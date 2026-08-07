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Gold Price Today: સોના-ચાંદીમાં ભયંકર તેજી! ભાવમાં ભડકા પાછળ ડ્રેગનની આ રણનીતિ જવાબદાર? જાણો લેટેસ્ટ રેટ

Gold Rate Today: mસોના અને ચાંદીના ભાવમાં અચાનક ભયંકર તેજી જોવા મળી રહી છે. બીજી બાજુ દુનિયાની અનેક કેન્દ્રીય બેંકો પોતાના સોનાનો મોટો હિસ્સો લંડનમાં રાખતી આવી છે. પરંતુ ચીન હવે ધીરે ધીરે પોતાનો ગોલ્ડ રિઝર્વ લંડનથી હટાવીને હોંગકોંગ શિફ્ટ કરી રહ્યું છે. શું આ છે કારણ?

Written ByViral Raval
Published: Aug 07, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 01:45 PM IST
Gold Price Today: સોના-ચાંદીમાં ભયંકર તેજી! ભાવમાં ભડકા પાછળ ડ્રેગનની આ રણનીતિ જવાબદાર? જાણો લેટેસ્ટ રેટ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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