસ્સો 99.99 ટકા હતો, જે હવે ઘટીને 72.99 ટકા થઈ ગયો છે.

કંપનીનો વ્યવસાય શું છે?

નેપ્ચ્યુન લોજીટેક લિમિટેડ (Neptune Logitek) એક સંકલિત લોજિસ્ટિક્સ સોલ્યુશન્સ પ્રદાતા છે. કંપની ફ્રેઇટ ફોરવર્ડિંગ અને કસ્ટમ્સ ક્લિયરન્સ, એર ફ્રેઇટ ટ્રાન્સપોર્ટેશન, ડોર-ટુ-ડોર મલ્ટિમોડલ કોસ્ટલ ફોરવર્ડિંગ, રોડ ટ્રાન્સપોર્ટેશન અને રેલ ટ્રાન્સપોર્ટેશન સેવાઓ પ્રદાન કરે છે. 31 માર્ચ, 2025 સુધીમાં, કંપની પાસે 199 ફ્લીટ અને ફ્લીટ ઓપરેટર્સ છે. કંપની પાસે કામગીરીને ટેકો આપવા માટે નવ શાખા ઓફિસો છે.

IPOનું સબ્સ્ક્રિપ્શન 1.61 ગણું

નેપ્ચ્યુન લોજીટેક લિમિટેડનો IPO 1.61 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. છૂટક રોકાણકાર શ્રેણીને 2.90 ગણું સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું, જ્યારે બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકાર શ્રેણીને 0.32 ગણું સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું હતું.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Neptune Logitek Share ListingNeptune Logitek IPONeptune Logitek Share GMPNeptune Logitek Share Grey Market PremiumNeptune Logitek IPO NewsGujarati NewsBusiness Newsinvest

Trending news