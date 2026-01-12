Prev
ટાટાની આ કંપનીમાં હાહાકાર, 1450 રૂપિયાથી ઘટીને 365 પર આવ્યો આ શેર, જાણો કારણ

TATA Share Crash Reason: ટાટા ગ્રુપની આ કંપનીના શેરનો ભાવ, જે જુલાઈ 2024માં 1,450 રૂપિયા સુધી પહોંચ્યો હતો, તે હવે ઘટીને 365 રૂપિયા થઈ ગયો છે. આનો અર્થ એ થયો કે શેર તેના હાઈ લેવલથી 75 ટકા ઘટ્યો છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 12, 2026, 02:35 PM IST

ટાટાની આ કંપનીમાં હાહાકાર, 1450 રૂપિયાથી ઘટીને 365 પર આવ્યો આ શેર, જાણો કારણ

TATA Share Crash Reason: ટાટા ગ્રુપ(Tata Group)ની એક કંપની ખૂબ જ ખરાબ સ્થિતિમાં છે, તેજસ નેટવર્ક્સ (Tejas Networks) સાથે શું થયું છે તે અંગે રોકાણકારો ચિંતિત છે. સોમવારે નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો, શેરનો ભાવ 365 રૂપિયા સુધી ગબડી ગયો.

હકીકતમાં, તેજસ નેટવર્ક્સ (Tejas Networks)ના શેર સોમવારે બપોરે 1:30 વાગ્યે 373 રૂપિયા પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા, જે 10.58% ઘટીને 365 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા હતા. ગયા મહિનામાં શેર 23 ટકા ઘટ્યો છે, અને શેરનો ભાવ 6 મહિનામાં લગભગ અડધો થઈ ગયો છે. એક વર્ષના ચાર્ટ દર્શાવે છે કે શેર 62 ટકાથી વધુ ઘટ્યો છે.

તેજસ નેટવર્ક્સ(Tejas Networks)ના શેરમાં 2024માં જોરદાર તેજી જોવા મળી હતી. જુલાઈ 2024માં શેરનો ભાવ 1,450 રૂપિયા પર પહોંચ્યો હતો, અને હવે 365 રૂપિયા પર આવી ગયો છે. આનો અર્થ એ થયો કે શેર તેની ઊંચી સપાટીથી 75 ટકા ઘટી ગયો છે. સોમવારે, શેર 52 અઠવાડિયાના લોઅર લેવલે પહોંચ્યો. પરિણામે, રોકાણકારો હવે આ ટાટા ગ્રુપ કંપની અંગે ગભરાટની સ્થિતિમાં છે.

ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ખરાબ પ્રદર્શન

તેજસ નેટવર્ક્સ(Tejas Networks)ના ત્રીજા ક્વાર્ટરના પરિણામો ગયા અઠવાડિયે જાહેર થયા હતા. ત્યારબાદ, કંપનીના શેરમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો હતો કારણ કે રોકાણકારો કંપનીના પ્રદર્શનથી નિરાશ થયા હતા. ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં તેજસ નેટવર્ક્સ(Tejas Networks)ની આવક આશરે 307 કરોડ રૂપિયા હતી, જે પાછલા ક્વાર્ટર કરતા વધારે છે. બીજા ક્વાર્ટરમાં આવક 262 કરોડ રૂપિયા હતી. જોકે, વાર્ષિક ધોરણે આવકમાં આશરે 88 ટકા ઘટાડો થયો હતો. ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં આવક 2,642 કરોડ રૂપિયા હતી.

કંપનીએ ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં 196.5 કરોડ રૂપિયાનો ચોખ્ખી ખોટ નોંધાવી હતી, જે પાછલા ક્વાર્ટરના 307 કરોડ રૂપિયાના નુકસાનથી થોડો સુધારો છે. ગયા વર્ષના સમાન ક્વાર્ટરમાં, કંપનીને 165.67 કરોડ રૂપિયાનો નફો થયો હતો. નબળા પરિણામોને કારણે, શેર વેચાણ દબાણનો ભોગ બન્યો છે.

કંપનીનું સંચાલન પ્રદર્શન પણ નબળું રહ્યું. EBITDA (ઓપરેટિંગ નફો) 134 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું હતું, જે ગયા વર્ષના સમાન ક્વાર્ટરમાં 371.3 કરોડ રૂપિયાનો નફો હતો.

નબળા પરિણામો પાછળના કારણો

કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે BSNL તરફથી મોટા ઓર્ડરમાં વિલંબ હજુ પણ ચાલુ છે, જેના કારણે વેચાણ અને આવક પર દબાણ આવી રહ્યું છે. એડવાન્સ ખરીદી ઓર્ડર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ અંતિમ ઓર્ડર બાકી છે, જેના કારણે ઉત્પાદન અને પુરવઠા પર અસર પડી રહી છે.

ત્રીજા ક્વાર્ટરના અંતે, કંપનીનો ઇન્વેન્ટરી અંદાજે 2,363 કરોડ રૂપિયા હતો, જે પાછલા ક્વાર્ટર કરતા થોડો ઓછો હતો, અને તેને તૈયાર માલમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવશે અને આગામી મહિનાઓમાં ડિલિવરી કરવામાં આવશે.

