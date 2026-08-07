/Gold Price Today: સોના-ચાંદીમાં ભયંકર તેજી! ભાવમાં ભડકા પાછળ ડ્રેગનની આ રણનીતિ જવાબદાર? જાણો લેટેસ્ટ રેટ

દુનિયાના સૌથી મોટા સોના ખરીદારોમાં સામેલ પીપલ્સ બેંક ઓફ ચાઈના હવે પોતાના ગોલ્ડ રિઝર્વનો મોટો હિસ્સો લંડનથી હટાવીને હોંગકોંગમાં જમા કરી રહ્યું છે. જાણકારોના મુજબ છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓમા ચીનની કેન્દ્રીય બેંકે હોંગકોંગની તિજોરીઓમાં મોટા પાયે સોનું જમા કરાવ્યું છે. જે હોંગકોંગને ગ્લોબલ ગોલ્ડ ટ્રેડિંગ અને બુલિયન હબ બનાવાની રણનીતિમાં મહત્વનું પગલું ગણાઈ રહ્યું છે. આ બધા વચ્ચે આજે ભારતના ઘરેલુ માર્કેટમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ એકવાર ફરીથી વધી ગયા છે. વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં ભાવમાં ભડકો જોવા મળ્યો છે. આજનો લેટેસ્ટ ભાવ ખાસ જાણો.
આજનો સોનાનો ભાવ
IBJAની વેબસાઈટના ભાવ જોઈએ તો સોનાના ભાવમાં આજે પણ તેજી ચાલુ છે. આજે 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ સોનાના ભાવમાં 580 રૂપિયાનો વધારો થયો અને ભાવ149020 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પહોંચી ગયો. જે કાલે 148440 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો.
જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં પ્રતિ કિલો 4276 રૂપિયાનો વધારો થયો અને આજે ભાવ વધીને 229950 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પર પહોંચ્યો જે કાલે 225674 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. અત્રે જણાવવાનું કે આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ કે જીએસટી સામેલ નથી. એસોસિએશન દિવસમાં બેવાર ભાવ જાહેર કરે છે.
વાયદા બજારના લેટેસ્ટ ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર MCX પર 5 ઓક્ટોબરના વાયદાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ 1.30 PM પર 1.01 ટકા વધીને 150359 રૂપિયા જોવા મળ્યો છે. જ્યારે 4 સપ્ટેમ્બરના વાયદાવાળી એક કિલો ચાંદીનો ભાવ 3 ટકા વધીને 232600 રૂપિયા પર જોવા મળ્યો છે.
હોંગકોંગ ભેગું થઈ રહ્યું છે સોનું
અત્યાર સુધી દુનિયાના અનેક કેન્દ્રીય બેંકો પોતાના સોનાનો મોટો હિસ્સો લંડનમાં રાખતા હતા. કારણ કે ત્યાં દુનિયાનું સૌથી મોટું બુલિયન બજાર છે. પરંતુ ચીન હવે ધીરે ધીરે પોતાના ગોલ્ડ રિઝર્વને લંડનથી હટાવીને હોંગકોંગ ભેગું કરી રહ્યું છે. બ્લૂમબર્ગના રિપોર્ટ મુજબ આ પ્રક્રિયા આગળ પણ ચાલુ રહી શકે છે. તેનાથી સ્પષ્ટ સંકેત મળે છે કે બેઈજિંગ પોતાના સોનાના ભંડારને ઘરની નજીક રાખવા અને હોંગકોંગની વૈશ્વિક ભૂમિકા મજબૂત કરવા પર ભાર મૂકી રહ્યું છે.
20 મહિનાથી ખરીદી રહ્યું છે ચીન
પીબીઓસી સતત 20 મહિનાથી સોનાની ખરીદી કરી રહ્યું છે. આ દરમિયાન તેણે હોંગકોંગમાં પોાતનો ગોલ્ડ સ્ટોક વધારવાનો શરૂ કરી દીધો છે. જો કે ચીને સત્તાવાર રીતે એવું જણાવ્યુ નથી કે તેણે હોંગકોંગમાં કેટલું સોનું ટ્રાન્સફર કર્યું છે.
હોંગકોંગ બનશે ગોલ્ડનું નવું હબ?
હાલમાં જ હોંગકોંગે એક નવી ગોલ્ડ ક્લિયરિંગ સિસ્ટમ શરૂ કરી છે. જેમાં નવો ગોલ્ડ બેન્ચમાર્ક પણ સામેલ છે. જેનાથી ગ્લોબલ ગોલ્ડ પ્રાઈઝિંગમાં હોંગકોંગની ભૂમિકા વધારવાની કોશિશ થઈ રહી છે. આ પગલાંથઈ હોંગકોંગ સીધી રીતે લંડન, ન્યૂયોર્ક અને સિંગાપુર જેવા મોટ બુલિયન ટ્રેડિંગ સેન્ટર્સને પડકાર આપવા માંગે છે. હોંગકોંગે અન્ય કેન્દ્રીય બેંકોને પણ આ ગોલ્ડ ક્લિયરિંગ સિસ્ટમ સાથે જોડાવવાનું આમંત્રણ આપ્યું છે. ખાસ કરીને બેલ્ડ એન્ડ રોડ પહેલથી જોડાયેલા દેશોને પ્રાથમિકતા અપાઈ રહી છે. રિપોર્ટ મુજબ કમ્બોડિયા પહેલેથી જ પોતાનો ગોલ્ડ રિઝર્વ હોંગકોંગમાં રાખવાના પ્રસ્તાવને સ્વીકારી ચૂક્યું છે.