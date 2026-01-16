Prev
વેચવું કે ખરીદવું ? રેકોર્ડ ઊંચાઈએ પહોંચ્યા સોના અને ચાંદીના ETFના ભાવ, એક્સપર્ટ પાસેથી જાણો શું કરવું જોઈએ ?


Expert On Gold-silver Price: સોના અને ચાંદીના ભાવ તેમના રેકોર્ડ હાઈ લેવલની નજીક છે. કોમોડિટી આધારિત ચાંદી અને સોનાના ETFમાં પણ જોરદાર તેજી જોવા મળી છે અને તે રેકોર્ડ ઊંચા સ્તરે ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. શું હવે નફો બુક કરવાનો યોગ્ય સમય છે?
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 16, 2026, 04:41 PM IST

Expert On Gold-silver Price: વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતા અને ભૂ-રાજકીય તણાવને કારણે કિંમતી ધાતુના ભાવમાં વધારો થયો છે. સોના અને ચાંદીના ભાવ રેકોર્ડ ઊંચા સ્તરે પહોંચી ગયા છે. આ દરમિયાન, ચાંદી અને સોનાના ETFમાં ખરીદી પણ ઝડપથી વધી રહી છે, મોટાભાગના રોકાણકારોએ આ ધાતુઓમાં SIP શરૂ પણ કરી છે.

બીજી બાજુ, સોનાના ભાવમાં વાર્ષિક ધોરણે 80%થી વધુનો વધારો થયો છે, જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં 190 ટકાનો વધારો થયો છે. છેલ્લા એક વર્ષમાં ચાંદીના ETFમાં 188 ટકાનો વધારો થયો છે, અને સોનાના ETFમાં 80 ટકાથી વધુ વળતર મળ્યું છે. ચાંદી અને સોનાના ETF રેકોર્ડ ઊંચા સ્તર પર રહ્યા છે. 

રોકાણકારોએ હવે શું કરવું જોઈએ?

બજાર એક્સપર્ટ કહે છે કે આવા ઉછાળા પછી, નવા રોકાણો લાંબા ગાળાના નફાની અપેક્ષાઓ માટે આદર્શ ન પણ હોઈ શકે. તેઓ કહે છે કે લાંબા ગાળાના રોકાણકારો રોકાણ જાળવી રાખી શકે છે, પરંતુ વધુ સમજદારીભર્યું અભિગમ એ રહેશે કે વધારાનું રોકાણ ઘટાડવું અને તેમના પોર્ટફોલિયોનું પુનર્ગઠન કરવું. એક્સપર્ટ માને છે કે રોકાણકારોએ હમણાં જ થોડો નફો બુક કરવો જોઈએ અને જ્યારે કરેક્શન થાય ત્યારે ખરીદી કરવી જોઈએ.

તમારે હમણાં જ રોકાણ કેમ ન કરવું જોઈએ?

આ પાછળનો તર્ક સમજાવતા, એક્સપર્ટ કહે છે કે જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુની માંગ વધુ હોય છે, ત્યારે ગુમ થવાનો ભય (FOMO) વિકસે છે, જે લોકો ઊંચા ભાવે પણ ખરીદી કરવા તરફ દોરી જાય છે. આ એક મોટી ભૂલ છે, કારણ કે જ્યારે ભાવ રેકોર્ડ ઊંચાઈ પછી ઘટે છે, ત્યારે રોકાણકારોને ભારે નુકસાન થાય છે. 

એક્સપર્ટે જણાવ્યું હતું કે ચાંદી લાંબા ગાળે મજબૂત રહે છે, પરંતુ ટૂંકા ગાળાના ઘટાડાનું જોખમ રહેલું છે.

તેમણે કહ્યું કે ચાંદીના ભાવમાં લગભગ 200 ટકા ઉછાળા પછી, હવે રોકાણ કરવું અયોગ્ય રહેશે. જ્યારે લાંબા ગાળાના રોકાણકારો હજુ પણ બજારમાં રહી શકે છે, ત્યારે વધારાના રોકાણો ઘટાડવા અને લક્ષ્ય સાથે મર્યાદિત રકમનું રોકાણ કરવું સમજદારીભર્યું રહેશે.

બીજા એક એક્સપર્ટે જણાવ્યું હતું કે ચાંદીના ભાવ રેકોર્ડ ઊંચા સ્તરે પહોંચવાને કારણે જોખમ વધ્યું છે. તીવ્ર વધારા પછી મોટો નફો મેળવનારા રોકાણકારો હવે ટૂંકા ગાળાના નફા બુક કરી શકે છે. તેવી જ રીતે, સોનાના ભાવ રેકોર્ડ ઊંચા સ્તરે હોવાથી, એક્સપર્ટ કહે છે કે રોકાણકારોએ રોકાણ વધારતા પહેલા સ્થિરતાની રાહ જોવી જોઈએ. તમે લાંબા ગાળાના પરિપ્રેક્ષ્ય માટે સોનામાં રોકાણ કરી શકો છો, પરંતુ હાલ માટે નવા રોકાણ ટાળવા જોઈએ.

ચાંદી આટલી ઝડપથી કેમ વધી રહી છે?

ચાંદીના ભાવમાં વધારા માટે ઘણા કારણો બહાર આવ્યા છે, જેમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ ઔદ્યોગિક માંગ છે. ઇલેક્ટ્રોનિક્સથી લઈને સૌર ઉર્જા સુધીના ક્ષેત્રોમાં ચાંદીની માંગમાં તીવ્ર વધારો થયો છે. ચાંદીને હવે સોનાના વિકલ્પને બદલે મૂલ્યવાન ઔદ્યોગિક સામગ્રી તરીકે જોવામાં આવી રહી છે.

બીજું સૌથી મોટું કારણ એ છે કે વૈશ્વિક ભૂરાજકીય તણાવ અને અનિશ્ચિતતાઓને કારણે, ચાંદીને સલામત રોકાણ તરીકે ખરીદવામાં આવી રહી છે. આના કારણે ચાંદીના ETFના વજનમાં વધારો થયો છે.

ચાંદીના ભાવમાં વધારાનું ત્રીજું મુખ્ય કારણ પુરવઠાની અછત અને ખાણકામમાં મર્યાદિત રોકાણ છે.

MCX પર સોના અને ચાંદીના ભાવ

ગુરુવારે 5 માર્ચના વાયદા માટે ચાંદીના ભાવ લગભગ 600 રૂપિયા વધીને 292152 રૂપિયા પ્રતિ કિલો થયા, જે તેની રેકોર્ડ ઊંચી સપાટીની ખૂબ નજીક છે. 5 ફેબ્રુઆરીના વાયદા માટે સોનાના ભાવ લગભગ 70 રૂપિયા ઘટીને 143056 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા.
 

