/₹100 થી ઓછી કિંમતના છે શેર, પહેલા દિવસે કમાઈ શકો છો 50% નફો, GMP કરે છે મજબૂત ઈશારો

IPO News: LAPL ઓટોમોટિવ IPO: વર્તમાન ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ સૂચવે છે કે LAPL ઓટોમોટિવ શેર તેના પહેલા દિવસે બજારમાં ધમાલ મચાવી શકે છે. LAPL ઓટોમોટિવ શેર ગ્રે માર્કેટમાં 50% પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે, જે મજબૂત લિસ્ટિંગ સૂચવે છે. LAPL ઓટોમોટિવ શેર ગુરુવાર, 13 ઓગસ્ટ, 2026 ના રોજ લિસ્ટ થશે. કંપનીના IPO પર ભારે દાવ લગાવવામાં આવ્યો હતો, LAPL ઓટોમોટિવનો IPO 344 ગણો ઓવરસબ્સ્ક્રાઇબ થયો હતો.
શેરનો ભાવ ₹94 છે, GMP ₹47 પર પહોંચી ગયો છે
LAPL ઓટોમોટિવનો IPO ભાવ ₹94 છે. ગ્રે માર્કેટમાં શેર ₹47 ના વધારા સાથે ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. વર્તમાન ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ (GMP) ના આધારે, LAPL ઓટોમોટિવના શેર ₹141 ની આસપાસ લિસ્ટ થઈ શકે છે. IPO માં ફાળવેલ શેર રોકાણકારો લિસ્ટિંગ પર 50% લાભની અપેક્ષા રાખી શકે છે. LAPL ઓટોમોટિવનો IPO 6 ઓગસ્ટના રોજ બોલી લગાવવા માટે ખુલ્યો હતો અને 10 ઓગસ્ટ સુધી ખુલ્લો રહ્યો હતો. કંપનીના IPO માં શેરની ફાળવણી મંગળવાર, 11 ઓગસ્ટના રોજ ફાઇનલ કરવામાં આવી હતી.
કંપનીનો IPO 344થી વધુ વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો
LAPL ઓટોમોટિવનો IPO કુલ 344.31 વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો. વ્યક્તિગત રોકાણકાર શ્રેણીમાં IPO 387.78 વખત જોવા મળ્યો. બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકાર (NII) શ્રેણીમાં 433.26 વખત સબ્સ્ક્રિપ્શન જોવા મળ્યું. કંપનીના IPOમાં ક્વોલિફાઇડ ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ બાયર્સ (QIB) ક્વોટા 200.23 વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો. ખાનગી રોકાણકારો LAPL ઓટોમોટિવ IPOમાં ફક્ત બે લોટ માટે બોલી લગાવી શકતા હતા. દરેક લોટમાં 2,400 શેર હતા. આનો અર્થ એ થયો કે ખાનગી રોકાણકારોએ કંપનીના IPOમાં ઓછામાં ઓછા ₹225,600 નું રોકાણ કરવું પડ્યું.
LAPL ઓટોમોટિવ શું કરે છે?
LAPL ઓટોમોટિવની સ્થાપના 2004 માં થઈ હતી. કંપની ઓટોમોટિવ ઘટકો અને એસેસરીઝની વિશાળ શ્રેણી ડિઝાઇન, ઉત્પાદન અને સપ્લાય કરે છે. તે ઓટોમોટિવ લાઇટિંગ અને સિગ્નલિંગ ઉત્પાદનોના ઉત્પાદનમાં નિષ્ણાત છે. કંપની "LAPL" બ્રાન્ડ હેઠળ ODM અને OBM તરીકે કાર્ય કરે છે. 30 જૂન, 2026 સુધીમાં, કંપનીમાં 73 કાયમી કર્મચારીઓ અને 135 કોન્ટ્રાક્ટ કામદારો હતા.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.