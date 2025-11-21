ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમનો ઈશારો, પહેલા જ દિવસે 200 રૂપિયાને પાર કરશે શેર, IPO 375 ગણાથી વધુ થયો ઓવરસબ્સ્ક્રાઇબ
IPO News: આ IPOની કિંમત 150 રૂપિયા છે. ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીના શેર 52 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. વર્તમાન ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમના આધારે, શેર 202 રૂપિયા પર લિસ્ટ થઈ શકે છે.
IPO News: ગેલાર્ડ સ્ટીલનો IPO વ્યાપકપણે ઓવરસબ્સ્ક્રાઇબ થયો છે. IPO 375 ગણાથી વધુ ઓવરસબ્સ્ક્રાઇબ થયો છે. કંપનીના શેર ગ્રે માર્કેટમાં પણ તેજીમાં છે. ગેલાર્ડ સ્ટીલના શેર ગ્રે માર્કેટમાં આશરે 35% ના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે.
વર્તમાન ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ (GMP) ના આધારે, ગેલાર્ડ સ્ટીલના શેર લિસ્ટિંગ પર નોંધપાત્ર નફો કમાઈ શકે છે. કંપનીના શેર બુધવાર, 26 નવેમ્બરના રોજ લિસ્ટ થવાની ધારણા છે. ગેલાર્ડ સ્ટીલનો IPO 19 નવેમ્બરના રોજ રોકાણ કરવા માટે ખુલ્યો હતો અને 21 નવેમ્બર સુધી ખુલ્લો રહ્યો.
પહેલા દિવસે શેર 200 રૂપિયાને વટાવશે
ગેલાર્ડ સ્ટીલનો IPO ભાવ 150 રૂપિયા છે. આ દરમિયાન, કંપનીના શેર ગ્રે માર્કેટમાં 52 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. વર્તમાન ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ (GMP)ના આધારે, ગેલાર્ડ સ્ટીલના શેર 202 રૂપિયા પર લિસ્ટ થઈ શકે છે. આનો અર્થ એ છે કે IPOમાં ફાળવવામાં આવેલા રોકાણકારો લિસ્ટિંગના દિવસે આશરે 35%ના ફાયદાની અપેક્ષા રાખી શકે છે. કંપનીના શેર BSEના SME પ્લેટફોર્મ પર લિસ્ટ થશે. ગેલાર્ડ સ્ટીલના જાહેર ઇશ્યૂનું કુલ કદ 37.50 કરોડ રૂપિયા હતું.
IPO પર 375 ગણાથી વધુ સબ્સ્ક્રિપ્શન
ગેલાર્ડ સ્ટીલનો IPO 375.54 ગણો સબ્સ્ક્રાઇબ થયો હતો. સામાન્ય રોકાણકાર શ્રેણીને સબ્સ્ક્રિપ્શન રકમના 351.58 ગણો મળ્યો હતો. બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકાર (NII) શ્રેણીને સબ્સ્ક્રિપ્શન રકમના 624.56 ગણો મળ્યો હતો. ગેલાર્ડ સ્ટીલના IPO ને ક્વોલિફાઇડ ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ બાયર્સ (QIB) શ્રેણીમાં 228.48 ગણો સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યો હતો. જાહેર રોકાણકારોને ગેલાર્ડ સ્ટીલ IPOમાં ફક્ત બે લોટ માટે બિડ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. દરેક લોટમાં 2,000 શેર હતા. આનો અર્થ એ છે કે જાહેર રોકાણકારોએ દરેક લોટ માટે 3 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડ્યું હતું.
કંપનીનો વ્યવસાય
ગેલાર્ડ સ્ટીલની સ્થાપના 2015માં કરવામાં આવી હતી. ગેલાર્ડ સ્ટીલ લિમિટેડ એન્જિનિયર્ડ સ્ટીલ કાસ્ટિંગનું ઉત્પાદન કરે છે, જેમાં માઇલ્ડ સ્ટીલ, SGCI અને લો-એલોય કાસ્ટિંગનો સમાવેશ થાય છે. કંપની ભારતીય રેલ્વે, સંરક્ષણ ક્ષેત્ર, વીજ ઉત્પાદન અને સંલગ્ન ઉદ્યોગો માટે ઉપયોગ માટે તૈયાર ઘટકો, એસેમ્બલી અને સબ-એસેમ્બલીનું ઉત્પાદન કરે છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
