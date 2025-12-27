Silver Rate: હાઈ લા...એક જ દિવસમાં ચાંદીમાં 17,000 રૂપિયાનો ઉછાળો, ક્યાં સુધી જશે આ ભાવ?
સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આ વર્ષે જબરસ્ત વધારો જોવા મળ્યો છે. કિમતી ધાતુઓ 46 વર્ષમાં પોતાના સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન તરફ આગળ વધી રહી છે. ચાંદીના ભાવમાં તો સોનાની સરખામણીમાં બમણો વધારો જોવા મળ્યો છે. જાણો વિગતો.
ચાંદીના ભાવમાં જબરદસ્ત તેજીનો સિલસિલો શુક્રવારે પણ ચાલુ રહ્યો હતો. અઠવાડિયાના છેલ્લા કારોબારી દિવસે ચાંદી નવા રેકોર્ડ પર પહોંચી ગઈ. વાયદા બજાર (MCX) પર તેના ભાવમાં 17000 રૂપિયાથી વધુનો વધારો જોવા મળ્યો. કારોબાર દરમિયાન તે 2,42,000 રૂપિયા પ્રતિ કિલો સુધી પહોંચી ગઈ હતી અને છેલ્લે 2,40,935 રૂપિયા પર ક્લોઝ થઈ. કોમેક્સ પર તેનો ભાવ $79.70 પ્રતિ ઔંસના નવા રેકોર્ડ સ્તર પર પહોંચી ગયો.
આ સાથે ચાંદી દુનિયાની બીજી સૌથી વેલ્યુએબલ એસેટ બનવાની તૈયારીમાં છે. તેની માર્કેટ કેપ 4.4 ટ્રિલિયન ડોલર સુધી પહોંચી ગઈ છે અને તે એનવીડિયાની વેલ્યુને પાર કરવામાં માત્ર 4.5% દૂર છે. જો તે એનવીડિયાને પછાડે તો સોના બાદ દુનિયાની બીજી મોટી એસેટ બની જશે. શુક્રવારે બંધ ભાવ પર એનવીડિયાની માર્કેટ કેપ 4.638 ટ્રિલિયન ડોલર છે અને તે દુનિયાની સૌથી વેલ્યુએબલ કંપની છે.
કેમ વધી રહી છે ડિમાન્ડ
ચાંદીમાં 52 અઠવાડિયાના નીચલા સ્તરે $27.545 પ્રતિ ઔંસથી લગભગ 190% વધારો જોવા મળ્યો છે. જાણકારોનું કહેવું છે કે ટૂંકા ગાળાથી મધ્યમ ગાળામાં ચાંદીનો ભાવ $100 પ્રતિ ઔંસ સુધી પહોંચવાનું અનુમાન છે. સેફ હેવનની વધતી માંગ વધતા ઔદ્યોગિક વપરાશ અને સતત આપૂર્તિની કમીને કારણે ચાંદીના ભાવમાં ઉછાળો આવ્યો છે. આ સાથે જ સોલિડ સ્ટેટ બેટરીની માંગ પણ વધી રહી છે જેમાં ચાંદી એક મુખ્ય કાચો માલ છે. આ બેટરી ફક્ત 10 મિનિટમાં સેલ ફોનને સંપૂર્ણ રીતે ચાર્જ કરી શકે છે.
જાણકારોનું કહેવું છે કે દુનિયામાં હાલ ચાંદીનું ઉત્પાદન લગભગ 850 મિલિયન ઔંસ છે જ્યારે તેની માંગ લગભગ 1.16 બિલિયન ઔંસ છે. સોલિડ સ્ટેટ બેટરી ઉપરાંત ઈવી અને સોલર એનર્જીમાં પણ ચાંદીની ડિમાન્ડ વધી રહી છે. અમેરિકા અને વેનેઝુએલા વચ્ચે તણાવે ચાંદીના પરંપરાગત કેરેબિયન શિપિંગ માર્ગને ખોરવી નાખ્યો છે. તેનાથી દુનિયાના સૌથી મોટા સપ્લાયર પેરુથી ચાંદીની નિકાસ પ્રભાવિત થઈ છે. આ કરાણસર આવનારા દિવસોમાં પણ ચાંદીના ભાવમાં જોરદાર ઉછાળો આવે તેવી આશા સેવાઈ રહી છે.
