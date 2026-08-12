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₹100 થી ઓછી કિંમતના છે શેર, પહેલા દિવસે કમાઈ શકો છો 50% નફો, GMP કરે છે મજબૂત ઈશારો


IPO News: LAPL ઓટોમોટિવના IPOની કિંમત ₹94 છે. ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીના શેર ₹47ના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. કંપનીનો IPO 344 ગણાથી વધુ વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 12, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 03:19 PM IST
₹100 થી ઓછી કિંમતના છે શેર, પહેલા દિવસે કમાઈ શકો છો 50% નફો, GMP કરે છે મજબૂત ઈશારો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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