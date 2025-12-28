લોન માટે એપ્લાય કરતી વખતે ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ કે નહીં? જાણો તમારા ફાયદાની વાત
credit card: જો તમે ક્રેડિટ કાર્ડ યુઝર છો અને બેંક પાસેથી લોન લેવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો તમારી લોન પાસ થશે કે નહીં તેનો આધાર તમે તમારા ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરો છો તેના પર રહેલો છે. અહીં તેની સંપૂર્ણ વિગતો જાણો.
Trending Photos
credit card: જો તમને એવું લાગતું હોય કે તમારી લોન મેળવવાની પાત્રતા (Eligibility) માત્ર તમારી આવક પર નિર્ભર છે, તો તમે ખોટા છો. લોન પાત્રતા માત્ર આવક પર જ નહીં, પરંતુ તમે ક્યારેય પેમેન્ટમાં ભૂલ (Default) કરી છે કે નહીં તેના પર પણ નિર્ભર કરે છે. જી હા, જો તમે ક્રેડિટ કાર્ડ યુઝર છો અને અવારનવાર કાર્ડથી ખરીદી કરો છો, તો તમારી લોન મળવાની શક્યતા તેના પર પણ આધાર રાખે છે. હકીકતમાં, ક્રેડિટ કાર્ડનું દરેક ટ્રાન્ઝેક્શન એ વાત પર અસર કરે છે કે લોન આપનાર સંસ્થા (Lender) તમારા જોખમનું મૂલ્યાંકન કેવી રીતે કરે છે.
તમારું ક્રેડિટ કાર્ડ બિહેવિયર એ વાતનો સ્પષ્ટ પુરાવો છે કે તમે ખરેખર પૈસાનું સંચાલન કેવી રીતે કરો છો. આથી જો તમે લોન લેવા જઈ રહ્યા હોવ, તો એ જાણવું જરૂરી છે કે ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો જોઈએ.
લોન લેતા પહેલા ક્રેડિટ કાર્ડના ઉપયોગમાં આ ભૂલો ન કરો:
વધુ પડતો ઉપયોગ
જો તમે દરેક નાની-મોટી ખરીદી માટે ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરો છો, તો બેંક એવું માની લે છે કે તમે રોજિંદા ખર્ચ માટે પણ ક્રેડિટ કાર્ડ પર નિર્ભર છો. જો તમે પ્રસંગોપાત તેનો ઉપયોગ કરો છો, તો લોન આપનારાઓ તમારા પર વધુ વિશ્વાસ કરે છે.
ક્રેડિટ યુટિલાઈઝેશન
બેંકોને એ વાતથી બહુ ફરક નથી પડતો કે તમે ક્રેડિટ કાર્ડથી શું ખરીદો છો, પણ તેમને એ વાતથી ફરક પડે છે કે તમે તમારી ઉપલબ્ધ ક્રેડિટ લિમિટનો કેટલો ઉપયોગ કરો છો. દાખલા તરીકે, જો તમારા કાર્ડની લિમિટ 2 લાખ છે અને તમે નિયમિતપણે 1.4 થી 1.6 લાખ ખર્ચો છો, તો તમે તમારી લિમિટનો 70-80% ઉપયોગ કરી રહ્યા છો. ભલે તમે સમયસર પેમેન્ટ કરતા હોવ, પરંતુ આટલો ઊંચો વપરાશ તમારી આર્થિક તંગી તરફ ઈશારો કરે છે. લોન આપનારને એવું લાગી શકે છે કે તમે દર મહિને મુશ્કેલીમાં છો. જો તમે લિમિટનો 30-40% થી ઓછો ઉપયોગ કરો છો, તો લોન મળવાની શક્યતા વધી જાય છે.
માત્ર 'મિનિમમ બિલ પેમેન્ટ' ડિફોલ્ટ ટાળવા માટે
ઘણા લોકો ડિફોલ્ટથી બચવા માટે માત્ર લઘુત્તમ રકમ (Minimum Due) ભરે છે, જેને બેંકો સારી નિશાની માનતી નથી. તેઓ માને છે કે તમે સુવિધા માટે નહીં પણ રોકડની અછતને કારણે આવું કરી રહ્યા છો. બેંક માની લે છે કે તમને નવી લોનના હપ્તા (EMI) ચૂકવવામાં તકલીફ પડશે, જેના કારણે તમારી લોનની રકમ ઘટી શકે છે.
ક્રેડિટ કાર્ડના પૈસા ક્યારે જમા કરો છો?
માત્ર બિલ ચૂકવવું પૂરતું નથી, પણ તમે ક્યારે ચૂકવો છો તે પણ મહત્વનું છે. જો તમે સ્ટેટમેન્ટ બન્યા પછી પણ છેલ્લી તારીખ (Due Date) ની રાહ જુઓ છો, તો તે દરમિયાન તમારું ઊંચું બેલેન્સ ક્રેડિટ બ્યુરોને રિપોર્ટ કરવામાં આવે છે. સ્કોરિંગની દ્રષ્ટિએ એવું લાગે છે કે તમે મોટું બેલેન્સ રાખી રહ્યા છો. જે લોકોના સ્ટેટમેન્ટમાં સતત વધુ બેલેન્સ દેખાય છે, તેમનો ક્રેડિટ સ્કોર શિસ્તબદ્ધ પેમેન્ટ કરવા છતાં પણ ઓછો હોઈ શકે છે. આ એક નાની વાત છે પણ લોન પ્રોફાઇલ પર મોટી અસર કરે છે.
રોકડ ઉપાડવી (Cash Withdrawal) એ પ્રોફાઇલને નુકસાન કરવા જેવું...
જો તમે ક્રેડિટ કાર્ડથી એટીએમ દ્વારા રોકડ ઉપાડો છો, તો તે તમારી ક્રેડિટ પ્રોફાઇલને સંપૂર્ણપણે બગાડી શકે છે. બેંકો આવા ગ્રાહકોને લોન આપવાનું ટાળે છે અને જો તૈયાર થાય તો પણ ખૂબ ઊંચા વ્યાજ દર વસૂલે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે